The Ghan - Adelaide bis Darwin ab Adelaide
The Ghan - Adelaide bis Darwin ab Adelaide
ab CHF 2034.– / pro Person
ab Adelaide bis Darwin
Highlights:
- Sonnenaufgang im Outback
- Nitmiluk-Schlucht Bootstour oder Helikopterflug
- Gourmet-Mahlzeiten an Bord
- Off-Train-Erlebnisse in Alice Springs
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Adelaide - Marla
Steigen Sie in Adelaide in den Ghan, um eine unglaubliche Reise durch das australische Binnenland zu unternehmen. Während der Zug die Stadt in Richtung der Flinders Ranges und darüber hinaus verlässt, werden die dramatischen Veränderungen in der Landschaft - vom Weideland bis hin zu trockenen Outback-Szenen - Ihre Fantasie beflügeln. Vom Chefkoch zubereitete Gourmet Mittag- und Abendessen, welche regionales Flair und saisonale Aromen präsentieren, werden an Bord serviert.
2. Tag Marla - Alice Springs
Sie wachen zu einem unvergesslichen Sonnenaufgang im Outback in Marla, einem abgelegenen Aussenposten vor der Grenze zum Northern Territory, auf. Mit roter Erde zu Ihren Füssen und einem wärmenden Lagerfeuer, haben Sie etwas Zeit, das abgelegene Outback Australiens zu geniessen. Geniessen Sie die herrliche Landschaft, während Sie weiter nach Alice Springs fahren, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Off-Train-Erlebnissen, wie eine Alice Springs Tour, einen Ausflug zur West MacDonnell Range oder einen Besuch der Tierwelt im Desert Park haben. Am späten Nachmittag kehren Sie zum Zug zurück, wo Sie sich vor dem Abendessen frisch machen können.
3. Tag Alice Springs - Darwin
Im tropischen Norden verwandelt sich die Landschaft in felsige Schluchten mit Canyon Bächen. Erleben Sie das Naturwunder, die Nitmiluk-Schlucht auf einer Bootstour oder mit dem Helikopter (Zusatzkosten) oder besuchen Sie eine riesige Rinderstation, um in das Leben der Menschen im Outback einzutauchen. Nach den Tagesaktivitäten steigen Sie wieder in den Zug und fahren weiter nach Darwin, wo Ihre Entdeckungsreise durch Australien mit dem Zug zu Ende geht.
Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Darwin
- Unterkunft in einer Gold Service Kabine
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer (60 km)
- Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
- Kissen, Duvet & Handtuch
- Gepäck pro Person: 2x 30 kg
- Weitere alkoholische Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Reservationsgebühr CHF 30
- Zugfahrt auch ab oder bis Alice Springs buchbar (auf Anfrage)
- Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
- Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2.
Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.
- Max. Belegung 2 Personen pro Abteil
- Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Darwin
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer (60 km) & Butler (Platinum)
- Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
- Kissen, Duvet & Handtuch
- Gepäck pro Person: Gold 2x 30 kg, Premium 3x 25 kg, Platinum 3x 30 kg
- Weitere alkoholische Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Reservationsgebühr CHF 30
- Zugfahrt auch ab oder bis Alice Springs buchbar (auf Anfrage)
- Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
- Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2. Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.
- Max. Belegung 2 Personen pro Abteil
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 2034.– / pro Person