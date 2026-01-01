Im Marlborough District mit dem Hauptort Blenheim im Nordwesten der Südinsel Neuseelands befindet sich das grösste Weinanbaugebiet des Landes. Hier wird unter anderem der berühmte Sauvignon Blanc angebaut. Marlborough bietet Gästen vielseitige, traumhafte Landschaften und ein angenehmes Klima. Der gesamte District ist bis auf die Wairau Rivers Ebene von Bergen geprägt, die im Westen bis 1'800 Meter und im Osten bis zu 2'800 Meter hoch sind. Gäste haben optimale Voraussetzungen für ausgedehnte Touren durch die Landschaft zu Fuss oder mit dem Velo.

Die hervorragende Küche richtet sich vor allem an Liebhaber von Wein und Meeresfrüchten. Unsere Neuseeland Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne zu Ihren Ferien in dieser einzigartigen Region.