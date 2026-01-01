1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Die lebendige Metropole an der Westküste Kanadas verbindet urbanes Flair mit spektakulärer Natur – eine Kombination, die Besucher immer wieder begeistert. Ein Muss ist der Stanley Park, ein riesiges Stadtwaldgebiet direkt am Wasser, das mit kilometerlangen Rad- und Wanderwegen, dem berühmten Seawall und den beeindruckenden Totempfählen beeindruckt. Von dort aus lohnt sich auch ein Abstecher nach English Bay und Coal Harbour, wo man die Aussicht auf das Meer und die Berge geniessen kann. Kunst- und Kulturinteressierte sollten das Vancouver Art Gallery besuchen, während Foodies im Granville Island Public Market frische Produkte, lokale Köstlichkeiten und Kunsthandwerk entdecken können. Für spektakuläre Panoramablicke auf die Stadt, die Küste und die umliegenden Berge ist eine Fahrt mit der Grouse Mountain Skyride empfehlenswert. Wer gerne durch verschiedene Stadtviertel schlendert, sollte Gastown mit seinen historischen Gebäuden, Kopfsteinpflasterstrassen und der berühmten Steam Clock nicht verpassen. 2 Nächte im Sandman Suites on Davie o.ä.

3 . Tag Kelwona (ca. 390 km) Sie verlassen Vancouver Richtung Osten und folgen dem malerischen Highway 1 durch das fruchtbare Fraser Valley. Der erste Halt lohnt sich in Chilliwack, bekannt für seine weitläufigen Obstplantagen, charmanten Cafés und Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Kanufahren auf dem Vedder River. Ein kleiner Abstecher zum Chilliwack Cultural Centre oder zu einem lokalen Bauernmarkt rundet den Besuch ab. Weiter geht es nach Hope, ein idyllisches Städtchen am Eingang zum Fraser Canyon. Hope ist berühmt für seine Wildwest-Fassaden und die beeindruckenden Othello Tunnels, alte Eisenbahn-Tunnel und Brücken, die spektakulär durch die Schluchten führen – ein perfekter Ort für Fotos und kurze Wanderungen. Von Hope aus dauert die Fahrt nach Kelowna etwa zwei bis drei Stunden durch die bergige Landschaft und entlang des malerischen Okanagan Lake. Kelowna selbst ist ein Paradies für Outdoor- und Geniesseraktivitäten: Spaziergänge am See, Shopping, kulinarische Erlebnisse, Golf, Radfahren, Bootsfahrten auf dem See oder Touren zu den nahegelegenen Weingütern. Für Rad- oder Wanderfans sind die Myra Canyon Trestles auf der historischen Kettle Valley Rail Trail ein absolutes Highlight. Für eine Pause oder einen Snack empfiehlt sich das von indigenen Eigentümern geführte Kekuli Café. 1 Nacht im Coast Capri Hotel o.ä.

4-5 . Tag Osoyoos (ca. 125 km) Geniessen Sie die atemberaubenden Ausblicke auf den Okanagan Lake. Unterwegs lohnt sich ein Stopp bei einem der vielen Weingüter, Obstplantagen oder Bauernhöfe. Ein besonderes Highlight für Weinliebhaber ist das neue District Wine Village nördlich von Oliver. Das erste seiner Art in Kanada beherbergt 11 Weingüter, eine Brauerei, eine Destillerie und ein Restaurant. Mit seinem vielseitigen Amphitheater finden das ganze Jahr über kulinarische und musikalische Veranstaltungen statt. In Osoyoos sollten Sie unbedingt das NK'MIP Desert Cultural Centre besuchen, das einen fantastischen Blick auf Kanadas einzige Wüste bietet. Hier tauchen Sie in die Kultur der Syilx (Okanagan) First Nation ein – mit selbstgeführten Touren durch ein traditionelles Dorf, multimedialen Theatern und interaktiven Ausstellungen. 2 Nächte im Spirit Ridge Resort o.ä.

6 . Tag Nelson (ca. 265 km) Bei einer Fahrt im Herbst geniessen Sie die leuchtenden Rot-, Gelb- und Orangetöne der Wälder, während Sie auf dem Highway 3 Richtung Nelson fahren. Ein lohnender Stopp ist Greenwood, wo mehr als 60 historische Gebäude mit verspielten Verzierungen, Türmchen und Kuppeln ein charmantes Strassenbild prägen. Das lokale Museum informiert über die Geschichte der japanisch-kanadischen Internierten in der Region während des Zweiten Weltkriegs. Greenwood ist ausserdem bekannt für sein vielfältiges Angebot an Outdoor-Aktivitäten. Weiter östlich liegt Grand Forks, wo die Flüsse Kettle und Granby zusammenfliessen. Die Stadt bietet beeindruckende Bergblicke und lädt zu einem kulinarischen Abstecher ein. Mehr über die Doukhobors, eine religiöse Minderheit, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland nach Westkanada auswanderte, erfahren Sie im Doukhobor Discovery Centre in Castlegar. Das zehn Hektar grosse Gelände, von Mai bis September geöffnet, bietet umfangreiche Ausstellungen. Schliesslich erreichen Sie Nelson, eine historische Bergstadt am Westarm des Kootenay Lake. Mit über 350 historischen Gebäuden, einer Vielzahl einzigartiger Geschäfte, Cafés und Restaurants ist Nelson berühmt für seine lebendige Kunstszene und die beeindruckende Herbstlandschaft. 1 Nacht im Prestige Lakeside Resort o.ä.

7 . Tag Cranbrook (ca. 230 km) Etwa 30 Minuten ausserhalb von Nelson erreichen Sie Balfour, wo Sie die kostenlose Kootenay Lake Ferry für eine landschaftlich reizvolle 35-minütige Überfahrt über den See nehmen können. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt Crawford Bay, das mehrere interessante Handwerksläden beherbergt, darunter Besenmacher, Schmiede, Weber, Töpfer, Juwelier sowie ein Café. Es ist ratsam, die Läden im Voraus anzurufen, da die Öffnungszeiten im Herbst kürzer sein können. Auf dem Weg nach Süden nach Creston empfiehlt sich ein kleiner Abstecher zum Kootenay-Columbia Discovery Centre. Hier erfahren Sie mehr über das wichtige Feuchtgebiet-Ökosystem der Region und können auf leicht begehbaren Wegen und einem Bohlensteg Vögel und Wildtiere beobachten. Die Reise führt weiter in die Stadt Cranbrook, die malerisch zwischen den Rocky Mountains und den Purcell Mountains liegt. Umgeben von beeindruckender Natur, Wildtieren und zahlreichen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, ist Cranbrook gleichzeitig ein lebendiges Handelszentrum mit vielen einzigartigen Geschäften und Restaurants. Ein Besuch im Cranbrook History Centre lohnt sich, wo Ihnen Historiker die über hundertjährige Geschichte des kanadischen Eisenbahnverkehrs näherbringen. 1 Nacht im Best Western Cranbrook Hotel o.ä.

8 . Tag Golden (ca. 250 km) Beginnen Sie Ihren Morgen mit einer kurzen Fahrt nach Kimberley und einem Halt in Marysville für einen entspannenden Spaziergang entlang des Mark Creek zu den Marysville Falls – ein perfekter Ort für Naturfotos. Weiter geht es nach Norden auf dem Highway 93/95 durch das Columbia River Valley. Kurz hinter Canal Flats liegt der Columbia Lake, die Quelle des Columbia River; entlang des Seeufers bieten sich an mehreren Haltepunkten beeindruckende Ausblicke. Eingebettet zwischen den Purcell Mountains und den Kanadischen Rockies, finden Sie in diesem Tal eine Reihe kleiner Städte und Bergresorts. Ein entspannender Stopp bietet sich bei den Radium Hot Springs an, einem nationalen historischen Ort im Kootenay National Park. Das warme Poolwasser ist das ganze Jahr über zugänglich. Schliesslich erreichen Sie Golden, einen idealen Ausgangspunkt, um einige der schönsten Nationalparks Kanadas zu erkunden: Yoho, Glacier Kootenay und Mount Revelstoke. Wandern, Radfahren, Mountainbiking, Rafting und Sightseeing sind nur einige der zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. 1 Nacht im Best Western Mountain View Inn o.ä.

9 . Tag Salmon Arm (ca. 300 km) Besuchen Sie die Golden Skybridge. Von Mai bis Mitte Oktober geöffnet, ist dies die neueste Attraktion in Golden und beherbergt die höchsten Hängebrücken Kanadas, von denen die höchste atemberaubende 130 Meter über dem Canyonboden ragt. Geniessen Siedie Spazierwege, aufregende Ziplines, einen anspruchsvollen Hochseilgarten, eine riesige Canyon-Schaukel, die spannende Railrider Mountain Coaster-Achterbahn und spektakuläre Ausblicke auf Wasserfälle, Bergketten und Täler. Verlassen Sie Golden und fahren Sie entlang des Highway 1 in die Shuswap-Region. Machen Sie unterwegs Stopps am Rogers Pass National Historic Site im Glacier National Park und im Mount Revelstoke National Park, um die beeindruckenden Berg- und Waldlandschaften zu geniessen. Revelstoke, die grösste Stadt auf der Strecke, bietet ein interessantes Eisenbahnmuseum. Etwa 30 Minuten westlich von Revelstoke liegt das historische Last Spike in Craigellachie, ein Wahrzeichen, das den Abschluss der Canadian Pacific Railway markiert. Schliesslich erreichen Sie die Shuswap-Region! Kleine Gemeinden wie Sicamous, Enderby, Armstrong, Spallumcheen, Salmon Arm und Chase liegen rund um die Seen und die fruchtbaren Agrarlandschaften in Nord- und Süd-Shuswap. Sicamous gilt als Tor zur Region, während der Shuswap Lake als „Hausboot-Hauptstadt Kanadas“ bekannt ist. Das künstlerische Städtchen Salmon Arm ist ein beliebtes Ziel für Vogelbeobachtungen. Besuchen Sie Weingüter wie Ovino Winery, Marionette Winery oder Larch Hills Winery in Salmon Arm. Von Mitte Mai bis September (die Öffnungszeiten variieren jährlich) bietet das R.J. Haney Heritage Village & Museum Einblicke in das Leben in der Shuswap-Region ab den 1910er-Jahren. Mit 24 Gebäuden, Ausstellungen und täglichen Aktivitäten ist das Museum besonders für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. 1 Nacht im Best Western Salmon Arm Inn o.ä.

10 . Tag Kamloops (ca. 110 km) Besuchen Sie ein Weingut in der Region oder machen Sie einen Spaziergang am See bevor Sie nach Kamloops aufbrechen. Nach Ihrer Erkundung der Shuswap-Region fahren Sie weiter nach Kamloops, einer lebendigen Stadt im Herzen von British Columbia, am Zusammenfluss von North und South Thompson River. Die Region war seit Jahrhunderten das Gebiet der Secwepemc (Shuswap) First Nation, und die Geschichte der Stadt spiegelt diese Wurzeln sowie ihre Bedeutung während des Pelzhandels und als Station der Kanadischen Pazifikbahn wider. Kamloops bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten: Wandern und Mountainbiken in den umliegenden Parks, zum Beispiel im Kenna Cartwright Park, sowie Wildtierbeobachtungen in der Natur. Kulturinteressierte können das Kamloops Art Gallery besuchen oder im Secwepemc Museum & Heritage Park mehr über die Geschichte und Kultur der First Nation erfahren. Auch kulinarisch hat Kamloops einiges zu bieten: Lokale Weingüter und Restaurants laden zu Weinverkostungen und regionalen Spezialitäten ein. 1 Nacht im Thompson Hotel o.ä.

11 . Tag Richmond (ca. 360 km) Nach Ihrem Aufenthalt in Kamloops treten Sie die Rückfahrt nach Richmond an, die Sie über landschaftlich reizvolle Strecken durch das Thompson Valley und die Coast Mountains führt. Auf dem Weg lohnt sich ein Zwischenstopp bei den Bridal Veil Falls nahe Agassiz. Die Wasserfälle stürzen hier in einem eleganten Schleier in die Tiefe und sind von einem kurzen, gut zugänglichen Wanderweg erreichbar – ein perfekter Ort für Fotos und einen kleinen Spaziergang in der Natur. Die Fahrt führt Sie weiter Richtung Westen durch das Fraser Valley bevor Sie schliesslich Richmond erreichen. Richmond, direkt südlich von Vancouver, ist bekannt für seine lebendige asiatische Kultur und seine kulinarische Vielfalt. Besonders sehenswert sind die vielen Märkte und Restaurants, die authentische Spezialitäten aus China, Japan, Korea und Südostasien anbieten. Ein Spaziergang entlang des Steveston Village am Fraser River lohnt sich ebenfalls: Das historische Fischerdorf mit seinen Piers, Restaurants und dem Gulf of Georgia Cannery National Historic Site lädt zu einem entspannten Bummel ein. Richmond bietet zudem zahlreiche Parks und Spazierwege, zum Beispiel am Minoru Park oder entlang der Uferpromenade. Die Stadt ist ein idealer Ort, um Ihre Reise in British Columbia gemütlich ausklingen zu lassen. 1 Nacht im Radisson Blu Vancouver Airport o.ä.

12 . Tag Rück- oder Weiterreise