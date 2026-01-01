Magic Manitoba ab Winnipeg

1-2 . Tag Winnipeg Ankunft in Winnipeg und Mietwagenübernahme. Tauchen Sie in die interessante Geschichte der Stadt ein. Im Assiniboine Park & Zoo lernen Sie viel über die strategisch wichtige Bedeutung Winnipegs zu den Zeiten der Pelzhändler, welche ihre Güter über die Hudson Bay und mit der Canadian Pacific Railway transportierten. Zudem erfahren Sie hier mehr über die zahlreichen Tiere, welche in der Provinz Manitobas beheimatet sind. Auch das Canadian Human Rights Museum und das Naturkundemuseum sind einen Besuch wert. Für den Abend finden Sie im aufstrebenden Trendviertel «The Forks» viele Spezialitätenrestaurants. 2 Nächte im Inn at the Forks o.ä.

3-4 . Tag Riding Mountain Nationalpark (ca. 270 km) Auf dem Weg zum Riding Mountain Nationalpark liegt das kleine Dörfchen Neepawa, welches für sein lokales, selbstgebrautes Bier bekannt ist. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Degustation, vorausgesetzt Sie müssen nicht mehr Auto fahren. Sofern Sie gut in der Zeit liegen, können Sie die etwas längere, dafür landschaftlich schönere Route über den Osteingang auf dem Highway 19 zum Riding Mountain NP nehmen. Im Gegensatz zu der sonst eher kargen, prärieartigen Landschaft Manitobas besticht der Riding Mountain Nationalpark mit seinen saftigen grünen Wäldern und zahlreichen Seen. Für Frühaufsteher lohnt sich ein Besuch der parkeigenen Bisonherde, welche in einem grossen offenen Gehege zu Hause ist. Ansonsten bieten sich zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Kanufahren, Reiten, Wandern oder gemütlich am Clear Lake die schöne Landschaft geniessen an. 2 Nächte im Elkhorn Resort & Spa o.ä.

5-6 . Tag Hecla-Grindstone Provinzpark (ca. 380 km) Die Weiterfahrt führt Sie durch den Nordzugang aus dem Park hinaus, vorbei am imposanten Lake Manitoba, der sich ideal als Picknick- oder Lunch-Stopp eignet. Ihre Unterkunft liegt am Lake Winnipeg, dem grössten See der Provinz Manitoba. Erkunden Sie den mystischen Hecla-Grindstone Provinzpark. Lernen Sie auf einem Spaziergang zum ehemaligen Leuchtturm «Gull Harbour» mehr über die lokale Flora und Fauna. 2 Nächte im Lakeview Hotel Hecla o.ä.

7 . Tag Gimli (ca. 90 km) Etwa 1 Fahrstunde südlich von Hecla befindet sich der Ort Gimli, welcher ebenfalls am Lake Winnipeg liegt. Gimli wurde 1875 von Isländischen Auswanderern gegründet, welche damals nach Kanada übersiedelten. Noch heute spürt man den isländischen Touch in den Strassen. 1 Nacht im Lakeview Gimli Resort o.ä.

8-9 . Tag Seven Sister Falls / Dorothy Lake (ca. 160 km) Entlang des Lake Winnipegs fahren Sie in südöstlicher Richtung zu den Seven Sister Falls, von wo es weiter an den Dorothy Lake geht. Hier können Sie sich aktiv bei diversen Outdoor-Aktivitäten betätigen, oder Sie entspannen sich an einem der zahlreichen kleinen Sandstrände am Ufer des Dorothy Lake. 2 Nächte in der Pinewood Lodge o.ä

10-11 . Tag Whiteshell / Falcon Lake (ca. 105 km) Als Abschluss Ihrer Reise wartet nochmal ein richtiges Highlight auf Sie! Die kurzweilige Fahrt bringt Sie zur Falcon Beach Ranch. Diese liegt an der östlichen Grenze Manitobas zu Ontario beim wunderschönen Falcon Lake. Der Whiteshell Provinzpark zeichnet sich durch rauschende Flüsse, klare Seen, idyllische Strände und dem Duft der Kiefern aus. Hier können Sie noch einmal richtig die Seele baumeln lassen oder sich aktiv in der Natur erholen, zum Beispiel bei einem Ausritt. 2 Nächte im Falcon Beach Ranch o.ä.

12 . Tag Winnipeg Heute geht es zurück in die Hauptstadt Manitobas. Als Abschluss lohnt es sich, dem imposanten Parlamentsgebäude der Provinz Manitoba einen Besuch abzustatten. 1 Nacht im ALT Hotel o.ä.

13 . Tag Rück- oder Weiterreise