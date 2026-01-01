1 . Tag Calgary Individuelle Anreise nach Calgary. Übernahme des Mietwagens. Übernachtung im Sandman Calgary Airport Hotel (Hotel und B&B-Variante).

2 . Tag Calgary – Canmore (110 km) Vormittags bleibt Zeit für einen Rundgang durch Calgary. Danach Fahrt in die Rocky Mountains. 3 Übernachtungen in Canmore. (Grande Rockies Resort)

3 . Tag Lake Louise / Plain of Six Glaciers Trail Als erste Wanderung auf Ihrer Reise empfehlen wir den «Plain of Six Glaciers Trail» am Lake Louise. Diese Wanderung ist 5,3 km lang (einfache Strecke) und der Höhenunterschied beträgt 365 Meter. Danach sollten Sie noch den Lake Moraine besuchen.

4 . Tag Yoho Nationalpark – Emerald Lake Am Emerald Lake im Yoho Nationalpark gibt es einen wunderschönen Wanderweg rund um den See (5,2 km / wenig Höhenunterschied). Anschliessend können Sie noch den spektakulären Takakkaw-Wasserfall besuchen.

5 . Tag Canmore – Icefield Parkway – Jasper (ca. 285 km) Heute fahren Sie den Icefields Parkway, eine der schönsten Panoramastrassen der Rockies. Peyto Lake, das Columbia Icefield und die Athabasca Falls sind nur einige der Höhepunkte. Als Wanderung empfehlen wir den Parker Ridge Trail (5,2 km hin und zurück / Höhenunterschied 275 m). Nach dem Anstieg eröffnet sich bei dieser Wanderung ein grandioses Panorama auf den Saskatchewan-Gletscher.

6 . Tag Maligne Lake Die nächsten Tage gehören voll und ganz dem Jasper Nationalpark. Für heute empfiehlt sich ein Ausflug zum Maligne Canyon und zum malerischen Maligne Lake. Bei der Wanderung zu den Opal Hills bietet sich Ihnen ein fantastischer Blick auf das Maligne-Tal (8,2 km hin und zurück / Höhenunterschied 460 m).

7 . Tag Mt. Edith Cavell Die Wanderung auf dem Cavell Meadows Trail ist einer der Höhepunkte jeder Reise nach Westkanada. Die Strecke ist 6 - 7 km lang (hin und zurück) und der Höhenunterschied beträgt 400 - 500 m. Die tollen Blicke auf den Angel-Gletscher sind hier der Lohn für den mühevollen Anstieg.

8 . Tag Jasper – Valemount (ca. 120 km) Das Valley of the Five Lakes ist ein schönes Ziel für eine kleinere Wanderung (4,2 km hin und zurück / geringer Höhenunterschied). Sie verbringen die kommenden 2 Nächte in Valemount. (Chalet Continental oder im Rose Cottage B&B)

9 . Tag Mount Robson / «Berg Lake Trail» Valemount ist das Tor zum Mount Robson Provincial Park und zum bekannten «Berg Lake Trail». Wandern Sie auf jeden Fall bis zum Kinney Lake (7 km einfache Strecke / geringer Höhenunterschied).

10 . Tag Valemount – Clearwater (ca. 245 km) Heute fahren Sie weiter bis nach Clearwater, dem Tor zum Wells Gray Provincial Park. 2 Übernachtungen in Clearwater. (Best Western Gateway to the Falls oder im Blue Grouse Country Inn B&B)

11 . Tag Wells Gray Provincial Park Der Wells Gray Provincial Park lässt sich am besten auf kleinen Wanderungen erkunden, wie z. B. dem Ray Farm Trail, West Lake Loop bei Bailey’s Chute und South Rim Trail, der an die Kante der Helmcken Falls führt.

12 . Tag Clearwater – Kamloops – Whistler (ca. 425 km) Heute geht es weiter in die Küstenberge und in den bekannten Sommer- und Wintersportort Whistler. 2 Übernachtungen im Whistler Village Inn.

13 . Tag Whistler/Garibaldi Provincial Park Die Bergstation auf dem Whistler Mountain ist der Ausgangspunkt für eine der schönsten Wanderungen im Garibaldi-Park. Die Wanderung über die Musical Bumps zum Singing Pass (19 km hin und zurück / Gehzeit ca. 6 Stunden) ist besonders schön.

14 . Tag Whistler – Nanaimo – Tofino (ca. 308 km) Auf dem Weg nach Tofino bietet sich eine kurze Wanderung im Cathedral Cove Park an. 3 Übernachtungen in der Region Tofino. (Middle Beach Lodge oder Blue Bear B&B)

15-16 . Tag Pacific Rim Nationalpark Diese beiden Tage stehen Ihnen zur Erkundung der endlos langen Sandstrände und der jahrhundertealten Regenwälder im Pacific Rim Nationalpark zur Verfügung. Die folgenden Wanderwege sind besonders empfehlenswert: South Beach Trail, Wickaninnish Trail und Rain Forest Trail.

17 . Tag Tofino – Nanaimo – Vancouver (ca. 230 km) Über Port Alberni fahren Sie nun zurück nach Nanaimo, wo Sie mit der Fähre nach Vancouver übersetzen. 2 Übernachtungen in Vancouver. (Moda Hotel oder Mountain B&B)

18 . Tag Vancouver Vancouver, die «Perle am Pazifik», ist einen Besuch wert! Mit dem Big Bus können Sie heute eine Stadtrundfahrt (optional) unternehmen.

19 . Tag Vancouver Ende der Mietwagenrundreise.