1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Sie erreichen die Innenstadt bequem vom Flughafen aus mit den SkyTrain. Wer Kanada zum ersten Mal besucht, sollte FlyOver Canada am Canada Place nicht verpassen – eine aufregende 4D-Reise über Kanada oder um die Welt. Für Vancouver-Neulinge lohnt sich zudem die Fahrt auf den Vancouver Lookout, um einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über Downtown Vancouver und Umgebung zu geniessen. Stanley Park bietet einen weitläufigen Stadtwald, das Vancouver Aquarium sowie zahlreiche malerische Restaurants. Chinatown besticht durch den ruhigen Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, kulturelle Zentren wie das Chinatown Storytelling Centre und das Chinese Canadian Museum sowie architektonische Highlights wie das Millennium Gate und das Sam Kee Building, das schmalste Geschäftsgebäude der Welt. Vancouver ist zudem berühmt für seine kulinarische Szene. 2 Nächte im Metropolitan Hotel o.ä.

3 . Tag Chilliwack (ca. 102 km) Übernahme des Mietwagens im Stadtbüro. Sie starten Ihre Reise entlang des Trans-Canada Highway und folgen dem malerischen Fraser River durch das Fraser Valley. Unterwegs laden zahlreiche Farmen, Weingüter und Handwerksbetriebe zum Verweilen ein. In Chilliwack angekommen, erleben Sie eine Stadt voller Kultur und Geschichte, eingebettet zwischen Seen, Farmland und Bergen. Erkunden Sie die Stadt auf einem Spaziergang durch den historischen District 1881 oder auf einer geführten Murals Tour und besuchen Sie das Chilliwack Museum. Für Abenteuerlustige besteht die Möglichkeit, am Chilliwack River Rafting teilzunehmen, das von Mai bis September angeboten wird. Geniessen Sie am Abend die vielfältige Gastronomie, von gehobenen Restaurants bis hin zu lokalen Brauereien. Optional können Sie einen Abstecher nach Harrison Hot Springs unternehmen. Neben den bekannten Thermalquellen können Sie Bootstouren unternehmen und das Sasquatch Museum erkunden oder Wanderungen auf dem Spirit Trail und Heritage Walk unternehmen. 1 Nacht im Hampton Inn o.ä.

4-5 . Tag Osoyoos (ca. 300 km) Sie verlassen Chilliwack und legen einen kurzen Zwischenstopp im Bridal Veil Falls Provincial Park ein, wo Sie bei einem etwa 15-minütigen Spaziergang die beeindruckenden Wasserfälle an einer 60 Meter hohen Felswand bewundern können. Anschliessend fahren Sie weiter auf dem Highway 1 nach Hope, dem Tor zum Fraser Canyon und historischen Gold Rush Trail. Hope ist bekannt als „Chainsaw Carving Capital“ mit über 80 Holzskulpturen lokaler und internationaler Künstler, die die Tierwelt und Geschichten der Region darstellen. Berühmt ist die Stadt auch durch Szenen aus dem Film "Rambo - First Blood", die hier gedreht wurden. Im Visitor Centre an der Water Avenue erhalten Sie Karten für selbstgeführte Touren durch den Ort. Von Hope aus führt die Route über den Crowsnest Highway durch imposante Berglandschaften und neblige Wälder. Unterwegs erfahren Sie Wissenswertes über den historischen Hope Slide, ein Ereignis, das die Landschaft dauerhaft veränderte. Weiter östlich erreichen Sie den E.C. Manning Park, ein familienfreundlicher Provinzpark mit Wanderwegen sowie Aussichtspunkten wie dem Cascade Lookout und Lightning Lake. Die Reise führt durch die Cascade Mountains ins Similkameen Valley, bekannt als "Fruit Stand Capital of Canada". Ein lohnender Stopp ist Rustic Roots Organic Wine & Cider, wo Sie regionale Obstweine und lokale Küche geniessen können. Schliesslich erreichen Sie Osoyoos, ein beliebtes Reiseziel am See. Sie übernachten im Spirit Ridge Resort. Das renommierte, indigene geführtes Resort befindet sich beim Nk’Mip Desert Cultural Centre. Das Nk’Mip Desert Cultural Centre in Osoyoos vermittelt die Besonderheiten der nördlichsten Wüste Nordamerikas und die Kultur der Okanagan‑First‑Nations (Syilx). Das Zentrum verbindet Natur, Wüste und Kultur und ist ein idealer Stopp, um mehr über das empfindliche Ökosystem und die indigene Geschichte der Region zu erfahren. 2 Nächte im Spirit Ridge Resort o.ä.

6 . Tag Creston (ca. 340 km) Der erste Stopp der heutigen Etappe gilt Midway, Heimat von Mile 0 der Kettle Valley Railway, heute Teil des Trans Canada Trail. Spazieren Sie entlang des malerischen Kettle River oder besuchen Sie das Kettle Valley Museum, das die Geschichte dieses technischen Meisterwerks erzählt (geöffnet von Juni bis Anfang September). Weiter geht es nach Greenwood, einer der kleinsten Städte Kanadas, mit einem historischen Stadtkern und farbenfrohen Gebäuden aus den frühen 1900er-Jahren, in denen heute Boutiquen untergebracht sind. Im Greenwood Museum & Visitor Centre erfahren Sie mehr über die Bergbaugeschichte der Stadt und das japanische Internierungslager während des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Weg nach Osten passieren Sie Grand Forks, malerisch am Zusammenfluss von Granby- und Kettle River gelegen. Kurz danach erreichen Sie Christina Lake, ein beliebtes Sommerreiseziel. Weiter auf dem Highway 3 erreichen Sie nach etwa einer Stunde Castlegar, eingebettet zwischen den Selkirk Mountains am Zusammenfluss von Columbia- und Kootenay River. Hier bietet das Doukhobor Discovery Centre spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Doukhoboren, die Ende des 19. Jahrhunderts aus Russland nach Kanada kamen und in der Region Siedlungen gründeten. In Castlegar setzen Sie Ihre Fahrt nach Creston fort. Besuchen Sie die Creston Valley Wildlife Management Area, ein 17'000 Hektar grosses Feuchtgebiet mit vielfältigen Lebensräumen wie Sümpfen, Teichen und Grasland, das ganzjährig zahlreiche Tierarten beheimatet. 1 Nacht im Ramada by Wyndham o.ä.

7 . Tag Cranbrook (ca. 105 km) Bevor Sie heute Weiterfahren, empfiehlt sich ein Besuch der Kunze Gallery, die in den historischen Getreidesilos der Stadt untergebracht ist, oder Sie können einige der versteckten Schätze der aufstrebenden Weinregion erkunden, etwa die Skimmerhorn Winery & Vineyard oder die Baillie-Grohman Estate Winery. Ein weiteres Highlight ist die Columbia Brewery, Heimat des berühmten Kokanee Biers, das seine Wurzeln in der Fort Steele Brewery von 1898 hat und seit 1959 Kokanee produziert. Anschliessend geht die Reise weiter nach Cranbrook, dem Tor zu den kanadischen Rocky Mountains. 1 Nacht im St. Eugene Golf Resort & Casino o.ä.

8 . Tag Fernie (ca. 100 km) Starten Sie den Tag im Cranbrook History Centre und Canadian Museum of Rail Travel, um die faszinierende Geschichte des kanadischen Eisenbahnverkehrs zu entdecken. Anschliessend fahren Sie durch die beeindruckenden Landschaften der Kootenay Rockies nach Fernie, eine historische Bergstadt mit einer lebendigen Kunstszene und zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Erkunden Sie das historische Stadtzentrum mit dem Fernie Museum oder die Fernie Arts Station und entdecken Sie lokale Kunst. Weiter geht es auf dem Crowsnest Highway nach Sparwood, wo Sie den berühmten Titan Truck, eines der grössten Bergbaufahrzeuge der Welt, bestaunen können. Im Sparwood Museum erfahren Sie mehr über die Geschichte des Kohlebergbaus. Kurz darauf erreichen Sie den Summit Lake, wo historische Schilder den Beginn des Crowsnest Pass markieren. Rückfahrt nach Fernie. 1 Nacht in der Best Western Plus Fernie Mountain Lodge o.ä.

9-10 . Tag Radium Hot Springs (ca. 220 km) Sie fahren zurück nach Westen nach Cranbrook und passieren dabei den südlichen Abschnitt des Columbia Valley Bird Trail, der von Cranbrook bis Kimberly, Radium Hot Springs und Golden verläuft und einige der besten Vogelbeobachtungsmöglichkeiten in British Columbia bietet. Auf dem Highway 95 North geht es weiter zum Fort Steele Heritage Town, einer historischen Goldgräberstadt, die heute als Freilichtmuseum die 1890er-Jahre lebendig werden lässt. Die Fahrt setzt sich entlang des Columbia River Valley fort, vorbei an Columbia Lake und den Purcell Mountains, mit charmanten Kleinstädten und Bergresorts wie Fairmont Hot Springs, Windermere, Invermere, Panorama Mountain Resort und Radium Hot Springs, die zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken, Golf, Rafting, Angeln, Vogelbeobachtung oder entspannende Besuche in heissen Quellen bieten. Für Aktivurlauber bieten sich Wanderungen auf dem Hoodoos Trail, Kajakfahrten oder Tubing auf dem Columbia River, Ausritte, Mountainbiketouren oder geführte ATV-Touren mit spektakulären Ausblicken auf die Rocky und Purcell Mountains an. Den Tag lassen Sie am besten mit einem entspannenden Bad in den Radium Hot Springs Pools, einem National Historic Site im Kootenay National Park, ausklingen. 2 Nächte im Bighorn Meadow Resort o.ä.

11 . Tag Golden (ca. 105 km) Von Columbia Valley aus führt die Fahrt auf dem Highway 95 nach Golden, einem idealen Ausgangspunkt für Abenteuer in den umliegenden Nationalparks wie Yoho, Kootenay und Mount Revelstoke. In Golden erwarten Sie vielfältige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Rafting und Sightseeing. Ein Höhepunkt ist der Golden Skybridge mit Kanadas höchsten Hängebrücken, Ziplines, Seilparcours, Riesen-Schaukel und spektakulären Aussichten. Entspannen Sie bei einem Spaziergang entlang des Rotary Trail, der entlang des türkisfarbenen Kicking Horse River verläuft und die beeindruckende Kicking Horse Pedestrian Bridge, Kanadas längste freistehende Holzbrücke, überquert. Ein besonderes Erlebnis ist ein Essen im Eagle’s Eye Restaurant, dem höchstgelegenen Restaurant Nordamerikas, mit atemberaubendem Bergpanorama. 1 Nacht im Best Western Mountainview Inn o.ä.

12 . Tag Kamloops (ca. 360 km) Auf dem Highway 1 fahren Sie heute in Richtung Shuswap-Region und halten unterwegs am Rogers Pass National Historic Site im Glacier National Park sowie im Mount Revelstoke National Park, um die spektakulären Berg- und Waldlandschaften zu geniessen. In Revelstoke, der grössten Stadt auf der Route, lohnt sich ein Besuch des Railway Museums sowie des Revelstoke Mountain Resort, wo Sie mit der Pipe Mountain Coaster eine spassige, familienfreundliche Abfahrt erleben können. Etwa 30 Minuten westlich von Revelstoke befindet sich das historische Last Spike Monument in Craigellachie, das die Fertigstellung der Canadian Pacific Railway markiert. Die Weiterfahrt führt nach Kamloops, einer charmanten Stadt am Zusammenfluss von North und South Thompson River. Die Stadt bietet schöne Parks wie den Riverside Park, Wander- und Mountainbike-Möglichkeiten im Kenna Cartwright Park sowie kulturelle Highlights wie das BC Wildlife Park oder das Secwepemc Museum & Heritage Park. Die Stadt ist ausserdem bekannt für lokale Brauereien und Restaurants. 1 Nacht im Delta Hotels Kamloops o.ä.

13 . Tag Richmond (ca. 360 km) Machen Sie einen kleinen Abstecher zum Kamloops Lake Viewpoint in der Six Mile Hill Protection Area. Von hier geniessen Sie beeindruckende Ausblicke auf den glasklaren See, steile Felsen, mit Salbei bewachsene Hügel und die Bahnlinien, die sich entlang der Ufer schlängeln. Kamloops Lake ist besonders für ruhige, kristallklare Gewässer bekannt. Anschliessend fahren Sie auf dem Highway 5 weiter nach Merritt, wo das Stadtzentrum mit überlebensgrossen Wandgemälden von Country-Musik-Legenden geschmückt ist. Ein Spaziergang auf dem Walk of the Stars mit den Handabdrücken Ihrer Lieblingsstars lohnt sich. Trotz der kleinen Grösse der Stadt finden Sie hervorragende Cafés und Restaurants, darunter das Kekuli Café mit indigen inspirierten Snacks und Bannocks. Die Reise endet in Richmond, unweit des Vancouver Flughafens. Die Stadt ist bekannt für seine multikulturelle Atmosphäre, insbesondere die lebendige asiatische Kultur. Die Stadt bietet eine Mischung aus modernen Einkaufszentren, traditionellen Märkten wie dem Steveston Village, einem historischen Fischerdorf, und einer Vielzahl von Restaurants mit authentischer internationaler Küche. Naturliebhaber geniessen die zahlreichen Parks und Uferwege, wie den Garry Point Park am Fraser River. 1 Nacht im Westin Wall Centre o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise