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Coromandel, Neuseeland

Coromandel Hotels und Lodges

Strände und Regenwald

Nahe Auckland am Haukaki-Golf befindet sich ein Paradies auf Erden: Auf 400 Kilometer erstrecken sich dort ein Sandstrand und ein dahinter liegender Regenwald. Das Paradies lädt zum Baden und Surfen ein. Aber es gibt noch viel mehr! Zahlreiche Aktivitäten wie Fallschirm springen, Touren mit dem Kajak entlang der Küste und Spaziergänge durch den Buschwald zählen zu den weiteren Höhepunkten in Coromandel. Auch Schnorchler kommen auf ihre Kosten: Der Felsbogen Cathedral Cove strahlt Magie aus und will schnorchelnd gefunden werden.

Ursprünglich suchten die Vorfahren der Maori hier Zuflucht. Gäste dürfen sich auf Sonne, Strand und ein grosses Freizeitangebot freuen. Unsere Spezialisten sind Ihnen gerne bei der Suche nach Ferien an traumhaften Stränden und beeindruckenden Regenwäldern behilflich.

Grand Mercure Puka Park ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Pauanui
Das Resort befindet sich auf der Coromandel Halbinsel, rund 2 Fahrstunden südöstlich von Auckland. Der Panoramablick...
The Church AccommodationHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hahei
Die Unterkunft liegt am Rande des Dorfes Hahei auf der Coromandel Halbinsel, nur einige Gehminuten vom Hahei Strand...

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