Das faszinierende Land auf eigene Faust erkunden

Neuseeland erleben

Die Höhepunkte Neuseelands im Mietwagen zu erkunden, bedeutet individuell zu entscheiden, wohin die Reise geht, wo Sie sie unterbrechen und welche Strecke Sie zurücklegen werden. Wir haben für Sie zahlreiche Reiserouten mit günstigen Mittelklassehotels entwickelt. Für Ihre Mietwagenrundreise durch Neuseeland können Sie einen Wagen, aber auch einen Camper mieten und in Neuseeland abwechslungsreiche Ferien geniessen, die Sie selbst aktiv gestalten.

Von Nord nach Süd

Eine klassische Route für Neuseeland Mietwagenrundreisen führt von Auckland nach Christchurch. Ihre Tour besteht aus 22 bis 25 Etappen auf dem Weg von der Nordinsel zur Südinsel. Sie werden den Bay of Islands erleben, Nationalparks entdecken wie etwa den Nationalpark Tongariro, den Meeresarm Queen Charlotte Sound sehen und können den Franz Josef Gletscher besteigen. Hinzu kommen Touren in die Weingegenden Malborough, Wairarapa und Hawkes.

Metropolen und Nationalparks

Ihren Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt: Erleben Sie die Metropolen des Landes, besuchen Sie Kurorte wie Rotorua oder beschäftigen Sie sich mit der Kultur der Maori. Unternehmen Sie eine Tour zum Mount Cook, wo Sie einen nahezu menschenleeren Nationalpark vorfinden oder besuchen Sie in einem der Stadien ein Rugbyspiel! Wir haben uns intensiv mit Land und Leuten auseinandergesetzt, uns um Hotels mit einer hervorragenden Verpflegung bemüht und für Sie Routen zusammengestellt, die die vielseitigen Eindrücke des „Landes der weissen Wolke“ auf vier Rädern vermitteln. Fragen Sie unsere Spezialisten für Rundreisen durch Neuseeland!