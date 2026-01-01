1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Die lebendige Metropole an der Westküste Kanadas besticht durch die perfekte Mischung aus urbanem Flair und atemberaubender Natur. Beginnen Sie Ihren Besuch im Stanley Park, einem der grössten Stadtparks Nordamerikas. Kilometerlange Spazier- und Radwege, der berühmte Seawall sowie die beeindruckenden Totempfähle erwarten Sie. Von der English Bay und Coal Harbour, haben Sie herrliche Aussicht auf das Meer und die umliegenden Berge. Für ein authentisches kulinarisches Erlebnis empfiehlt sich ein Besuch auf dem Granville Island Public Market, wo Sie frische Produkte, lokale Spezialitäten und Kunsthandwerk entdecken können. Schlendern Sie durch Gastown, das historische Viertel Vancouvers, mit seinen Kopfsteinpflasterstraßen, charmanten Boutiquen und der berühmten Steam Clock. 2 Nächte im Metropolitan Hotel o.ä.

3 . Tag Cache Creek (ca. 345 km) Von Vancouver aus fahren Sie über den Trans-Canada Highway ins fruchtbare Fraser Valley. Ein lohnenswerter Stopp ist New Westminster, die älteste Stadt Westkanadas, mit dem Fraser River Discovery Centre, das die Geschichte des Fraser River erzählt. Ihr nächster Halt ist das Fort Langley National Historic Site, eine der ältesten europäischen Siedlungen in BC. 1827 als Pelzhandelsposten gegründet, wurde Fort Langley ab 1858 ein wichtiger Zwischenstopp für Reisende zu den Goldfeldern. Kostümierte Guides bringen die Geschichte lebendig. Weiter geht es durch den Fraser Canyon, eine der spektakulärsten Strecken der Provinz. In Yale, einem historischen Handelsposten der Hudson’s Bay Company, können Sie die St. John the Divine Church und das Creighton House besichtigen. Nördlich von Yale erreichen Sie Hell’s Gate, die engste und schnellste Stelle des Fraser River, mit beeindruckendem Blick von der Hell’s Gate Airtram. In der Nähe liegt das Tuckkwiowhum Village Heritage Site, das Einblicke in das Leben der Nlaka’pamux vor der Ankunft der Europäer bietet. Weiter auf dem Highway 1 gelangen Sie nach Lytton, am Zusammenfluss von Thompson- und Fraser River, wo Sie das Lytton Chinese History Museum besuchen können. Kurz vor Cache Creek können Sie die Historic Hat Creek Ranch, einen National Historic Site der Bonaparte First Nation, besuchen und auf einem der wenigen erhaltenen Abschnitte der ursprünglichen Cariboo Wagon Road Geschichte hautnah erleben. 1 Nacht im Sandman Hotel o.ä.

4 . Tag Clearwater / Wells Gray Provincial Park (ca. 230 km) Die Fahrt durch das idyllische Farmland und Ranchland bietet mehrere interessante Zwischenstopps. Ein besonderes Erlebnis ist die McLure Ferry, eine seilgeführte Fähre, die vollständig von der Flussströmung angetrieben wird. Ebenso lohnt sich der Local of Louis Creek Artisan Market, ein kleiner Markt mit handgefertigten Produkten aus der Region. In Little Fort befindet sich Jim’s Food Markets, einer der ältesten familiengeführten Betriebe in BC. Naturfreunde sollten einen Halt im North Thompson River Provincial Park einplanen, wo der Clearwater River in den North Thompson River mündet. Besonders im Herbst lockt die Lachswanderung Angler und Tierbeobachter. Nur 20 Minuten entfernt liegt Clearwater, das Tor zum Wells Gray Provincial Park. Der Park, bekannt als Kanadas „Wasserfallpark“, beherbergt über 40 benannte Wasserfälle und eine der grössten alten Regenwälder im Inland. Zu den leicht zugänglichen Wasserfällen gehören Spahats Falls, Dawson Falls und Helmcken Falls. 1 Nacht im Best Western Gateway to the Falls o.ä.

5 . Tag Valemount (ca. 200 km) Heute fahren Sie nordöstlich auf dem Highway 5 in Richtung Kanadische Rockies, mit einigen interessanten Zwischenstopps unterwegs. Blue River ist das Tor zum Murtle Lake in Wells Gray Park, dem grössten nur per Paddelboot zugänglichen See Nordamerikas. Valemount eignet sich als Ausgangspunkt für den Mount Robson Provincial Park, ein UNESCO-Welterbe, das besonders für Wanderungen und seine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt bekannt ist. Der Mount Robson, der höchste Gipfel der Kanadischen Rockies. Im Rearguard Falls Provincial Park, können Sie von Spätsommer bis Ende September auf dessen Aussichtspunkt die beeindruckende Lachswanderung des Chinook verfolgen. Die ikonische Statue einer riesigen Bergziege am Parkeingang, ein beliebtes Fotomotiv. 1 Nacht im Best Western Plus Valemount o.ä.

6 . Tag Prince George (ca. 295 km) Die Strecke führt auf dem Highway 16 durch weite Wälder, vorbei an Flüssen und Seen, und bietet immer wieder beeindruckende Ausblicke auf die Ausläufer der Kanadischen Rockies. Unterwegs begleiten Sie der mächtige Fraser River und die weiten Landschaften Nord-British Columbias – eine Region, die für ihre Naturverbundenheit und Ruhe bekannt ist. Nach Ihrer Ankunft in Prince George, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum im Norden der Provinz, erwartet Sie eine Stadt mit spannender Geschichte und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Besonders sehenswert ist The Exploration Place, ein interaktives Museum mit Ausstellungen zur Natur- und Kulturgeschichte der Region, einschliesslich der Geschichte der First Nations und des Pelzhandels. Direkt daneben lädt der Lheidli T’enneh Memorial Park zu einem Spaziergang entlang des Fraser River ein. Einen Einblick in die Eisenbahngeschichte der Region erhalten Sie im Prince George Railway & Forestry Museum, das historische Lokomotiven und Ausstellungen zur Forstwirtschaft zeigt – zwei Industrien, die die Entwicklung der Stadt massgeblich geprägt haben. Naturfreunde können die zahlreichen Wander- und Radwege rund um die Stadt erkunden oder einen Ausflug in die umliegenden Wälder und Seen unternehmen. 1 Nacht im Sandman Hotel o.ä.

7-8 . Tag Quesnel / Bakerville (ca. 295 km) Besuchen Sie das Quesnel and District Museum, um mehr über das Erbe und die Kultur der First Nations zu erfahren, Geschichten chinesischer und indigener Ältester zu hören und das Leben vergangener Zeiten durch die Perspektive von C.D. Hoy und C.S. Wing kennenzulernen. Zu den besonderen Attraktionen zählt auch „Mandy the Haunted Doll“, um die sich zahlreiche geheimnisvolle Geschichten ranken. Im Museum erhalten Sie zudem eine Broschüre für einen selbstgeführten historischen Stadtrundgang, der Sie zu Sehenswürdigkeiten aus der Goldrauschzeit führt – darunter das ursprüngliche Geschäft der Hudson’s Bay Company und ein Cornish Wheel, ein riesiges Wasserrad, das im Goldbergbau eingesetzt wurde. Quesnel lädt ausserdem zum Bummeln ein: Geniessen Sie traditionelle Süssigkeiten bei Barkerville Fudge & Confectionary, entdecken Sie lokale Handwerkskunst bei Cariboo Keepsakes oder probieren Sie Craft-Bier bei Barkerville Brewing Company. Von Quesnel aus folgen Sie dem Highway 26 ostwärts bis zum Endpunkt des Gold Rush Trail – der historischen Stadt Barkerville. Unterwegs lohnt sich ein Halt beim Cottonwood House Historic Site, einem der letzten erhaltenen Roadhouses in British Columbia. In Barkerville Historic Town & Park, etwa 80 km östlich von Quesnel, wurde 1862 durch den Goldfund von Billy Barker Geschichte geschrieben. Heute ist Barkerville sowohl ein provinzielles als auch nationales historisches Denkmal und die grösste historische Attraktion im Westen Nordamerikas. Rund 120 restaurierte Gebäude, Theateraufführungen, Postkutschenfahrten und kostümierte Darsteller lassen die Goldrauschzeit der 1860er-Jahre lebendig werden. In der Nähe liegt das charmante Städtchen Wells, bekannt für seine bunt gestrichenen Holzfassaden, Kunstgalerien und das jährliche ArtsWells Festival. Ebenfalls nicht weit entfernt befindet sich der Bowron Lake Provincial Park, berühmt für seine 116 Kilometer lange Kanu-Rundroute. 2 Nächte in Quesnel im Sandman Hotel o.ä.

9-10 . Tag Lac La Hache (ca. 185 km) Beginnen Sie am Fort Alexandria National Historic Site, das nach dem Entdecker Alexander Mackenzie benannt wurde. Er durchquerte dieses Gebiet im Jahr 1793 auf seiner legendären Überlandreise zum Pazifik. Heute erinnert die Stätte an diese frühe Phase der europäischen Erkundung im Landesinneren von British Columbia. Weiter südlich erreichen Sie die kleine Gemeinde Soda Creek. Hier endete einst die ursprüngliche Cariboo Wagon Road, und Goldsucher bestiegen Schaufelraddampfer, um weiter nach Quesnel und in östliche Gebiete zu reisen. Teile des historischen Ortskerns, der Friedhof und das alte Gefängnis sind bis heute erhalten und geben Einblick in die bewegte Zeit des Goldrauschs. Ihre Fahrt führt schliesslich weiter Williams Lake, das als Tor zur Cariboo-Region gilt und ein idealer Ausgangspunkt ist, um die Geschichte und Landschaft dieser traditionsreichen Gegend zu entdecken. Für alles rund um den „Wilden Westen“ empfiehlt sich ein Besuch im Museum of the Cariboo Chilcotin. Das Museum widmet sich der Bewahrung und Vermittlung der Ranching-Tradition in British Columbia und ist das einzige Museum der Provinz, das sich speziell mit Ranching und Rodeo beschäftigt. Es ehrt Cowboys vergangener und heutiger Generationen und beherbergt die BC Cowboy Hall of Fame. Geniessen Sie anschliessend einen für Kanada typischen Aufenthalt in einer Lodge. 2 Nächte in der Ten-ee-ah Lodge.

11-12 . Tag Whistler (ca. 335 km) Fahren Sie auf dem Highway 97 und 99 in Richtung Richtung Lillooet. Diese besonders aussichtsreiche Strecke führt vorbei an steilen Bergklippen, tief eingeschnittenen Flusstälern, alpinen Seen und mehreren First-Nations-Gemeinden. Fotostopps lohnen sich unter anderem am Pavilion Lake, der für seine seltenen, rund 11’000 Jahre alten Süsswasser-Korallenstrukturen bekannt ist, die Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, sowie am Crown Lake und am türkisfarbenen Turquoise Lake im Marble Canyon Provincial Park. Lillooet war ein bedeutender Etappenort entlang des Gold Rush Trail. Machen Sie unbedingt ein Erinnerungsfoto am „Cariboo Gold Rush Trail Mile 0 Cairn“. Empfehlenswert sind zudem das Lillooet Museum & Visitor Centre sowie der „Golden Mile of History“, ein selbstgeführter historischer Rundgang durch die Stadt. Lillooet war ausserdem Standort der ersten Jade-Mine in British Columbia. Meinen Sie einen weiteren Stopp bei einer Weindegustation in der Fort Berens Estate Winery oder bei Cliff and Gorge Vineyards auf der historischen Texas Creek bevor sie zum bekannten Winter- und Sportort Whistler weiterfahren. 2 Nächte in der Crystal Lodge o.ä.

13 . Tag Richmond (ca. 150 km) Die heutige Etappe führt Sie zunächst entlang des spektakulären Sea-to-Sky Highway (Highway 99), eine der schönsten Panoramastrassen Kanadas. Die Strecke windet sich durch zerklüftete Berge, dichte Wälder und vorbei an tosenden Wasserfällen – ein Highlight für Landschaftsfotografie und Naturerlebnisse. Ein lohnender Zwischenstopp ist Shannon Falls Provincial Park, nur wenige Minuten südlich von Squamish. Hier stürzen die Wasserfälle beeindruckende 335 Meter in die Tiefe und bieten sich perfekt für Fotos und einen kurzen Spaziergang entlang der gut ausgebauten Wege an. Ebenfalls in Squamish lohnt sich ein Abstecher zum Sea to Sky Gondola, von wo aus Sie atemberaubende Ausblicke auf die Howe Sound Fjorde, die Berge und die Küstenlandschaft geniessen können. Weiter südlich erreichen Sie Horseshoe Bay, den malerischen Fährhafen, der Ausgangspunkt für Bootstouren oder Fährverbindungen nach Vancouver Island ist. Entlang der Küste eröffnen sich immer wieder beeindruckende Ausblicke auf die Fjorde und die Pazifikküste bevor die Reise in Richmond, nahe des Flughafens von Vancouver endet. 1 Nacht im Radisson Blu Vancouver Airport o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise