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Marlborough, Neuseeland

Marlborough: unsere Hotels und Lodges

Exkursionen in malerische Landschaften

Im Marlborough District mit dem Hauptort Blenheim im Nordwesten der Südinsel Neuseelands befindet sich das grösste Weinanbaugebiet des Landes. Hier wird unter anderem der berühmte Sauvignon Blanc angebaut. Marlborough bietet Gästen vielseitige, traumhafte Landschaften und ein angenehmes Klima. Der gesamte District ist bis auf die Wairau Rivers Ebene von Bergen geprägt, die im Westen bis 1'800 Meter und im Osten bis zu 2'800 Meter hoch sind. Gäste haben optimale Voraussetzungen für ausgedehnte Touren durch die Landschaft zu Fuss oder mit dem Velo.

Die hervorragende Küche richtet sich vor allem an Liebhaber von Wein und Meeresfrüchten. Unsere Neuseeland Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne zu Ihren Ferien in dieser einzigartigen Region.

The Marlborough LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Blenheim
Die Lodge liegt inmitten der Weinberge, rund 10 Fahrminuten ausserhalb von Blenheim und ca. 25 Fahrminuten von Picton...
The PeppertreeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Blenheim
Inmitten der Weinregion Marlborough und umgeben von Rebbergen und Gärten liegt das schöne Peppertree.

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Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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