Waiheke Island Unterkünfte im Überblick
Inselfeeling nahe Auckland
The Boatshed
Preis auf Anfrage
Waiheke Island
Die Insel Waiheke ist für die vielen schönen Strände und den hier angebauten Wein bekannt. Es gibt zahlreiche...
Onetangi Beach Apartments
Preis auf Anfrage
Waiheke Island
Die Onetangi Beach Apartments befinden sich auf Waiheke Island, am schönen weissen Sandstrand, dem Onetangi Beach....
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Rotorua Unterkünfte im Überblick
- Taupo: unsere Hotels und Lodges
- Te Anau Hotels und Lodges
- Tongariro Hotels und Lodges
- Wanaka Unterkünfte im Überblick
- Wellington Unterkünfte im Überblick
- Westküste: unsere Hotels und Lodges
- Abel Tasman Unterkünfte im Überblick
- Auckland Unterkünfte im Überblick
- Bay of Island Hotels und Lodges
- Christchurch Hotels und Lodges
- Coromandel Hotels und Lodges