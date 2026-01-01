Geheimnisvoller Nordwesten ab Calgary

1 . Tag Calgary – Banff (ca. 130 km) Nach Ankunft in Calgary, Übernahme des Mietwagens und Fahrt nach Banff. 2 Nächte in der Canalta Lodge o.ä.

2 . Tag Banff Nationalpark Der Banff Nationalpark ist der älteste Nationalpark Kanadas. Erkunden Sie die traumhaften Seen Lake Louise und Moraine Lake, machen Sie Wanderungen, oder fahren Sie mit der Gondel auf den Sulphur Mountain.

3-4 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 285 km) Während der Fahrt auf dem «Icefields Parkway » erwarten Sie hinter jeder Kurve neue, spektakuläre Aussichten auf die alpine Bergwelt. Erkunden Sie die Attraktionen des Nationalparks, wie den eindrücklichen Maligne Canyon und den reizvollen Maligne Lake. 2 Nächte in Becker’s Chalets o.ä.

5 . Tag Prince George (ca. 380 km) Machen Sie heute einen Stopp am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies, bevor Sie sich Richtung Norden aufmachen. 1 Nacht im Coast Hotel Prince George o.ä.

6 . Tag Fort St. John (ca. 440 km) Über Chetwynd und Hudson’s Hope geht es weiter in den Norden. 1 Nacht im Northern Grand Hotel o.ä.

7 . Tag Fort Nelson (ca. 380 km) Heute erwartet Sie der legendäre Alaska Highway. Dieser 2400 km lange Highway wurde 1942 in nur 8 Monaten und 12 Tagen fertiggestellt.1 Nacht im Hotel Woodlands Inn o.ä.

8-9 . Tag Muncho Lake (ca. 250 km) Das spektakulärste Teilstück der Northern Rockies liegt vor Ihnen. Einer der Höhepunkte ist der Stone Mountain Park. Im Muncho Lake Park können Sie die traumhafte Natur wunderbar auf Wanderungen oder Ausflügen per Boot oder Buschflugzeug erkunden (optional). 2 Nächte in der Northern Rockies Lodge.

10 . Tag Watson Lake (ca. 285 km Auf dem Alaska Highway fahren Sie weiter nach Watson Lake, einem kleinen Ort im Yukon. Besuchen Sie hier den Schilderwald. Vielleicht finden Sie auch Ihren Heimatort vertreten. 1 Nacht in Andrea’s Hotel o.ä.

11 . Tag Dease Lake (ca. 255 km) Durch reizvolle Landschaft geht es auf dem Cassiar Highway wieder nach Süden. Machen Sie im Boya Lake Park eine Pause. Hier gibt es schöne Wanderwege und einen idyllischen See. 1 Nacht im Northway Motor Inn o.ä.

12-13 . Tag Stewart (ca. 400 km) Der Bear Glacier nahe des Highways nach Stewart ist ein weiterer Höhepunkt. Von Stewart aus können Sie einen Abstecher in die urige Geisterstadt Hyder (Alaska) unternehmen. Fahren Sie zum Fish Creek, wohin die Lachse im Juli/August zum Laichen kommen. Mit etwas Glück können Sie hier Weisskopfseeadler und sogar Bären beobachten. 2 Nächte im Ripley Creek Inn o.ä.

14 . Tag Smithers (ca. 335 km) Unterbrechen Sie Ihre Fahrt in Hazelton, um das ‘Ksan Indian Village, ein rekonstruiertes Indianerdorf mit fünf Langhäusern und Totempfählen, zu besuchen. 1 Nacht in der Prestige Hudson Bay Lodge o.ä.

15 . Tag Prince George (ca. 370 km) Es empfiehlt sich ein Abstecher nach Fort St. James. Das Freilichtmuseum ist ein alter Pelzhandelsposten der Hudson’s Bay Company. 1 Nacht im Coast Hotel Prince George o.ä.

16-17 . Tag Bridge Lake / Montana Hill Guest Ranch (ca. 380 km) Heute geht es ins legendäre Cariboo-Country! Dementsprechend übernachten Sie auf einer Guest Ranch in der Nähe von 100 Mile House. Hier können Sie wunderbar entspannen! Ihr Cabin liegt an einem privaten See, der zum Kanu fahren, Schwimmen und Fischen einlädt. Auch ein Ausritt ist ein schönes Erlebnis (optional). 2 Nächte auf der Montana Hill Guest Ranch o.ä

18 . Tag Whistler (ca. 345 km) Durch abwechslungsreiche Landschaft fahren Sie heute nach Whistler, einem Paradies für Outdoor-Erlebnisse. Hier können Sie wunderbar Wandern, Kanu- oder Mountainbike fahren, Ziplinen oder Tierbeobachtungstouren unternehmen. 1 Nacht im Adara Hotel o.ä.

19-20 . Tag Vancouver (ca. 125 km) Geniessen Sie die tollen Aussichten während der Fahrt auf dem Sea to Sky Highway nach Vancouver. Erkunden Sie die unterschiedlichen Quartiere der Stadt, spazieren Sie durch den Stanley Park oder an der Waterfront entlang. 2 Nächte im Sandman Suites on Davie o.ä.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise