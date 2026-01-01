Neuseeland Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Mit dem Mietwagen durch Neuseeland
4x4 Abenteuer «Auf eigene Faust»
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Wandern an der Cathedral Cove Bucht, Geysire und heisse Schlammpools, Art Déco-Stadt Napier, Rundflug zum...
18 Tage / 17 Nächte
Faszination Südinsel
Preis auf Anfrage
ab/bis Christchurch
Highlights: Arthur’s Pass, Eindrückliche Landschaften, Spektakuläre Bootsfahrt auf dem Milford Sound, Moeraki...
11 Tage / 10 Nächte
Golfen auf Neuseelands schönsten Plätzen
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Queenstown
Highlights: «Kauri Cliffs» Golfplatz, Schifffahrt in der Bucht Paihia, Coromandel Halbinsel, «Terrace Downs» Golfplatz
25 Tage / 24 Nächte
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi
ab CHF 4995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Individuelles Reisen im Mietwagen, Vorreservierte Unterkünfte, Inkludierte Ausflüge, Mietwagen mit All...
25 Tage / 24 Nächte
New Zealand in Style
ab CHF 5645.– / pro Person
ab Christchurch bis Auckland
Highlights: Kajaken im Abel Tasman NP, Übernachtung auf einer Farm, Übernachtungskreuzfahrt im Milford Sound,...
20 Tage / 19 Nächte
Premium: New Zealand Icons
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Queenstown
Highlights: Rundflug zum Cape Reinga, Whale Watching Rundflug, Kiwi Ausflug auf Stewart Island, Wanderung auf dem...
29 Tage / 28 Nächte
Zauber der Nordinsel
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Wellington
Highlights: Strände und Buchten zu entdecken, Coromandel Halbinsel, Maori-Kultur, Huka Falls
10 Tage / 9 Nächte
Das faszinierende Land auf eigene Faust erkunden
Neuseeland erleben
Die Höhepunkte Neuseelands im Mietwagen zu erkunden, bedeutet individuell zu entscheiden, wohin die Reise geht, wo Sie sie unterbrechen und welche Strecke Sie zurücklegen werden. Wir haben für Sie zahlreiche Reiserouten mit günstigen Mittelklassehotels entwickelt. Für Ihre Mietwagenrundreise durch Neuseeland können Sie einen Wagen, aber auch einen Camper mieten und in Neuseeland abwechslungsreiche Ferien geniessen, die Sie selbst aktiv gestalten.
Von Nord nach Süd
Eine klassische Route für Neuseeland Mietwagenrundreisen führt von Auckland nach Christchurch. Ihre Tour besteht aus 22 bis 25 Etappen auf dem Weg von der Nordinsel zur Südinsel. Sie werden den Bay of Islands erleben, Nationalparks entdecken wie etwa den Nationalpark Tongariro, den Meeresarm Queen Charlotte Sound sehen und können den Franz Josef Gletscher besteigen. Hinzu kommen Touren in die Weingegenden Malborough, Wairarapa und Hawkes.
Metropolen und Nationalparks
Ihren Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt: Erleben Sie die Metropolen des Landes, besuchen Sie Kurorte wie Rotorua oder beschäftigen Sie sich mit der Kultur der Maori. Unternehmen Sie eine Tour zum Mount Cook, wo Sie einen nahezu menschenleeren Nationalpark vorfinden oder besuchen Sie in einem der Stadien ein Rugbyspiel! Wir haben uns intensiv mit Land und Leuten auseinandergesetzt, uns um Hotels mit einer hervorragenden Verpflegung bemüht und für Sie Routen zusammengestellt, die die vielseitigen Eindrücke des „Landes der weissen Wolke“ auf vier Rädern vermitteln. Fragen Sie unsere Spezialisten für Rundreisen durch Neuseeland!
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