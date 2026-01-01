Fjorde, Vulkane und Begegnungen ab Auckland

1 . Tag Auckland Der erste Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihre Gruppe und Ihre Reiseleitung für die nächsten drei Wochen bei einem Abendessen.

2 . Tag Auckland - Coromandel Peninsula (F, A) Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung Osten auf die Coromandel Halbinsel. Hier besuchen Sie unter anderem Überreste der einst im Norden weit verbreiteten mächtigen Kauri Bäumen, die Felsformation Cathedral Cove und den Hot Water Beach.

3 . Tag Coromandel Peninsula - Rotorua (F) Sie fahren entlang der Küste, vorbei an der Goldgräberstadt Waihi und dem direkt am Meer gelegenen Mount Maunganui-Vulkan in die Region der Bay of Plenty, welche von der Maori-Kultur geprägt ist.

4 . Tag Rotorua (F, A) Bekannt für die geothermischen Sehenswürdigkeiten, führt Sie die Tour zum Wai-O-Tapu Thermalgebiet mit den farbigen Sinterterrassen und blubbernden Schlammlöchern.

5 . Tag Rotorua – Whanganui River (F, A) In «Wai-O-Tapu» sehen Sie unter anderem den bekannten «Champagne Pool». Danach geht die Fahrt weiter zu den schäumenden Huka Fällen. Über Nebenstrassen erreichen Sie den Whanganui River Nationalpark, wo es mit dem Jetboot zur «Bridge to nowhere» geht. Die heutige Unterkunft erreichen Sie auch nur per Jetboot.

6 . Tag Whanganui River - Wellington (F) Nach dem Frühstück geht es mit dem Jetboot zurück in die Zivilisation. Über Hinterland-Strassen und entlang der Kapiti-Küste fahren Sie weiter nach Wellington.

7 . Tag Wellington (F) Die Zeit in Wellington steht zur freien Verfügung. Wir empfehlen Ihnen den Besuch des Nationalmuseums «Te Papa» oder eine Fahrt mit der Standseilbahn zum Botanischen Garten, von wo sich eine herrliche Aussicht eröffnet.

8-9 . Tag Wellington - Picton (F, A) Früh am Morgen gehen Sie an Bord der «Interislander»-Fähre in Richtung Marlborough Sounds. Mit Schiff und Kapitän durchfahren Sie anschliessend die Marlborough Sounds, eines der schönsten Bootsreviere in Neuseeland. Sie übernachten in einer abgelegenen Lodge im Marlborough Sound, bevor es am nächsten Tag zurück nach Picton geht.

10 . Tag Picton - Abel Tasman Nationalpark (F) Durch «Marlborough», das grösste Weingebiet Neuseelands, welches bekannt ist für den Sauvignon Blanc und Pinot Noir, fahren Sie zum Abel-Tasman-Nationalpark mit seinen goldgelben Stränden. Hier unternehmen Sie eine Bootsfahrt, kombiniert mit einer leichten Wanderung.

11 . Tag Abel Tasman Nationalpark - Punakaiki (F) Auf dem Weg an die Westküste durchqueren Sie die spektakuläre Buller-Schlucht und erreichen bei Punakaiki schlussendlich den subtropischen Regenwald. Nach dem Besuch der berühmten «Pancake Rocks» geht es zum Hotel in Strandnähe.

12 . Tag Punakaiki - Gletscher Region (F) Sie fahren weiter entlang der Westküste nach Franz Josef, der Gletscherregion Neuseelands. Unterwegs stoppen Sie in der Jade Stadt Hokitika.

13 . Tag Gletscher Region - Queenstown (F) Frühmorgens sind Sie zu einem HelikopterRundflug über die Gletscherwelt der Südalpen eingeladen (wetterabhängig). Über den Haast Pass geht es anschliessend weiter nach Wanaka und schlussendlich nach Queenstown, wo sie die nächsten beiden Nächte verbringen.

14 . Tag Queenstown (F) Freier Tag in Queenstown. Sie haben die Wahl zwischen unzähligen Angeboten, unter anderem einer Fahrt per Gondel auf den Bob’s Peak, von wo aus sich eine spektakuläre Sicht bietet.

15 . Tag Queenstown - Te Anau (F) Sie fahren heute nach Te Anau, wo Sie wiederum die Möglichkeit haben, den Nachmittag selbst zu bestimmen. Wahlweise können Sie eine Glühwürmchentour oder einen Jetboot-Ausflug zu den Filmdrehorten von «Herr der Ringe» unternehmen.

16 . Tag Te Anau (Milford Sound) (F, M) Am heutigen Tag unternehmen Sie einen Tagesausflug zum Milford Sound. Während einer Bootsfahrt können Sie mit etwas Glück Robben, Pinguinen oder Delfinen begegnen. Sie übernachten wieder in Te Anau am See, umgeben von Bergen und Regenwald.

17 . Tag Te Anau - Mount Cook (F, A) Die heutige Etappe führt über den Lindis Pass und durch das MacKenzie Country, eine karge Steppenlandschaft. Ihr heutiges Etappenziel wird das Mt. Cook Village sein, welches von gigantischen Bergen umgeben ist.

18 . Tag Mount Cook - Fairlie (F, A) Während der Fahrt haben Sie Gelegenheit, die grandiose Gletscherwelt des Mt. Cook zu bewundern. Sie übernachten heute auf einer Farm, wo Sie vom Farmer persönlich einen Einblick in das Leben und die Arbeit der neuseeländischen Landbevölkerung erhalten.

19 . Tag Fairlie - Akaroa (F, A) Via den Rakaia-Fluss und die Canterbury-Ebene geht es zur «Banks Peninsula», eine Halbinsel entstanden durch Vulkantätigkeit. Als französischste Stadt Neuseelands verzaubert Sie Akaroa mit seinen historischen Gebäuden.

20 . Tag Akaroa - Christchurch (F, A) Der Weg führt Sie nach Christchurch, wo Sie nach einer Stadtrundfahrt erneut freie Zeit geniessen, welche Sie für eine Fahrt mit dem historischen Tram nutzen können.

21 . Tag Christchurch (F) Heute endet Ihre interessante Rundreise durch Neuseeland mit dem Transfer zum Flughafen.