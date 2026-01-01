Abenteuer Westkanada & Discovery Coast ab Calgary

1 . Tag Calgary – Banff (ca. 130 km) Individuelle Anreise nach Calgary, Mietwagenübernahme und Fahrt in die Rocky Mountains zum Banff Nationalpark, wo Sie 2 Nächte in Brewster’s Mountain Lodge o.ä. verbringen.

2 . Tag Banff Nationalpark Der älteste Nationalpark Kanadas wartet mit seiner eindrücklichen Landschaft auf Sie: Besuchen Sie die traumhaften Seen Lake Louise und Lake Moraine, machen Sie eine Wanderung im Johnston Canyon, halten Sie nach Wildtieren Ausschau oder fahren Sie mit der Gondelbahn auf den Sulphur Mountain und geniessen Sie die spektakuläre Aussicht. Entspannung finden Sie in den heissen Quellen, die den Nationalpark ursprünglich begründeten.

3-4 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 285 km) Die traumhafte Fahrt auf dem «Icefields Parkway» führt Sie vorbei an spektakulären Berggipfeln, türkisfarbenen Seen, mystischen Canyons und rauschenden Wasserfällen. Mit etwas Glück sehen Sie auf dem Weg nach Jasper sogar einen Bären, der am Strassenrand nach Beeren sucht. Zu den Attraktionen im Jasper Nationalpark zählen der spektakuläre Maligne Canyon und der romantischen Maligne Lake. Der Ort Jasper und der ihn umgebende Nationalpark wurden 2024 von heftigen Waldbränden heimgesucht, deren Folgen an zahlreichen Stellen sichtbar sind. 2 Nächte in Becker’s Chalets o.ä.

5-6 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 325 km) Die Route führt Sie vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies. Clearwater ist das Tor zum Wells Gray Provinzpark, einem über 500'000 Hektar grossen Wildnisgebiet. Besuchen Sie die imposanten Helmcken- und Dawson-Wasserfälle, oder unternehmen Sie eine unvergessliche Kanu-Tour auf dem Clearwater Lake. Im Park bestehen auch gute Chancen, Wildtiere wie Bären, Elche oder Rehe zu beobachten. 2 Nächte in der Wells Gray Guest Ranch o.ä.

7-8 . Tag Lac la Hache / Ten-ee-ah Lodge (ca. 160 km Durch eine malerische Seenregion fahren Sie via 100 Mile House nach Lac la Hache. Etwas ausserhalb dieser Ortschaft verbringen Sie zwei Nächte in der schönen Ten-ee-ah Lodge. Hier können Sie so richtig entspannen! Ihr Cabin liegt am Spout Lake, der zum Kanu- und Kajakfahren oder Fischen einlädt. Auch eine Ausfahrt mit dem Motorboot ist ein unvergessliches Erlebnis.

9-11 . Tag Kleena Kleene / Terra Nostra Guest Ranch (ca. 320 km) In Williams Lake biegen Sie auf den «Freedom Highway» ab, eine einsame Strecke, die in die wunderschöne Chilcotin-Region führt. Einer der Höhepunkte ist der Farewell Canyon, eine aussergewöhnliche Landschaft mit Sanddünen und Kakteen, die beinahe afrikanisch anmutet. In der Nähe von Kleena Kleena verbringen Sie drei Nächte in der Terra Nostra Guest Ranch. Es bieten sich zum Beispiel Ausritte oder Wanderungen an. Ausserdem können Sie Angeln oder auf dem See Kanufahren. Geniessen Sie die Ruhe der Natur in dieser abgeschiedenen Region.

12 . Tag Bella Coola (ca. 195 km) Auf dem «Freedom Highway» geht es weiter auf abwechslungsreicher Strecke nach Bella Coola. Auf dieser abgelegenen Strecke bestehen gute Chancen, Tiere zu sehen. Die letzten 60 km führen noch über unbefestigte Strasse. 1 Nacht in der Bella Coola Eagle Lodge o.ä.

13 . Tag Fährpassage nach Port Hardy, Weiterfahrt nach Telegraph Cove (ca. 65 km) Früh morgens legt die Fähre in Bella Coola ab, welche Sie auf einer ca. 10-stündigen Fahrt durch die Discovery Coast Passage in Richtung Vancouver Island bis nach Port Hardy bringt. Sie fahren vorbei an traumhaften Fjorden mit guten Möglichkeiten, Wale zu beobachten. Am späten Nachmittag treffen Sie in Port Hardy ein und fahren weiter nach Telegraph Cove. 2 Nächte im Telegraph Cove Resort o.ä.

14 . Tag Telegraph Cove Das Fischerdörfchen Telegraph Cove mit seinen bunten Stelzenhäuschen liegt beschaulich an der Küste und bietet ein rustikal-gemütliches Flair. Neben faszinierenden Walbeobachtungstouren und Kajakausflügen können Sie hier einen absolut empfehlenswerten Tagesausflug zu den Grizzly Bären im Knight Inlet unternehmen (zubuchbar).

15 . Tag Parksville (ca. 325 km) Via Campbell River reisen Sie weiter in südlicher Richtung. Parksville ist ein beliebtes Reiseziel von kanadischen Familien. In der Nähe gibt es einige Strände, an den man hervorragend entspannen und spazieren kann. 1 Nacht im Tigh-Na-Mara Resort o.ä.

16-17 . Tag Tofino / Pacific Rim Nationalpark (ca. 170 km) Auf dem Weg nach Tofino an der Westküste von Vancouver Island, sollten Sie unbedingt einen Spaziergang im Cathedral Cove-Park einplanen, in dem es 800 Jahre alte Douglas- Fichten zu bewundern gibt. Tofino ist ein verschlafenes, ehemaliges Fischerdorf, welches sich optimal dafür eignet, auch mal die Seele baumeln zu lassen. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten für Aktivitäten: Unternehmen Sie eine Schwarzbären- oder Walbeobachtungstour (zubuchbar) oder spazieren Sie durch den mythischen Regenwald und an den unzähligen wilden Stränden mit ihrer häufig ungestümen Brandung entlang. 2 Nächte in der Middle Beach Lodge o.ä.

18-19 . Tag Vancouver (ca. 230 km) Wieder nehmen Sie den Highway 4 zurück an die Ostküste von Vancouver Island. In Nanaimo steigen Sie auf die Fähre, welche Sie in etwa 90 Minuten auf das Festland zurückbringt. Zurück in Vancouver, haben Sie noch ausgiebig Zeit, die faszinierende Metropole am Pazific zu entdecken. Erkunden Sie die unterschiedlichen Stadtviertel, machen Sie einen Panorama Rundflug (zubuchbar) oder mieten Sie sich ein Fahrrad und radeln Sie gemütlich durch den Stanley Park. 2 Nächte im Sutton Place Hotel o.ä.

20 . Tag Rück- oder Weiterreise