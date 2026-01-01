1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Entdecken Sie die Stadt ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus. Die pulsierende Westküstenmetropole begeistert mit Highlights wie Canada Place, der lebhaften Robson Street, dem bunten Chinatown und dem historischen Viertel Gastown. Lassen Sie sich vom grünen Herzen der Stadt, dem Stanley Park, verzaubern oder fahren Sie weiter in den Regenwald der North Shore zum Cleveland Dam und zur berühmten Capilano Suspension Bridge. Hoch über einer tiefen Schlucht können Sie hier die 137 Meter lange Hängebrücke überqueren und beim „Treetops Adventure“ atemberaubende Perspektiven auf den uralten Küstenregenwald erleben. 2 Nächte Sheraton Vancouver Wall Centre o.ä.

3-4 . Tag Whistler (ca. 125 km) Heute starten Sie in Richtung Whistler – Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2010 und eines der renommiertesten Outdoor-Paradiese Nordamerikas. Ihre Fahrt führt Sie entlang des spektakulären Sea-to-Sky Highways, einer der schönsten Panoramastrassen Kanadas. Unterwegs durchqueren Sie fünf unterschiedliche Klimazonen – vom sattgrünen Regenwald bis hinauf in halbtrockene alpine Landschaften. Die Route folgt zudem historischen Wegen wie dem Pemberton Trail und dem legendären Gold Rush Trail, auf denen bereits im 18. Jahrhundert Goldsucher unterwegs waren. Vorbei an charmanten Orten wie Squamish und entlang der Ufer des Daisy Lake erreichen Sie schliesslich das malerische Whistler Village, idyllisch gelegen am Fusse der imposanten Berge Whistler und Blackcomb. Schlendern Sie entspannt über die Fussgängerwege und durch die lebendigen Plätze Whistlers und entdecken Sie die gemütlichen Cafés und Restaurants. Rund um das Dorf laden idyllische Waldwege, ein weitläufiges Netz aus Wander- und Radstrecken Outdoor-Enthusiasten aller Schwierigkeitsgrade zu unvergesslichen Abenteuern ein. 2 Nächte im Pan Pacific Whistler Village Centre o.ä.

5-6 . Tag Egmont (ca. 215 km) Nach einer weiteren landschaftlich reizvollen Fahrt entlang des Sea-to-Sky Highways setzen Sie Ihre Reise entlang der atemberaubenden Küste fort – auf dem Weg zum ersten Resort Ihrer Reise. Mit der BC-Fähre überqueren Sie die glitzernden Gewässer von Horseshoe Bay, legen in Langdale an und fahren weiter durch charmante Küstendörfer wie Davis Bay, vorbei an den Quellgebieten des spektakulären Sechelt Inlets. In der idyllischen Lodge angekommen, lassen sich von diesem traumhaften Rückzugsort verzaubern. Geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Resorts. Entspannen Sie auf Ihrem privaten Balkon oder schlendern Sie gemütlich über die Stege entlang des Wassers. Der Infinity-Pool und die Whirlpools laden zum Relaxen ein, während Kanus und Kajaks (gegen Aufpreis vor Ort) die Möglichkeit bieten, die malerischen Wasserwege der Umgebung selbst zu erkunden. 2 Nächte in der West Coast Wilderness Lodge.

7 . Tag Courtenay (ca. 94 km, exkl. Fähren) Heute geniessen Sie die Landschaft sowohl vom Wasser aus als auch von der Strasse! Nach der Abreise vom Resort setzen Sie Ihre Reise an Bord einer BC-Fähre von Earls Cove nach Saltery Bay fort. Eine kurze Fahrt entlang der Küste führt Sie schon bald zur nächsten Fähre, mit der Sie die tiefblauen Gewässer der Georgia-Strait überqueren. In der kleinen Stadt Comox angekommen, bringt Sie eine kurze Fahrt nach Courtenay – genug Zeit, um zu entspannen und die Umgebung sowie den charmanten Strandbereich zu erkunden. 1 Nacht im Old House Hotel & Spa o.ä.

8-9 . Tag Victoria (ca. 220 km) Sie verlassen Courtenay und reisen südwärts entlang der Ostküste von Vancouver Island. Malerische Orte wie Parksville und Nanaimo, die ihren entspannten Insellebensstil feiern, laden zu einem Stopp zum Mittagessen ein – ideal, um lokale Köstlichkeiten zu probieren. Wenn es die Zeit erlaubt, lohnen sich die farbenprächtigen Wandgemälde in Chemainus, die sowohl Künstler als auch Besucher begeistern und die Kultur der First Nations sowie die Geschichte der Region lebendig erzählen. Schliesslich erreichen Sie Victoria. Erkunden Sie die elegante Hauptstadt British Columbias. Ein Besuch im Beacon Hill Park und der Art Gallery of Greater Victoria lohnt sich ebenso wie ein Abstecher zum berühmten Fairmont Empress Hotel für einen traditionellen Afternoon Tea – ein Hauch britischen Charmes inklusive. Kein Aufenthalt in Victoria ist komplett ohne einen Ausflug in die weltberühmten Butchart Gardens: Hier erwartet Sie eine atemberaubende Vielfalt von Tausenden Pflanzen, die in leuchtenden Farben und üppigen Texturen erblühen. 2 Nächte im Inn at Laurel Point o.ä.

10-11 . Tag Salt Spring Island (ca. 52 km, exkl. Fähren) Eine kurze, aber landschaftlich reizvolle Etappe steht auf dem Programm, die Sie auf die idyllische Salt Spring Island führt – eine kleine Gemeinde, die das Leben in einem gemächlicheren Tempo geniesst. Erkunden Sie die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden und geniessen Sie die beeindruckenden Blicke aufs Wasser. Lassen Sie sich von der Hotelrezeption über verfügbare Aktivitäten wie Radfahren oder Kanufahren beraten oder informieren Sie sich über lokale Märkte und Festivals. Die Bewohner der Insel feiern oft die langen Sommertage mit geselligen Treffen und Veranstaltungen, zu denen Gäste herzlich eingeladen sind. 2 Nächte im Harbour House Hotel o.ä.

12 . Tag Galiano Island (ca. 38 km, exkl. Fähren) Heute erwartet Sie ein richtiges "Inselhüpfen". Zwei Fähren führen Sie durch die malerischen Inseln und eröffnen atemberaubende Ausblicke auf die stillen Buchten, Sounds und Meeresarme dieser ruhigen Gewässer. Auf Galiano Island angekommen, können Sie vielleicht eine Fahrt auf den Mount Galiano unternehmen, um unvergleichliche Ausblicke zu geniessen, oder einsame Wanderwege in herrlicher Ruhe erkunden. 1 Nacht im Galiano Oceanfront Inn & Spa o.ä.

13 . Tag Richmond (ca. 50 km, exkl. Fähren) Die letzte Fährüberfahrt Ihrer Reise bringt Sie nach Richmond. Einst nur als Zwischenstopp zum Flughafen bekannt, hat sich Richmond in den letzten Jahren zu einem lebendigen Reiseziel entwickelt. Die Stadt begeistert mit einer Vielzahl authentischer, von Asien inspirierter Restaurants, spannender Attraktionen und vielfältiger Veranstaltungsorte. 1 Nacht Radisson Blu Vancouver Airport o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise