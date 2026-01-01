Coromandel Hotels und Lodges
Strände und Regenwald
Grand Mercure Puka Park Resort
Preis auf Anfrage
Pauanui
Das Resort befindet sich auf der Coromandel Halbinsel, rund 2 Fahrstunden südöstlich von Auckland. Der Panoramablick...
The Church Accommodation
Preis auf Anfrage
Hahei
Die Unterkunft liegt am Rande des Dorfes Hahei auf der Coromandel Halbinsel, nur einige Gehminuten vom Hahei Strand...
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