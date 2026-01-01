Neuseeland Familienferien
Familienereignis Neuseeland vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Neuseeland für Gross und Klein
Tage voller Wunder und Abenteuer
Neuseeland mit Kindern erleben, lässt die Neugier Ihrer Jüngsten erwachen. Hat sich erst die Nacht gesenkt, werden Sie von Ihren Kindern sicher einige Fragen hören. Warum glühen die Glühwürmchen im Wald? Warum sind die Nächte hier so klar? Sicher werden Sie diese Fragen schnell beantworten können. Die Tage Neuseelands sind voller Wunder, Tiere und einmalige Landschaften werden Jung und Alt begeistern. Vielleicht verstecken sich Hobbits in den Wäldern wo Sie grade campen, Pinguine marschieren stolz über die Strände und Kolonien von Seelöwen geben sich ein Stelldichein mit springenden Delfinen.
Kiwis sind schon eigenartige Vögel, weil sie nicht fliegen können. Oder denke Sie an Whale-Watching im Golf Aucklands oder das Sammeln von Muscheln am Wiki Beach. Langweilig werden Rundreisen durch Neuseeland jedenfalls nie.
Neuseeland Wohnmobil für Rundreisen
Neuseeland Reisen mit dem Wohnmobil eignen sich besonders für Familien mit Kindern. Kinder haben eine grosse Freude an dem unkomplizierten Hotel, das auf vier Rädern fährt, immer wieder neue Standplätze hat und die atemberaubende Natur zum unmittelbaren Erlebnis macht. In einem Motorhome sind Betten immer mit dabei und erholsame, abwechslungsreiche Ferien werden selbst mit Babys oder Kleinkindern möglich.
Die Neuseeländer sind sehr familienfreundlich und heissen Gäste immer willkommen. Neuseeland Familienferien und kinderfreundliches Reisen werden sowohl auf der Nordinsel als auch der Südinsel zu einer spannenden Begegnung mit den Einheimischen. Selbst bei den Maori werden Sie staunen, wie selbstverständlich die Kinder der neuseeländischen Ureinwohner mit Ihren Kindern spielen werden.
Kletterbäume und eine unterirdische Flussfahrt
Wohnmobile sind auf den Strassen Neuseelands nicht selten. Unsere Partner sind Profis und planen, beginnend beim Kindersitz bis hin zur passenden Versicherung, alles exakt für Ihre Bedürfnisse. Unsere Rundreisen beginnen mit dem Start am Flughafen und enden am Ziel, nämlich einem der weissen Strände des Landes. Wichtig ist die richtige Ausrüstung für den neuen Neuseeland Camper, über die Sie sich keine Gedanken machen müssen, weil der Vermieter vor Ihrer Anreise bereits alles für Sie vorbereitet hat.
Nicht nur Ihre Kinder, sondern die ganze Familie wird von Geysiren, blubberndem Schlamm on Rotorua, Tropfsteinhöhlen und einer unterirdischen Fluss-Bootsfahrt in Waitomo restlos begeistert sein. Hinzu kommen die wahrscheinlich besten Kletterbäume der ganzen Welt. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und Ihre Neuseeland Reise mit Kindern zu einem traumhaften Familienerlebnis werden lassen. Neuseeland mit Kindern wird unvergessen bleiben.
Weitere Ideen für Familienferien
Sie möchten vergleichen, welches Fernreiseziel am besten zu Ihrer Familie passt? Unsere Übersicht über Familienferien weltweit stellt Ihnen kinderfreundliche Destinationen auf allen Kontinenten vor. Für die Erholung nach der Rundreise durch Neuseeland finden Sie bei den Strandferien für Familien passende Badeziele. Gerne beraten Sie unsere Spezialistinnen und Spezialisten persönlich – von der Etappenplanung mit genügend Pausen bis zur familienfreundlichen Unterkunft, damit die lange Reise ans andere Ende der Welt entspannt gelingt.
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