Marlborough: unsere Hotels und Lodges
Exkursionen in malerische Landschaften
The Marlborough Lodge
Preis auf Anfrage
Blenheim
Die Lodge liegt inmitten der Weinberge, rund 10 Fahrminuten ausserhalb von Blenheim und ca. 25 Fahrminuten von Picton...
The Peppertree
Preis auf Anfrage
Blenheim
Inmitten der Weinregion Marlborough und umgeben von Rebbergen und Gärten liegt das schöne Peppertree.
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