Westkanada Classic ab Vancouver

1 . Tag Vancouver (Richmond) Individuelle Anreise und Mietwagenübernahme. Sie verbringen 1 Nacht in der Nähe des Flughafens im Sandman Airport Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Sandman Signature Airport Hotel o.ä. (Kat. Superior)

2-3 . Tag Penticton / Okanagan Tal (ca. 425 km) Über den Manning Provincial Park fahren Sie ins Obst- und Weinanbaugebiet Okanagan Valley. Die Region verfügt über ein häufig sonnig-heisses Klima und eignet sich bestens für einen Besuch bei Weingütern, Farmen oder Künstlern. Zudem können Sie am gleichnamigen See entspannen oder eine Fahrradtour auf dem Kettle Valley Rail Trail unternehmen. 2 Nächte im Sandman Hotel Penticton o.ä. (Kat. Standard) oder im Penticton Lakeside Resort o.ä. (Kat. Superior)

4-5 . Tag Nelson (ca. 320 km) Die Fahrt führt Sie durch abwechslungsreiche Landschaften ins historische Städtchen Nelson. In der traumhaften Berglandschaft können Sie hervorragend wandern. Besuchen Sie den Kokanee Gletscher-Park mit guten Möglichkeiten für Tierbeobachtungen. 2 Nächte im Prestige Inn Lakeview o.ä. (Kat. Standard) oder im Prestige Lakeside Resort o.ä. (Kat. Superior)

6-7 . Tag Golden / Glacier Nationalpark (ca. 395 km) Eine schöne Fahrt bringt Sie via Revelstoke und den Rogers Pass bis nach Golden. Empfehlenswert sind eine Wanderung im Glacier Nationalpark, ein Ausritt, eine Rafting-Tour oder ein Besuch des Bären-Wildgeheges im Kicking Horse Resort. 2 Nächte in der Umgebung von Golden im Prestige Hotel Golden o.ä. (Kat. Standard) oder in der Nähe von Field in der Cathedral Mountain Lodge o.ä. (Kat. Superior)

8-9 . Tag Canmore / Banff Nationalpark (ca. 160 km) Durch den Yoho Nationalpark reisen Sie weiter zum Banff Nationalpark. Unterwegs gibt es viele tolle Möglichkeiten für Stopps z. B. am smaragdfarbenen Emerald Lake, an den Takkakaw Falls oder den hübschen Bergseen Lake Louise und Moraine Lake. In Banff können Sie eine Gondelfahrt auf den Sulphur Mountain unternehmen, reiten, in den heissen Quellen entspannen oder die traumhafte Natur des Nationalparks entdecken. 2 Nächte im Grande Rockies Resort o.ä. (Kat. Standard) oder in der Brewster's Mountain Lodge o.ä. (Kat. Superior)

10-11 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 300 km) Auf dem eindrücklichen «Icefields Parkway» mit seinen schneebedeckten Bergen, Bergseen, Canyons, Wäldern und dem Columbia Icefield geht es weiter nach Jasper. Lassen Sie sich von den traumhaften Panoramen verzaubern! Im Jasper Nationalpark lohnt ein Besuch des Maligne Canyons und des Maligne Lakes, wo sich eine Bootstour zur Spirit Island anbietet. 2024 wüteten schwere Waldbrände in Jasper und Umgebung, deren Auswirkungen an zahlreichen Stellen sichtbar sind. 2 Nächte in Becker's Chalets o.ä. (Kat. Standard & Superior)

12-13 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 320 km) Vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies, gelangen Sie nach Clearwater, dem Tor zum Wells Gray Provinzpark. Dieser ist berühmt für seine spektakulären Wasserfälle Helmcken Falls und Dawson Falls und bietet zudem gute Möglichkeiten für eine Kanutour auf dem Clearwater Lake. 2 Nächte im Best Western Gateway to the Falls (Kat. Standard) oder in der Moul Creek Lodge o.ä. (Kat. Superior)

14-15 . Tag Whistler (ca. 430 km) Durch abwechslungsreiche Landschaften erreichen Sie den Olympia-Ort Whistler. Dieser ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Abenteuerfreunde. Fahren Sie mit der spektakulären Peak2Peak Seilbahn, gehen Sie wandern, Mountainbiken, Ziplinen oder begeben Sie sich auf Tierbeobachtungen. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. 2 Nächte im Adara Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Hilton Whistler Resort o.ä. (Kat. Superior)

16 . Tag Whistler – Tofino / Ucluelet (ca. 370 km) Auf «Sea-to-Sky Highway» gelangen Sie zum Fährhafen Horseshoe Bay, von wo Sie nach Vancouver Island übersetzen. Danach geht es weiter an die Westküste. 2 Nächte in der Middle Beach Lodge o.ä. (Kat. Standard) oder im Black Rock Oceanfront Resort o.ä. (Kat. Superior)

17 . Tag Pacific Rim Nationalpark Der Pacific Rim Nationalpark zeichnet sich durch Regenwälder, wilde Strände und ein spannendes Tierleben aus. Bei einer Walbeobachtungstour haben Sie die Gelegenheit, Grauwale in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, oder Sie gehen per Boot auf Schwarzbärenentdeckung (beides optional).

18-19 . Tag Victoria (ca. 320 km) Das charmanten Hafenstädtchen Victoria ist gleichzeitig die Provinzhauptstadt von British Columbia. Erkunden Sie die zahlreichen Attraktionen, tauchen Sie in das britisch geprägte Flair der Stadt ein und flanieren Sie am quirligen Inner Harbour entlang. 2 Nächte im Embassy Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Inn at Laurel Point o.ä. (Kat. Superior)

20-21 . Tag Vancouver (ca. 120 km) Per Fähre kehren Sie aufs Festland zurück und erreichen nach einer kurzen Fahrt Vancouver. In und um die Stadt gibt es viel zu entdecken. 2 Nächte im Sandman Suites on Davie o.ä. (Kat. Standard) oder im Sutton Place Hotel o.ä. (Kat. Superior)

22 . Tag Rück- oder Weiterreise