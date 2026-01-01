Westkanada Deluxe (individuell) ab Vancouver

1-2 . Tag Vancouver Individuelle Anreise nach Vancouver. Die grösste Stadt von British Columbia verfügt über eine traumhafte Lage, eingebettet zwischen dem Pazifik und den Bergen. Die verschiedenen Stadtviertel wie das charmante Gastown, das bunte Davie Village, das hippe Yaletown oder das quirlige Granville Island eigenen sich für spannende Entdeckungstouren. Der Stanley Park mit seinen Totempfählen und Aquarium lässt sich wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Empfehlenswert ist zudem ein Rundflug mit dem Wasserflugzeug, um die faszinierende Lage aus der Luft zu bestaunen (zubuchbar). 2 Nächte im Paradox Hotel o.ä.

3-4 . Tag Osoyoos / Okanagan Tal (ca. 400 km) Sie erreichen das Okanagan Tal, das wichtigste Obst- und Weinanbaugebiet in Westkanada. Machen Sie bei den lokalen Betrieben halt und verkosten Sie Weine, Früchte oder Käse. Ihre Unterkunft ist ein von den First Nations geführtes Resort und Weingut. Hier erhalten Sie sowohl spannende kulturelle als auch önologische Einblicke. Bei Osoyoos findet man ausserdem die einzige Wüstenregion Kanadas, welche auf Wanderungen und im Osoyoos Desert Centre näher ergründet werden kann. 2 Nächte im Spirit Ridge Resort o.ä.

5 . Tag Kelowna / Okanagan Tal (ca. 125 km) Auch den heutigen Tag verbringen Sie noch im Okanagan Tal. Sie folgen dem Okanagan See, wo viele kleine Orte mit ihren kulinarischen und handwerklichen Kleinbetrieben auf Sie warten. Vielleicht unternehmen Sie auf dem Weg einen Abstecher in den kleinen Ort Naramata. Natürlich können Sie auch am See entspannen oder dem Wassersport frönen. 1 Nacht im The Royal Kelowna o.ä.

6-7 . Tag Nakusp (ca. 280 km) Eindrückliche Berglandschaft mit mehreren Provinzparks und langgestreckten Seen prägt die Region um Nakusp. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und entspannen Sie nachher in den heissen Quellen Ihres Resorts. Verschiedene Pools, ein Spa, Aktivitäten und kulinarische Gaumenfreuden versüssen Ihren Aufenthalt. 2 Nächte im Halcyon Hot Springs Resort o.ä.

8 . Tag Field (ca. 275 km) Die heutige Etappe führt Sie an den eindrücklichen Nationalparks Revelstoke, Glacier und Yoho vorbei nach Field. Geniessen Sie die spektakulären Ausblicke und unternehmen Sie die eine oder andere Wanderung. Besonders schön ist der türkisfarbene Emerald Lake, der von eindrücklicher Berglandschaft umgeben ist. Ihre traumhafte Blockhaus-Lodge liegt am Kicking Horse River und vereint spektakuläre Landschaft und Luxus. 1 Nacht in der Cathedral Mountain Lodge o.ä.

9-10 . Tag Banff Nationalpark (ca. 100 km) Sie erreichen den Banff Nationalpark. Kanadas ältester Nationalpark schützte ursprünglich eine heisse Quelle. Diese kann noch immer besucht werden. Darüber hinaus begeistert er aber vor allem durch seine traumhafte Berglandschaft, die Sie auf Wanderungen, Spaziergängen, Fahrradtouren oder Ausritten bewundern können. Die Chancen, Tiere zu sichten, sind ebenfalls gross. Vom Sulphur Mountain aus haben Sie eine tolle Sicht über die Gegend. 2 Nächte im Fairmont Banff Springs Resort o.ä.

11-12 . Tag Jasper Nationalpark (ca. 285 km) Der «Icefield Parkway» zählt zu den schönsten Panoramastrassen Nordamerikas. Hinter jeder Ecke warten atemberaubende Ausblicke auf schneebedeckte Berggipfel, tiefblaue Seen, Gletscher und dichte Wälder. Nehmen Sie sich Zeit für die Fahrt und die vielen sehenswerten Attraktionen wie den Peyto Lake, das Columbia Icefield oder die Athabasca Fälle. Der Jasper Nationalpark zeichnet sich durch traumhafte Natur aus, allerdings werden Sie an manchen Stellen Nachwirkungen der Waldbrände von 2024 sehen. Besuchen Sie den eindrücklichen Maligne Canyon oder machen Sie eine Bootstour auf dem Maligne Lake. 2 Nächte in der Fairmont Jasper Park Lodge o.ä.

13-14 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 325 km) Am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies, vorbei, erreichen Sie Clearwater. Der kleine Ort ist Ausgangspunkt für die Erkundung des Wells Gray Provinzparks. Dieser ist sowohl für seine beiden imposanten Wasserfälle - die Helmcken Falls und die Dawson Falls - als auch für Seen, Wälder, Flüsse und ein reiches Tierleben bekannt. Den Park können Sie perfekt auf Wanderungen oder mit dem Kanu entdecken. 2 Nächte im Alpine Meadows Resort o.ä.

15-16 . Tag Whistler (ca. 425 km) Die Duffy Lake Road schlängelt sich durch eindrückliche Landschaft mit traumhaften Aussichten von Lilloet nach Whistler, einem Paradies für Outdoor-Enthusiasten. Die spektakuläre Peak2Peak Gondel verbindet die Whistler- mit den Blackcomb Mountains. Daneben gibt es einen eindrücklichen Bike Park, Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade, Kanu, Ziplinen, Tierbeobachtungen, ATV Touren und vieles mehr. 2 Nächte in der Nita Lake Lodge o.ä.

17-18 . Tag Tofino / Pacific Rim Nationalpark (ca. 370 km) Zunächst folgen Sie dem «Sea to Sky» Highway und geniessen tolle Aussichten über das Inlet. Unterwegs können Sie noch einige Provinzparks besuchen. Die Fähre bringt Sie schliesslich vom Festland nach Vancouver Island. Hier setzen Sie Ihre Fahrt Richtung Westküste fort. Die Westküste ist rauh, an den Stränden peitschen die Wellen und wilder, gemässigter Regenwald zieht sich die Küste entlang. Das kleine Örtchen Tofino ist ein guter Ausgangsort für Wal- oder Schwarzbärenbeobachtungstouren (zubuchbar). 2 Nächte in der Long Beach Lodge o.ä.

19-20 . Tag Victoria (ca. 320 km) Der wunderschöne «Mahalat Drive» bietet immer wieder traumhafte Aussichten über die Bucht. Sowohl Chemainus mit den kreativen Wandmalereien als auch Duncan mit den eindrücklichen Totempfählen lohnen einen Stopp auf dem Weg nach Victoria. Die Hauptstadt von British Columbia ist sehr britisch geprägt. Besuchen Sie das Parlamentsgebäude, treffen Sie sich zum High Tea im Fairmont Empress Hotel oder flanieren Sie am lebhaften Inner Harbour entlang, wo Sie Booten, Yachten und Wasserflugzeugen beim Ablegen zuschauen und in das Flair der Stadt eintauchen können. 2 Nächte im Oak Bay Beach Hotel o.ä.

21 . Tag Vancouver (ca. 110 km) Besuchen Sie noch die berühmten Gartenanlagen der Butchard Gardens, bevor Sie in Swartz Bay die Fähre besteigen, die Sie wieder auf das Festland bringt. Die letzte Nacht ist auf Granville Island vorgesehen. Die in der Bucht von Vancouver gelegene Halbinsel bietet einen grossen Markt, Restaurants und Kunstateliers. 1 Nacht im Granville Island Hotel o.ä.

22 . Tag Rück- oder Weiterreise