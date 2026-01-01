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Taupo, Neuseeland

Taupo: unsere Hotels und Lodges

Huka Falls, Thermalbecken und Maori-Kunstwerke

Die im Zentrum der neuseeländischen Nordinsel gelegene Stadt Taupo ist für ihre Lage am Lake Taupo und Outdoor-Aktivitäten wie Angeln, Rafting, Velotouren, Wandern oder Kajakausflüge bekannt. Der weite Lake Taupo liegt in der Taupo Volcanic Zone, ist 46 Kilometer lang und 33 Kilometer breit. Das Wasser des Waikato River fliesst in die spektakulären Huka Falls, die Gäste über Wander- und Radwege erreichen können. Mit den heissen Wairakei Terraces besitzt Taupo sogar ein weiteres Naturwunder. Hinzu kommen die Maori-Kunstwerke von Mine Bay. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihre Ferien mit Thermalbecken und Kunstwerken!

Huka LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taupo
Die Lodge liegt in einem wunderschönen Park am türkisfarbenen Wasser des Waikato River, stromaufwärts der mächtigen...
Acacia Cliffs LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taupo
Die Acacia Cliffs Lodge liegt spektakulär und etwas erhöht nahe des Lake Taupo. Nach Taupo sind es 10 Fahrminuten.

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