1 . Tag Richmond (Vancouver) Individuelle Anreise nach Vancouver. Richmond liegt südlich von Vancouver am Fraser River, unweit des Vancouver Flughafens. Die Stadt begeistert mit ihrer multikulturellen Atmosphäre – insbesondere der lebendigen asiatischen Küche und zahlreichen Einkaufs- und Markterlebnissen. Highlights sind das historische Fischerdorf Steveston Village, Uferpromenaden und weitläufige Parks. 1 Nacht im Sandman Signature Vancouver Airport o.ä.

2-3 . Tag Victoria (ca. 110 km) Am Vormittag setzen Sie von Tsawwassen nach Swartz Bay auf Vancouver Island über. Beginnen Sie Ihre Reise auf der ländlich geprägten Saanich Peninsula. Besuchen Sie die Victoria Butterfly Gardens, wo tropische Pflanzen und Schmetterlinge eine üppige, immersive Atmosphäre schaffen. Ganz in der Nähe erwarten Sie die weltberühmten Butchart Gardens, eine 22 Hektar grosse Gartenanlage mit saisonaler Blütenpracht. In Victoria angekommen, lädt der malerische Inner Harbour zu einem Spaziergang ein. Beobachten Sie Wasserflugzeuge und kleine Hafenfähren und entdecken Sie die historische Architektur sowie die Boutiquen der Altstadt. Ein Highlight Victorias ist der berühmte Afternoon-Tea im eleganten Fairmont Empress. Erkunden Sie historische Viertel wie Bastion Square, Market Square und Kanadas ältestes Chinatown. Die Stadt bietet zudem einen guten Ausgangspunkt für Walbeobachtungstouren. Alternativ bietet sich ein Besuch im Royal BC Museum mit IMAX-Kino an, das spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Provinz gewährt. Ebenfalls sehenswert sind das Craigdarroch Castle und die Art Gallery of Greater Victoria. Am Abend zeigt sich, warum Victoria als Kanadas Craft-Beer-Hauptstadt gilt: Zahlreiche Brauereien, Brewpubs und Taphouses prägen die lebendige Szene. 2 Nächte im Château Victoria o.ä.

4-5 . Tag Port Renfrew (ca. 112 km) Weiter geht es nach Sooke, einem charmanten Küstenort an den ruhigen Gewässern des Sooke Harbour. Unternehmen Sie einen entspannten Spaziergang am Whiffin Spit oder eine längere Wanderung entlang der felsigen Küste des East Sooke Regional Park. Bei warmem Wetter lohnt sich ein Besuch des Sooke Potholes Provincial Park, bekannt für seine natürlichen, durch Gletscher geformten Schwimmbecken. Sie setzen Ihre Fahrt westlich auf dem Highway 14 nach Port Renfrew fort. Die kurvige Strasse bietet zahlreiche landschaftlich reizvolle Zwischenstopps, darunter Sheringham Point Lighthouse, China Beach, Mystic Beach, Jordan River und Sombrio Beach. Sie erreichen Port Renfrew, das Tor zu uralten Wäldern und wilden Küsten. Der Ort ist Ausgangspunkt für Wanderungen auf dem weltbekannten West Coast Trail und dem Juan de Fuca Marine Trail. Von Highway 14 aus sind auch die Trailheads von Parkinson Creek und Sombrio Beach erreichbar, die eine spektakuläre 6,8 km lange Küstenwanderung mit atemberaubenden Ausblicken bieten. 2 Nächte in Wild Renfrew Seaside Cottages o.ä.

6 . Tag Port Alberni (ca. 220 km) Nach erlebnisreichen Tagen in Port Renfrew setzen Sie Ihre Reise auf dem Highway 14 in Richtung Osten fort und fahren ins Inland über Lake Cowichan. Die Strecke bietet beeindruckende Ausblicke auf Seen, Wälder und Flussläufe und lädt zu kurzen Stopps für Spaziergänge oder Fotos ein. Port Alberni, das Herz der Insel und Zentrum der Timber-Industrie, liegt am Somass River und ist von Seen, Bergen und Wäldern umgeben – ideal für Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über. Hier lohnt sich ein Besuch der McLean Mill National Historic Site, eines historischen Sägewerks mit dampfbetriebenen Maschinen und interaktiven Führungen, sowie des Alberni Valley Museums, das die Geschichte der First Nations und der Forstwirtschaft in der Region anschaulich erzählt. Naturfreunde können einen Ausflug zum Sproat Lake unternehmen, der nicht nur zum Schwimmen und Bootfahren einlädt, sondern auch die berühmten Petroglyphen der Hupacasath First Nation beherbergt. Wander- und Radwege rund um Port Alberni bieten zusätzliche Möglichkeiten, die beeindruckende Natur hautnah zu erleben. 1 Nacht im Best Western Plus Barclay Hotel o.ä.

7-8 . Tag Tofino (ca. 130 km) Weiterfahrt entlang des malerischen Highway 4 durch den Regenwald bis zum Pazifik und in den Pacific Rim National Park. Die Fahrt selbst ist ein Erlebnis: dicht bewaldete Täler, rauschende Flüsse und die Aussicht auf die zerklüftete Küste machen die Strecke unvergesslich. Im Pacific Rim National Park, insbesondere im Long Beach Area, können Sie ausgedehnte Spaziergänge oder Wanderungen unternehmen, die spektakuläre Küstenlandschaften, breite Sandstrände, tosende Wellen und imposante Klippen bieten. Für Vogel- und Tierbeobachter lohnt sich ein Stopp im Rainforest Trail oder an den Strandabschnitten, um mit etwas Glück Seevögel, Robben und bei Flut sogar vorbeiziehende Wale zu sehen. Tofino, ein lebhaftes Küstenstädtchen, ist bekannt für seine entspannte Surfer-Atmosphäre, die beeindruckenden Strände und seine Nähe zu Regenwäldern. Hier können Sie einen Spaziergang durch das Zentrum machen, Boutiquen, Kunstgalerien und Cafés besuchen oder direkt am Chesterman Beach den Sonnenuntergang geniessen. Tofino ist auch ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Tierbeobachtungstouren. Ausserdem lohnt sich eine Erkundung der abgelegenen Strände und Buchten rund um Clayoquot Sound, einem UNESCO-Biosphärenreservat mit unberührter Natur und vielfältiger Tierwelt. Für Kunst- und Kulturinteressierte bieten lokale Galerien wie die Roy Henry Vickers Gallery Einblicke in die Kultur der First Nations. 2 Nächte im Best Western Tin Wis Resort o.ä.

9 . Tag Parksville (ca. 170 km) Von Tofino geht es zurück an die Ostküste der Insel. Die Fahrt führt durch dichte Regenwälder, vorbei an Flüssen und Seen, und bietet immer wieder Gelegenheit für kurze Fotostopps oder Spaziergänge in der Natur. In Parksville angekommen, erwartet Sie ein entspannter Küstenort, der vor allem für seine breiten Sandstrände bekannt ist – ideal für Spaziergänge, Strandspiele oder ein Picknick. Naturfreunde sollten einen Abstecher in den Rathtrevor Beach Provincial Park einplanen, der nicht nur traumhafte Strände, sondern auch Wander- und Radwege sowie ein grosses Areal mit Salzwiesen bietet. Darüber hinaus lädt Parksville zu einem gemütlichen Bummel durch das Stadtzentrum ein, wo Boutiquen, Cafés und Kunstgalerien zum Verweilen einladen. 1 Nacht im Tigh-Na-Mara Resort o.ä.

10-11 . Tag Campbell River (ca. 120 km) Der Elk Falls Provincial Park bei Campbell River bietet Wanderwege durch dichten Wald, ein tosender Wasserfall und einer Hängebrücke, die allesamt spektakuläre Fotomotive bieten. Im Ort lohnt sich ein Spaziergang am Discovery Pier, Kanadas erstem Salzwasser-Fischerpier, mit herrlichen Ausblicken auf die Discovery Passage. Campbell River ist ein Hotspot für Wildlife- und Walbeobachtungen. Unternehmen Sie eine Bootstour um Bären, Wale, Adler und andere Tiere in freier Wildbahn zu erleben und gleichzeitig mehr über das Land und die Kultur der Homalco First Nation zu erfahren. 2 Nächte im Comfort Inn & Suites o.ä.

12-13 . Tag Courtenay/Comox (ca. 100 km) Die Reise geht weiter ins Comox Valley nach Courtenay und Comox, umgeben von Bergen und Küste. Erkunden Sie die Wanderwege, die Salzwiesen und Strände der Region oder besuchen Sie das Courtenay and District Museum & Palaeontology Centre, um Einblicke in die Geschichte der First Nations und der Region zu erhalten. Die I-Hos Gallery der K’ómoks First Nation zeigt traditionelle und zeitgenössische Kunst der Nordwestküste. Fahren Sie am 2. Tage zum Mount Washington Alpine Resort welches nur 30 Minuten entfernt liegt. Hier können Sie Wanderungen durch die alpinen Wiesen des Strathcona Provincial Park unternehmen und den Paradise Meadows Boardwalk atemberaubende Naturerlebnisse bewundern. 2 Nächte in Courtenay im Old House Hotel o.ä.

14 . Tag Parksville (ca. 95 km) Der erste Stopp des heutigen Tages gilt Cumberland, nur 15 Minuten von Courtenay entfernt. Die ehemalige Kohlenbergbaustadt ist heute ein beliebtes Ziel für Mountainbiker und Naturliebhaber. Erkunden Sie die charmanten Cafés in historischen Gebäuden und das Netzwerk an Wander- und Radwegen, das zu historischen Stätten wie dem Coal Creek Historic Park führt, wo einst chinesische und japanische Gemeinden lebten. Das nahegelegene Comox Lake, gespeist vom Comox Glacier, bietet zusätzliche Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Bootfahren. Von Cumberland geht es weiter nach Royston, dann entlang der Küstenroute Highway 19A Richtung Süden. Geniessen Sie Ausblicke auf die Coast Mountains und die Küstenlandschaft mit ihren Muschelfarmen. Ein Stopp lohnt sich im historischen Fanny Bay Inn, bekannt für frische Austern und Live-Unterhaltung seit über 80 Jahren. Ein lohnender Abstecher führt zum Horne Lake Caves Provincial Park, wo geführte Touren tief in die unterirdischen Höhlen führen. 1 Nacht in Parksville im Beach Club Resort o.ä.

15-16 . Tag Vancouver (ca. 115 km) Von Parksville aus bietet sich ein Abstecher zum North Island Wildlife Recovery Centre an, einem internationalen Rehabilitationszentrum für verletzte Vögel, verwaiste Schwarzbären und andere Wildtiere. Naturfreunde können außerdem den Englishman River Falls Provincial Park besuchen, wo Wanderwege zu spektakulären Wasserfällen in eine tiefe Schlucht führen. Weiter geht es nach Nanaimo, wo Sie den Maffeo Sutton Park erreichen und die Fußgängerfähre zur autofreien Saysutshun Marine Provincial Park nehmen können. Auf der Insel führt ein Snuneymuxw-Guide bei der Interpretive Walking Tour durch die heiligen Dorfgelände und vermittelt die kulturelle Geschichte der First Nations. Alternativ können Sie die Harbourfront Walkway erkunden, das Nanaimo Museum besuchen oder entlang der Nanaimo Bar Trail lokale Spezialitäten probieren. Von Nanaimo aus setzen Sie Ihre Reise mit der Fähre nach Vancouver fort, eine entspannte Überfahrt, die Panoramablicke auf die Küste von British Columbia bietet. In Vancouver erwarten Sie vielfältige Aktivitäten: Erkunden Sie den Stanley Park mit seinen Seawalls, die lebhaften Viertel Gastown und Chinatown, das Vancouver Aquarium oder die Aussicht vom Vancouver Lookout. Kulinarische Erlebnisse bieten Craft-Brauereien, Märkte wie der Granville Island Public Market und Restaurants mit internationaler Küche. 2 Nächte im Sheraton Vancouver Wall Centre o.ä.

17 . Tag Rück- oder Weiterreise