Abenteuer Northwest Territories ab Edmonton

1 . Tag Edmonton Individuelle Anreise nach Edmonton und Übernahme des Mietwagens. Bummeln Sie durch die Stadt oder erkunden Sie die West Edmonton Mall, eine Mischung aus Shopping Center und Freizeitpark. 1 Nacht im Sutton Place Hotel o.ä.

2 . Tag Peace River (ca. 490 km) Von Edmonton aus fahren Sie in nördlicher Richtung bis nach Peace River. Diese Stadt liegt in einem wunderschönen Tal, in dem die drei Flüsse Peace, Smoky und Heart River zusammenfliessen. 1 Nacht im Quality Hotel & Suites o.ä.

3 . Tag High Level (ca. 295 km) Auf dem Mackenzie Highway geht es weiter durch die unberührte, geheimnisvolle Wildnis nach Norden. High Level ist die letzte Ortschaft in Alberta vor der Grenze zu den Northwest Territories. 1 Nacht im Best Western Mirage Hotel o.ä.

4 . Tag Hay River (ca. 315 km) Mit der Überquerung des 60. Breitengrades erreichen Sie die geheimnisvollen Northwest Territories. Zahlreiche Wasserfälle und ausgedehnte Flusstäler prägen die raue Landschaft des Norden. Der gemütliche Ort Hay River liegt am Südufer des gigantischen Great Slave Lakes. 1 Nacht im Hotel Ptarmigan Inn o.ä.

5-6 . Tag Fort Smith /Wood Buffalo National Park (ca. 275 km) Die Reise geht weiter nach Fort Smith, dem Ausgangsort für Erkundungen im Wood Buffalo National Park. Dieses Weltnaturerbe der UNESCO ist der grösste Nationalpark Kanadas und beheimatet unter anderem eine Herde von etwa 3500 wildlebenden Büffeln, die unter Naturschutz stehen. 2 Nächte im Wood Buffalo Inn o.ä.

7 . Tag Hay River (ca. 275 km) Heute geht es wieder zurück nach Hay River. 1 Nacht im Hotel Ptarmigan Inn o.ä.

8-9 . Tag Yellowknife (ca. 485 km) Via ein weiteres Teilstück der Waterfalls Route und eine kostenlose Fähre über den Mackenzie River reisen Sie nach Yellowknife. Die moderne Hauptstadt der Northwest Territories bietet einige Attraktionen, wie z. B. das Prince of Wales Northern Heritage Centre oder das Northern Frontier Visitors Centre. 2 Nächte im Explorer Hotel o.ä.

10 . Tag Fort Providence (ca. 315 km) Auf dem Highway 3 geht es zurück nach Fort Providence, wo Sie auch übernachten. 1 Nacht im Snowshoe Inn o.ä.

11-12 . Tag Fort Simpson (ca. 330 km) Auf dem Mackenzie Highway fahren Sie nach Fort Simpson, dem Ausgangsort für Ausflüge in den spektakulären Nahanni National Park. Empfehlenswert ist ein Flug zu den Virginia Falls, den faszinierenden Wasserfällen im Park, die doppelt so hoch sind wie die Niagara-Wasserfälle (optional). 2 Nächte im Bannockland Inn o.ä.

13 . Tag Fort Nelson (ca. 485 km) Auf dieser Strecke folgen Sie dem malerischen Liard River Valley. Immer wieder haben Sie einen schönen Blick auf den Fluss und die Nahanni Mountains. 1 Nacht im Woodlands Inn o.ä.

14 . Tag Fort St. John (ca. 385 km) Heute beginnt die Fahrt auf dem legendären Alaska Highway. Dieser 2400 km lange Highway wurde 1942 in nur 8 Monaten und 12 Tagen fertiggestellt. 1 Nacht im Northern Grand Hotel o.ä.

15 . Tag Grande Prairie (ca. 210 km) Sie verlassen Fort St. John und fahren zurück in die Provinz Alberta. Zu den Attraktionen von Grand Prairie zählen das Dinosaurier Museum und das Heritage Village. 1 Nacht im Sandman Hotel o.ä.

16-17 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 400 km) Die Reise geht weiter in die Rocky Mountains. Der Jasper Nationalpark gehört zu den absoluten Perlen mit traumhafter Natur und einem reichen Tierleben. Besuchen Sie den Maligne Canyon oder unternehmen Sie eine Bootstour auf dem Maligne Lake (optional). 2 Nächte in Becker's Chalets o.ä.

18-19 . Tag Banff Nationalpark (ca. 290 km) Der Icefields Parkway, welcher Sie von Jasper nach Banff führt, zählt zu den wohl schönsten Panoramastrassen der Welt. Hinter jeder Strassenecke warten eindrückliche Ausblicke, und es gibt u.a. Canyons, Wasserfälle und Seen zu entdecken. Der Banff Nationalpark ist der älteste Nationalpark Kanadas und wird Sie mit seiner atemberaubenden Landschaft verzaubern. 2 Nächte in der Canalta Lodge o.ä.

20 . Tag Fahrt nach Calgary (ca. 130 km) Endpunkt Ihrer Reise ist die Olympiastadt Calgary. Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.