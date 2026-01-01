National Park Discovery ab Vancouver

1 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver und Übernahme des Mietwagens. Die Stadt begeistert mit ihrer traumhaften Lage zwischen dem Pazifik und den Bergen. 1 Nacht im Sandman Suites on Davie o.ä.

2 . Tag Whistler (ca. 125 km) Der Bergort Whistler ist von schönster Landschaft umgebenen. Hier haben Sie viele Optionen für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Kanutouren, Ziplinen oder eine Fahrt mit der spektakulären Peak2Peak Seilbahn. 1 Nacht im Aava Hotel o.ä.

3-4 . Tag Clearwater / Wells Gray Park (ca. 425 km) Entlang zahlreicher Seen geht es weiter nach Clearwater. Geniessen Sie die tolle Landschaft im Wells Gray Park und besuchen Sie die eindrücklichen Wasserfälle. Auf Wanderungen oder mit dem Kanu können Sie den Park bestens erkunden. 2 Nächte im Best Western Plus Gateway at the Falls o.ä.

5-6 . Tag Jasper Nationalpark (320 km) Vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies, geht es nach Jasper. Eine faszinierende Landschaft erwartet Sie im gleichnamigen Nationalpark. Besuchen Sie den spektakulären Maligne Canyon und den wunderschönen Maligne See. 2 Nächte im Whistler's Inn o.ä.

7-8 . Tag Banff Nationalpark (290 km) Auf dem eindrücklichen «Icefields Parkway» – eine der wohl schönsten Panoramastrassen der Welt – mit seinen traumhaften Seen, Berggipfeln, Canyons, Wasserfällen sowie dem Columbia Icefield geht es nach Banff. Erkunden Sie den ältesten Nationalpark Kanadas. Eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain beschert Ihnen einen tollen Panoramablick (optional). Ein Besuch des Lake Louise oder Moraine Lake darf nicht fehlen. 2 Nächte in der Brewster Mountain Lodge o.ä.

9 . Tag Waterton (ca. 370 km) Heute fahren Sie südwärts Richtung amerikanischer Grenze. Der Waterton Lakes Nationalpark ist ein etwas weniger bekanntes, aber nicht minder eindrückliches Naturparadies. 1 Nacht in der Waterton Lakes Lodge o.ä.

10 . Tag Whitefish (ca. 210 km) Auf amerikanischer Seite schliesst sich der Glacier Nationalpark nahtlos an. Fahren Sie auf der spektakulären «Going-to-the-Sun Road», bevor Sie Ihr Tagesziel Whitefish erreichen. 1 Nacht in der Best Western Rocky Mountain Lodge o.ä.

11 . Tag Helena (ca. 350 km) Durch die Berglandschaft Montanas reisen Sie weiter nach Helena. 1 Nacht im BW Premier Helena Great Northern o.ä.

12-13 . Tag West Yellowstone (290 km) Weiter geht es nach West Yellowstone, welches eine perfekte Ausgangsbasis zur Erkundung des Yellowstone Nationalparks bietet. Der älteste Nationalpark der Welt wartet mit Geysiren, Wasserfällen, Kalkterrassen und Schlammvulkanen auf. Halten Sie Ausschau nach Bisons, Bären und anderen Wildtieren. 2 Nächte in der Three Bear Lodge o.ä.

14 . Tag Idaho Falls (ca. 180 km) Sie erreichen den Bundesstaat Idaho. Spazieren Sie in Idaho Falls entlang des Snake Rivers. 1 Nacht im Best Western Driftwood Inn o.ä.

15 . Tag Boise (ca. 420 km) Ein Highlight bildet das Craters of the Moon Monument. Aktive Vulkane schufen hier eine faszinierende, mondähnliche Landschaft. 1 Nacht im The Riverside Hotel o.ä.

16 . Tag Pendleton (ca. 360 km) Nach all den landschaftlichen Genüssen erwartet Sie die Kleinstadt Pendleton mit Wildwest-Charme. 1 Nacht im Best Western Pendleton Inn o.ä.

17 . Tag Mount Rainier Nationalpark (ca. 410 km) Der majestätische, 4395 Meter hohe Mount Rainier wird von Wiesen, Wasserfällen und Seen eingerahmt. 1 Nacht in der Nähe des Nationalparks in der Nisqually Lodge o.ä.

18-19 . Tag Seattle (ca. 140 km) Nach kurzer Fahrt erreichen Sie Seattle. Erkunden Sie die «Emerald City», Heimat zahlreicher Grosskonzerne wie Amazon, Microsoft oder Boeing. Besuchen Sie die Space Needle und den Pike Place Market. 2 Nächte im Mayflower Park Hotel o.ä.

20 . Tag Vancouver (ca. 230 km) Heute überqueren Sie wieder die Grenze nach Kanada und kehren nach Vancouver zurück. Erkunden Sie unbedingt noch die sehr verschiedenartigen Stadtviertel. 1 Nacht im Sandman Suites on Davie o.ä.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise