Unbekanntes Manitoba & Saskatchewan ab Winnipeg

1-2 . Tag Winnipeg Die Provinzhauptstadt von Manitoba verführt mit ihrem lebhaften Charme, ihrer ethnischen Vielfalt und interessanten Attraktionen. Zu den angesagtesten Treffpunkten zählt das Viertel The Forks. Bewundern Sie die Werke der Street Art Künstler, schauen Sie den Skateboardern bei ihren Kunststücken zu, besuchen Sie das spannende Canadian Museum of Human Rights, flanieren Sie im französischsprachigen Viertel Saint-Boniface oder lassen Sie sich von der aufstrebenden Gastro-Szene begeistern. Die abwechslungsreichen Stadtviertel werden Architekturliebhaber genauso begeistern wie Stadtentdecker. 2 Nächte im Inn at the Forks o.ä

3-4 . Tag Dorothy Lake (ca. 185 km) Die erste Etappe führt Sie an den eindrücklichen Seven Sisters Falls vorbei in den Osten von Manitoba. Geniessen Sie die reizvolle Landschaft um den Dorothy Lake, die zur aktiven Erholung einlädt. Sehr empfehlenswert ist auch ein Ausflug in den Whiteshell Provinzpark mit seiner wilden, unberührten Natur. Glitzernde Seen, plätschernde Flüsse und schroffe Gesteinsformationen prägen hier die Landschaft. 2 Nächte in der Pinewood Lodge o.ä.

5-6 . Tag Grindstone Provinzpark (ca. 260 km) Der Hecla Grindstone Provinzpark schützt eine Inselgruppe mitten im Lake Winnipeg, welche eine abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt beheimatet. Erkunden Sie die idyllischen Ufer und besuchen Sie den Leuchtturm auf Hecla Island. 2 Nächte im Lakeview Hecla Resort o.ä.

7-8 . Tag Riding Mountain Nationalpark (ca. 385 km) Durch eine interessante Kombination aus Seenlandschaft und Prärie erreichen Sie den Riding Mountain Nationalpark. Dieser besticht durch seine grünen Wälder und eine spannende Tierwelt, die von Elchen über Schwarzbären bis zu Wapitihirschen reicht. Der Park beheimatet zudem auch eine Bisonherde. Erleben Sie die schöne Landschaft auf Wanderungen oder Kanutouren. 2 Nächte im Elkhorn Resort o.ä.

9 . Tag Regina (ca. 385 km) Heute geht es in die Hauptstadt von Saskatchewan. Neben dem imposanten, am Wascana Lake gelegenen Regierungsgebäude empfiehlt sich ein Besuch im Royal Canadian Mounted Police Heritage Centre. 1 Nacht im Hotel Saskatchewan o.ä.

10 . Tag Moose Jaw (ca. 75 km) Nehmen Sie sich noch ein bisschen Zeit, Regina zu erkunden, bevor Sie die kurze Fahrt nach Moose Jaw starten. Die Stadt wurde in den 20er und 30er Jahren mit ihrem Tunnelsystem als Versteck für den Alkoholschmuggel berühmt. Heute kann das Tunnelsystem noch auf interaktiven Touren bestaunt werden. Mitten in der Prärie können Sie sich heute in Ihrem Hotel in Mineralpools und im Spa entspannen. 1 Nacht im Temple Gardens Hotel & Spa o.ä.

11 . Tag Grasslands Nationalpark (ca. 280 km) Der Grasslands Nationalpark ist der einzige Nationalpark Kanadas, der eine der letzten intakten und ursprünglichen Graslandschaften der nordamerikanischen Prärie schützt. Im Westteil lebt eine Herde Präriebisons. Sehr eindrücklich ist zumeist auch der nächtliche Sternenhimmel über der Prärie. 1 Nacht im The Sanctuary Inn o.ä.

12-13 . Tag Maple Creek / Cypress Hills (ca. 295 km) In den nächsten 2 Tagen können Sie die Prärie und das wahre Saskatchewan hautnah erleben. Sie übernachten auf einer 1904 erbauten, historischen Ranch. Diese ist in sechster Generation im Familienbesitz und bewahrt die Tradition des ländlichen Kanadas. Werden Sie zum Cowboy oder Cowgirl bei Ausritten in der unendlichen Weite, ATV Touren, Wanderungen und Mahlzeiten im Ranch-Stil. 2 Nächte in der Historic Reesor Ranch.

14-15 . Tag Whitecap / Saskatoon (ca. 475 km) Nach dem Cowboy-Leben der letzten Tage tauchen Sie nun in die indigene Geschichte Kanadas ein. Das Dakota Dunes Resort liegt auf dem traditionellen Land der Whitecap Dakota. Neben Outdoor-Aktivitäten können Sie bei diversen Workshops, Tanzvorführungen sowie Geschichten und Bannock am Lagerfeuer deren Kultur besser kennenlernen. Vielleicht besuchen Sie auch Saskatoon. Die grösste Stadt der Provinz Saskatchewan liegt wunderschön am South Saskatchewan River. Erkunden Sie das trendige Viertel Riversdale oder den etwas ausserhalb der Stadt liegenden Wanuskewin Heritage Park. 2 Nächte im Dakota Dunes Resort.

16 . Tag Fahrt nach Saskatoon (35 km) In Saskatoon Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Rück- oder Weiterreise.