Höhepunkte Westkanadas ab Vancouver

1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Entdecken Sie die Metropole, die eindrücklich zwischen Pazifik und den imposanten Bergen eingebettet ist. Die verschiedenen Stadtviertel weisen alle einen ganz unterschiedlichen Charakter aus. Erkunden Sie die Märkte und Galerien auf Granville Island, leihen Sie sich ein Fahrrad und fahren Sie durch den Stanley Park oder flanieren Sie an der Waterfront. 2 Nächte im Auberge Hotel o.ä.

3 . Tag Penticton / Okanagan Tal (ca. 425 km) Die erste Etappe führt Sie in das Okanagan Valley, einem wichtigen Früchte- und Weinanbaugebiet. Statten Sie den verschiedenen Weingütern und Farmen einen Besuch ab oder entspannen Sie am See. 1 Nacht im Penticton Lakeside Resort o.ä.

4 . Tag Revelstoke (ca. 260 km) Zunächst folgen Sie dem Okanagan See, bevor Sie durch dichte Wälder nach Revelstoke fahren. Neben einigen künstlich angelegten Attraktionen wartet hier vor allem der Mount-Revelstoke-Nationalpark mit seinen Bergwiesen, schneebedeckten Gipfeln und Panoramaausblicken darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 1 Nacht im Regent Hotel o.ä.

5-6 . Tag Banff Nationalpark (ca. 280 km) Die spektakuläre Fahrt in die Rocky Mountains führt Sie durch die Nationalparks Glacier und Yoho sowie über den Rogers Pass nach Banff. Entdecken Sie den Banff Nationalpark, den ältesten Nationalpark Kanadas. Sowohl Naturliebhaber als auch Abenteuer- Freunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Ob Wandern, Reiten, River Rafting, Wildtierbeobachtung oder eine gemütliche Fahrt mit der Gondelbahn auf den Sulphur Mountain – das Angebot für tolle Erlebnisse ist schier endlos. 2 Nächte in der Canalta Lodge o.ä.

7-8 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 285 km) Ein absolutes Highlight ist die Fahrt auf dem Icefield Parkway – einer der Traumstrassen dieser Welt. Dieser führt Sie an kristallklaren Bergseen und imposanten Gletschern vorbei in den Jasper Nationalpark. Hier sind besonders der Maligne See und der Maligne Canyon einen Ausflug wert. 2 Nächte in Becker's Chalets o.ä.

9 . Tag Prince George (ca. 375 km) Vorbei am Mount Robson, dem höchsten Berg in den kanadischen Rocky Mountains, geht es in den nördlichen Teil von British Columbia mit ausgedehnten Wäldern. 1 Nacht im Sandman Signature Prince George o.ä.

10 . Tag Smithers (ca. 370 km) Auf der heutigen Etappe lohnt sich ein Abstecher ins «Ksan Indian Village» in Hazelton, eine traditionelle Indianersiedlung mit Langhäusern und Totempfählen. 1 Nacht in der Prestige Hudson Bay Lodge o.ä.

11 . Tag Prince Rupert (ca. 350 km) Durch das malerische Skeena River-Tal mit verschiedenen Provinzparks erreichen Sie Prince Rupert. Bei Port Edward sollten Sie die ehemalige Konservenfabrik besuchen und in Prince Rupert das Museum, welches Ihnen spannende Einblicke in die Kultur der First Nations bietet. 1 Nacht im Crest Hotel o.ä.

12 . Tag Fährpassage nach Port Hardy Heute steht ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise auf dem Programm: Die etwa 12-stündige Fährpassage durch die Inside Passage. Halten Sie Ausschau nach Grauwalen und Orcas, welche häufig von der Fähre aus beobachtet werden können. 1 Nacht im Kwa'Lilas Hotel o.ä.

13 . Tag Campbell River (ca. 240 km) Entlang der bezaubernden Ostküste Vancouver Islands fahren Sie heute südwärts. In Telegraph Cove oder in Campbell River haben Sie die Möglichkeit, eine Walbeobachtungs- Tour zu unternehmen (zubuchbar). 1 Nacht im Coast Discovery Inn o.ä.

14 . Tag Victoria (ca. 270 km) Sie fahren durch Wälder mit Jahrhunderte alten Douglas-Fichten und vorbei an malerischen Buchten sowie Künstlerorten in die Hauptstadt British Columbias. Victoria beeindruckt mit ehrwürdigen Gebäuden, zahlreichen Attraktionen sowie dem quirligen Inner Harbour. 1 Nacht im Château Victoria o.ä.

15 . Tag Vancouver / Richmond (70 km) Vielleicht besuchen Sie noch die eindrücklichen Gartenanlagen «Butchard Gardens» bevor Sie in Swartz Bay die Fähre zurück aufs Festland nehmen. Nach ca. 90 Minuten erreichen Sie Tsawwassen, von wo aus es nur noch eine kurze Fahrt zum Flughafen Vancouver ist. 1 Nacht im Sandman Signature Vancouver Airport o.ä.

16 . Tag Rück- oder Weiterreise