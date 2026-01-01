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The Ghan - Adelaide bis Darwin ab Adelaide

Sie fahren mit der «lebenden Legende» von Adelaide nach Alice Springs, von wo faszinierende Ausflüge ins Outback möglich sind. Weiter geht es ins tropische Top End nach Darwin.

Reisedauer ganze Strecke
54 Stunden von Adelaide bis Darwin
2979 Kilometer
3 Tage / 2 Nächte

Reisedaten
Adelaide - Darwin
Mittwochs & sonntags (April - Oktober 2025)
Sonntags (November 2025 & März 2026)

Darwin - Adelaide
Mittwochs (November 2025 & März 2026)

Gold Service
Unterkunft
Die Kabinen des Gold Service verfügen entweder über zwei Einzelbetten, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen oder über ein Einzelbett.

Jeder Zug verfügt zusätzlich über ein Superior-Abteil mit einem Kajüten-Queensize-Bett sowie einem schmalen oberen Bett, Tisch und Sitzgelegenheit (Preis auf Anfrage).

Kabineneinrichtung
Die Kabinen verfügen über einen Kleiderschrank, eine Leselampe, einen Klapptisch und einen Spiegel, 240V Stromanschluss und ein kleines Reisenecessaire. Die Betten sind mit Leintuch, Kissen und Duvet ausgestattet. Die Doppel-Kabinen mit zwei Einzelbetten verfügen über Dusche/Toilette und eine Waschgelegenheit. Die Einzelkabinen verfügen lediglich über eine Waschgelegenheit.

Dusche und Toilette befinden sich am Ende des Wagens zur Gemeinschaftsnutzung.

Mahlzeiten
Fahrgäste des Gold Service nehmen Ihre Mahlzeiten im «Queen Adelaide Restaurant» Speisewagen ein. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und ausgewählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Zeitungen und Brettspiele stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Gold Premium Service
Unterkunft
Die Kabinen des Gold Premium Service bieten ein modernes, elegantes Design, das höchsten Komfort mit einem Hauch von Luxus vereint.

Jede Kabine verfügt über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten, die sich durch stilvolle Einrichtung und hochwertige Materialien auszeichnen. Zusätzlich bieten die Kabinen grosszügige Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die australische Landschaft ermöglichen. Die Kabinen sind so konzipiert, dass sie tagsüber als gemütliche Lounge und nachts als komfortables Schlafzimmer dienen. Die Gäste können sich auf viel Platz und eine ruhige Atmosphäre freuen, die die Reise zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Kabineneinrichtung
Die Kabinen sind mit luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein geräumiger Kleiderschrank, eine Leselampe, ein praktischer Klapptisch und ein Spiegel.

Die Betten sind mit feinstem Leinen, Kissen und einem Duvet ausgestattet. Ein 240V Stromanschluss ist ebenfalls vorhanden, sodass Gäste ihre elektronischen Geräte problemlos aufladen können. Das Design der Kabinen wird durch edle Materialien und Akzente abgerundet, die eine moderne und komfortable Atmosphäre schaffen. Die Badezimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette, sowie hochwertige Pflegeprodukte. Zusätzlich zu den Kabinen gibt es Lounges, in denen Gäste entspannen können, während sie die faszinierende Aussicht geniessen.

Mahlzeiten
Fahrgäste des Gold Premium Service geniessen ihre Mahlzeiten im exklusiven Gold Premium Restaurant.

Hier erwartet sie ein Gourmet-Menü, das aus frischen, lokalen Zutaten zubereitet wird und eine Auswahl an erlesenen Weinen und Bieren umfasst. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und eine exklusive Auswahl an australischen Weinen sind im Preis inbegriffen. Die Menüs sind saisonal und bieten den Gästen ein wahres kulinarisches Erlebnis. Für die Unterhaltung während der Mahlzeiten stehen den Fahrgästen hochwertige Weine, Kaffee und eine Auswahl an erfrischenden Getränken zur Verfügung.

Der Speisewagen ist komfortabel gestaltet und lädt zum Verweilen und Geniessen ein.

Exklusive Extras
Gäste des Gold Premium Service profitieren von einem exklusiven Zugang zu luxuriösen Lounges und speziell eingerichteten Ruhebereichen. Die Premium-Erfahrung wird durch einen persönlichen Concierge-Service ergänzt, der den Gästen während der gesamten Reise mit Tipps und Informationen zur Seite steht.

Platinum Service
Die wenigen Kabinen des Platinum Service sind im gehobenen Standard und bieten viel Komfort und Platz.

Sie verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten sowie Dusche und Toilette. Während des Tages wird die Kabine in eine schöne Lounge umgewandelt, während sie in der Nacht ein geräumiges Schlafzimmer ist. Verköstigen können Sie sich im «Platinum Club» Restaurant Speisewagen. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Exklusiv für Platinum Service Fahrgäste: Kostenloser Transfer vor/nach der Zugfahrt sowie persönlicher Butler während der Zugreise, welcher den Fahrgästen jeden Wunsch zu ermöglichen versucht.

Geführte Ausflüge
 Great Southern Rail bietet den Fahrgästen während den mehrstündigen, streckenbedingten Stopps Ausflüge zu diversen Sehenswürdigkeiten an.

Das genaue Programm erhalten Sie im Zug. Viele Ausflüge sind bereits im Reisepreis eingeschlossen.

Gut zu wissen
Platinum Service Fahrgäste dürfen drei Gepäckstücke à je 30 kg pro Person aufgeben. Gold Service Fahrgäste dürfen zwei Gepäckstücke à je 30 kg pro Person aufgeben. Gäste des Gold Premium Service dürfen drei Gepäckstücke à je 25 kg pro Person aufgeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr aufgegebenes Gepäck während der Bahnreise in einem separaten Wagen untergebracht ist und Sie dieses nicht zu sich holen können.

Es wird daher dringend empfohlen, die von Ihnen benötigten Utensilien in einer kleinen Reisetasche mit an Bord zu nehmen. Alle Züge sind Nichtraucherzüge und bieten kein WLAN an. Es wird empfohlen, sich vor der Reise entsprechend vorzubereiten, um die Reise in vollen Zügen geniessen zu können. Alle Uhrzeiten in den Zügen sind Ortszeiten. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ankunftszeiten korrekt einplanen.

The Ghan - Adelaide bis Darwin ab Adelaide
ab CHF 2034.– / pro Person
ab Adelaide bis Darwin
Highlights:
- Sonnenaufgang im Outback
- Nitmiluk-Schlucht Bootstour oder Helikopterflug
- Gourmet-Mahlzeiten an Bord
- Off-Train-Erlebnisse in Alice Springs
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Adelaide - Marla

Steigen Sie in Adelaide in den Ghan, um eine unglaubliche Reise durch das australische Binnenland zu unternehmen. Während der Zug die Stadt in Richtung der Flinders Ranges und darüber hinaus verlässt, werden die dramatischen Veränderungen in der Landschaft - vom Weideland bis hin zu trockenen Outback-Szenen - Ihre Fantasie beflügeln. Vom Chefkoch zubereitete Gourmet Mittag- und Abendessen, welche regionales Flair und saisonale Aromen präsentieren, werden an Bord serviert.

2. Tag Marla - Alice Springs

Sie wachen zu einem unvergesslichen Sonnenaufgang im Outback in Marla, einem abgelegenen Aussenposten vor der Grenze zum Northern Territory, auf. Mit roter Erde zu Ihren Füssen und einem wärmenden Lagerfeuer, haben Sie etwas Zeit, das abgelegene Outback Australiens zu geniessen. Geniessen Sie die herrliche Landschaft, während Sie weiter nach Alice Springs fahren, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Off-Train-Erlebnissen, wie eine Alice Springs Tour, einen Ausflug zur West MacDonnell Range oder einen Besuch der Tierwelt im Desert Park haben. Am späten Nachmittag kehren Sie zum Zug zurück, wo Sie sich vor dem Abendessen frisch machen können.

3. Tag Alice Springs - Darwin

Im tropischen Norden verwandelt sich die Landschaft in felsige Schluchten mit Canyon Bächen. Erleben Sie das Naturwunder, die Nitmiluk-Schlucht auf einer Bootstour oder mit dem Helikopter (Zusatzkosten) oder besuchen Sie eine riesige Rinderstation, um in das Leben der Menschen im Outback einzutauchen. Nach den Tagesaktivitäten steigen Sie wieder in den Zug und fahren weiter nach Darwin, wo Ihre Entdeckungsreise durch Australien mit dem Zug zu Ende geht.

Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Darwin

  • Unterkunft in einer Gold Service Kabine
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Transfer (60 km)
  • Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
  • Kissen, Duvet & Handtuch
  • Gepäck pro Person: 2x 30 kg
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere alkoholische Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
  • Reservationsgebühr CHF 30
Hinweise
  • Zugfahrt auch ab oder bis Alice Springs buchbar (auf Anfrage)
  • Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
  • Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2.

    Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.

  • Max. Belegung 2 Personen pro Abteil
  • Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Darwin
  • Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Transfer (60 km) & Butler (Platinum)
  • Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
  • Kissen, Duvet & Handtuch
  • Gepäck pro Person: Gold 2x 30 kg, Premium 3x 25 kg, Platinum 3x 30 kg
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere alkoholische Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
  • Reservationsgebühr CHF 30
Hinweise
  • Zugfahrt auch ab oder bis Alice Springs buchbar (auf Anfrage)
  • Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
  • Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2. Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.
  • Max. Belegung 2 Personen pro Abteil

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 2034.– / pro Person

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