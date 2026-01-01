Tage voller Wunder und Abenteuer

Neuseeland mit Kindern erleben, lässt die Neugier Ihrer Jüngsten erwachen. Hat sich erst die Nacht gesenkt, werden Sie von Ihren Kindern sicher einige Fragen hören. Warum glühen die Glühwürmchen im Wald? Warum sind die Nächte hier so klar? Sicher werden Sie diese Fragen schnell beantworten können. Die Tage Neuseelands sind voller Wunder, Tiere und einmalige Landschaften werden Jung und Alt begeistern. Vielleicht verstecken sich Hobbits in den Wäldern wo Sie grade campen, Pinguine marschieren stolz über die Strände und Kolonien von Seelöwen geben sich ein Stelldichein mit springenden Delfinen.

Kiwis sind schon eigenartige Vögel, weil sie nicht fliegen können. Oder denke Sie an Whale-Watching im Golf Aucklands oder das Sammeln von Muscheln am Wiki Beach. Langweilig werden Rundreisen durch Neuseeland jedenfalls nie.