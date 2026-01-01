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Waiheke Island, Neuseeland

Waiheke Island Unterkünfte im Überblick

Inselfeeling nahe Auckland

Die Insel Waikheke befindet sich im Golf von Hauraki und ist mit einer Fähre innerhalb von 40 Minuten von Auckland zu erreichen. Mit einer Grösse von 92 Quadratkilometern beeindruckt sie ihre Besucher durch 40 Kilometer feinsandige Strände und hervorragend ausgeschilderte Wanderwege, auf denen Sie die Insel hervorragend erkunden können. Die Besiedlung mit ihren knapp 9'000 Einwohnern erfolgte fast nur im Westen, weshalb grosse Teile der Insel unberührt blieben. Auf einigen Bergen von Waiheke Island wird Wein angebaut, weshalb die Insel auch als „Wein-Insel“ bezeichnet wird.

Einige hier angebaute Tropfen haben bereits Preise gewonnen! Hier können Sie ausspannen und erleben echtes Inselfeeling. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen gerne Ihre Ferien auf dieser Trauminsel.

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Waiheke Island
Die Insel Waiheke ist für die vielen schönen Strände und den hier angebauten Wein bekannt. Es gibt zahlreiche...
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Waiheke Island
Die Onetangi Beach Apartments befinden sich auf Waiheke Island, am schönen weissen Sandstrand, dem Onetangi Beach....

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