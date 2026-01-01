Natur und Tiere Westkanadas ab Vancouver

1 . Tag Vancouver Individuelle Anreise und Übernahme des Mietwagens. 1 Nacht im Sutton Place Hotel o.ä.

2-3 . Tag Vancouver – Victoria (ca. 70 km) Per Fähre reisen Sie nach Vancouver Island und fahren anschliessend weiter in die Provinzhauptstadt Victoria. Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt und Umgebung, wie z. B. die bekannten Butchart Gardens oder das Royal BC Museum. Eingeplant ist zudem eine Walbeobachtungstour, bei der Sie die faszinierenden Orcas erleben können, die sich von April bis Oktober in der Bucht von Victoria aufhalten. 2 Nächte im Chateau Victoria o.ä.

4-6 . Tag Tofino / Pacific Rim Nationalpark (ca. 315 km) Auf dem Weg nach Tofino sollten Sie einen Spaziergang im Cathedral-Cove-Park einplanen, in dem es 800 Jahre alte Douglas-Fichten zu bewundern gibt. An der Westküste angekommen, stehen Ihnen zwei volle Tage zur Verfügung, um die Strände, Regenwälder und das Tierleben des Nationalparks zu erkunden. Sie nehmen an einer Walbeobachtungstour teil, bei der Sie die mächtigen Grauwale beobachten, die in den Gewässern nahe Tofino den Sommer verbringen. Auch eine Bärenbeobachtungstour mit dem Zodiac-Boot ist bereits für Sie reserviert. Die Schwarzbären des Clayoquot Sound kommen aus dem Regenwald an den Strand, um Krebse, Muscheln und andere Meerestiere zu suchen. 3 Nächte in der Middle Beach Lodge o.ä.

7 . Tag Campbell River (ca. 270 km) Heute geht es wieder an die Ostküste von Vancouver Island. Unterwegs empfiehlt sich ein Stopp am Sproat Lake bei Port Alberni, wo Sie mit etwas Glück die riesigen viermotorigen Mars-Wasserbomber sehen können. Diese haben dort ihre Basis, falls sie nicht gerade zur Waldbrandbekämpfung unterwegs sind. 1 Nacht im Comfort Inn o.ä.

8-9 . Tag Knight Inlet Lodge Schon die Anreise zur Knight Inlet Lodge ist ein Abenteuer, denn Sie werden mit dem Wasserflugzeug abgeholt! Die Lodge befindet sich in der geschützten Bucht von Glendale Cove im Knight Inlet. Auf der Lodge selbst heisst das Motto: Grizzlies! Je nach Jahreszeit werden Boote und Plattformen am Fluss und auf Bäumen zur Beobachtung eingesetzt. Im Herbst, wenn die Lachse zum Fluss zurückkehren, versammeln sich besonders viele Bären in Glendale Cove. Aber auch im Frühsommer, wenn die Bären zum Fluss kommen, um sich an den jungen Pflanzen satt zu fressen, und im Sommer, wenn Sie sich von reifen Beeren ernähren, gibt es normalerweise jeden Tag Grizzlies zu sehen. 2 Nächte in der Knight Inlet Lodge.

10-12 . Tag Egmont / West Coast Wilderness Lodge (ca. 100 km) Nach dem Rückflug von der Knight Inlet Lodge fahren Sie nach Comox. Via zwei Fährenpassagen gelangen Sie nach Egmont an der Sunshine Coast. Hier liegt die wundervolle West Coast Wilderness Lodge. Geniessen Sie die traumhafte Lage der Lodge und die zahlreichen angebotenen Aktivitäten (optional). Häufig können auch Meeresbewohner in der Umgebung gesichtet werden. Es bleibt viel Zeit, um die idyllische Sunshine Coast zu erkunden. Eine Wanderung zur spektakulären Meeresenge im Skookumchuck Narrows Provincial Park sollte zum Programm gehören. 3 Nächte in der West Coast Wilderness Lodge.

13-14 . Tag Vancouver (ca. 105 km) An der Sunshine Coast entlang geht es weiter in südlicher Richtung bis nach Vancouver. Bei einer Stadtrundfahrt besuchen Sie den Lookout Tower, den Stanley Park mit seinen Totempfählen, das historische Viertel Gastown, Chinatown und Granville Island. Danach haben Sie noch genug Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 2 Nächte im Sutton Place Hotel o.ä.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise