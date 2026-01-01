City Experience Calgary & beyond ab Calgary

1 . Tag Anreise Individuelle Anreise nach Calgary in Ihr Hotel. 6 Übernachtungen im Hotel Sandman Signature Calgary Downtown.

2 . Tag Calgary kennenlernen Nutzen Sie den heutigen Tag, um Calgary auf eigene Faust zu entdecken. Das Wahrzeichen der Stadt ist der 191 Meter hohe Calgary Tower, von dessen Aussichtsplattform Sie einen eindrücklichen Rundumblick auf die Stadt und die Berge geniessen (Ticket inbegriffen). Statten Sie dem neuen SAM Centre einen Besuch ab und informieren sie sich über die berühmte Calgary Stampede (fakultativ). Erkunden Sie am Abend die lebhafte Gastro-Szene der Stadt, die sich äusserst vielseitig präsentiert.

3 . Tag Erlebnisse in Calgary Heute erwarten Sie einige ausgewählte Erlebnisse. Auf der Calgary Stampede Art & Wild West Walking Tour besuchen Sie das Gelände der Calgary Stampede. Erfahren Sie mehr über den Ursprung des Rodeos, die First Nations sowie die einzigartige Kultur & Kunst des Wilden Westens (Tour inbegriffen). Später reisen Sie bei einem Besuch im National Music Centre durch die kanadische Musikgeschichte. Auf 5 Etagen erleben Sie die Musik, die Kanada prägt, auf lebendige Weise (Eintritt inbegriffen).

4 . Tag Entdecken Sie das Umland Die Umgebung von Calgary bietet zahlreiche attraktive Ziele. Heute übernehmen Sie Ihren Mietwagen, um die Attraktionen der Umgebung zu erkunden. Etwa eine Autostunde Richtung Westen liegt das Kananaskis County. Das Gebiet, welches zu den östlichen Ausläufern der Rocky Mountains zählt, bietet hervorragende Möglichkeiten für verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Fahrrad fahren oder Reiten sowie für Tierbeobachtungen.

5 . Tag Heritage Park Heute besuchen Sie eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt – den Heritage Park. In dem einem historischen Dörfchen nachempfundenen Geschichtsmuseum erleben Sie die Geschichte der Region hautnah. Auf dem weitläufigen Gelände am Ufer des Glenmore Reservoir finden Sie eine spannende Erlebniswelt, Restaurants und Aktivitäten (Eintritt inbegriffen).

6 . Tag Weitere Entdeckungen im Umland Ein weiterer empfehlenswerter Tagesausflug ist die Gegend um Drumheller in den kanadischen Badlands, ca. anderthalb Fahrstunden von Calgary entfernt. Hier wandeln Sie auf den Spuren der Dinosaurier. Die Umgebung bietet mit dem Horsethief Canyon, dem Horseshoe Canyon und dem Hoodoo Trail zudem diverse eindrückliche, schroffe geologische Formationen.

7 . Tag Rückreise oder Weiterreise Falls Sie noch auf der Suche nach einem ganz besonderen Souvenir sind, sollten Sie der Alberta Boot Company einen Besuch abstatten und sich mit Ihrem Lieblings-Cowboystiefel beschenken. Im Laufe des Tages individuelle Rück- oder Weiterreise.