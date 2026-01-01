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The Ghan von Adelaide bis Alice Springs ab Adelaide

Der Ghan ist noch heute eine «lebende Legende». Sie fahren von Adelaide nach Alice Springs ins Herz Australiens. Von dort aus sind faszinierende Ausflüge in das Outback möglich. An Bord des Zuges steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie für eine unvergessliche Reise durch das australische Outback benötigen.

Reisedauer ganze Strecke:
30 Stunden von Adelaide bis Alice Springs
1559 Kilometer
2 Tage / 1 Nacht

Abfahrtstage ab Adelaide:
Fahrplan Sonntag (01.04.

- 30.11. sowie 01.02. - 31.03.):
Adelaide 12.15 Uhr (Sonntag)
Alice Springs 18.15 Uhr (Montag)

Fahrplan Mittwoch (01.06. - 31.08.):
Adelaide 12.10 Uhr (Mittwoch)
Alice Springs 18.00 Uhr (Donnerstag)

Gold Service:
Unterkunft: Die Kabinen des Gold Service verfügen entweder über zwei Einzelbetten, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen oder über ein Einzelbett. Jeder Zug verfügt zusätzlich über ein Superior-Abteil mit einem Kajüten-Queensize-Bett sowie einem schmalen oberen Bett, Tisch und Sitzgelegenheit (Preis auf Anfrage).

Kabineneinrichtung: Die Kabinen verfügen über einen Kleiderschrank, eine Leselampe, einen Klapptisch und einen Spiegel, 240V Stromanschluss und ein kleines Reisenecessaire. Die Betten sind mit Leintuch, Kissen und Duvet ausgestattet. Die Doppel-Kabinen mit zwei Einzelbetten verfügen über Dusche/Toilette und eine Waschgelegenheit. Die Einzelkabinen verfügen lediglich über eine Waschgelegenheit. Dusche und Toilette befinden sich am Ende des Wagens zur Gemeinschaftsnutzung. Mahlzeiten: Fahrgäste des Gold Service nehmen Ihre Mahlzeiten im «Queen Adelaide Restaurant» Speisewagen ein.

Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Zeitungen und Brettspiele stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Platinum Service:
Die wenigen Kabinen des Platinum Service sind im gehobenen Standard und bieten viel Komfort und Platz. Sie verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten sowie Dusche und Toilette. Während des Tages wird die Kabine in eine schöne Lounge umgewandelt, während sie in der Nacht ein geräumiges Schlafzimmer ist.

Verköstigen können Sie sich im «Platinum Club»- Restaurant Speisewagen. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Exklusiv für Platinum Service Fahrgäste: Kostenloser Transfer vor/nach der Zugfahrt sowie persönlicher Butler während der Zugreise, welcher den Fahrgästen jeden Wunsch zu ermöglichen versucht.

Geführte Ausflüge:
 Great Southern Rail bietet den Fahrgästen während den mehrstündigen, streckenbedingten Stopps Ausflüge zu diversen Sehenswürdigkeiten an.

Das genaue Programm erhalten Sie im Zug. Viele Ausflüge sind bereits im Reisepreis eingeschlossen.

Gut zu wissen:
 Platinum Service Fahrgäste dürfen drei Gepäckstücke à je 25kg pro Person aufgeben, Gold Service Fahrgäste zwei Gepäckstücke à je 25kg pro Person. Bitte beachten Sie, dass Ihr aufgegebenes Gepäck während der Bahnreise in einem separaten Wagen untergebracht ist und Sie entsprechend kein Gepäck zu sich holen können.

Es wird daher dringend empfohlen, die von Ihnen benötigten Utensilien in einer kleinen Reisetasche mit an Bord zu nehmen. Alle Züge sind Nichtraucherzüge und verfügen nicht über WLAN. Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien.

The Ghan von Adelaide bis Alice Springs ab Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights:
- Endlosen Gebiete des Aborigine-Landes
- Northern Territory
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Adelaide - South Australia

Individuelle Anreise zum Adelaide Parkland Terminal. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Adelaide in Richtung Norden. Der Nachmittag vergeht mit der Fahrt durch South Australia. Bestaunen Sie die endlosen Gebiete des Aborigine-Landes, wo die ansässigen Gemeinden ihre Verbindung mit dem Land über Jahrtausende hinweg bewahrt haben. Nach dem Nachtessen beginnt dann die Nacht in Ihrer rollenden Unterkunft.

2. Tag Ankunft in Alice Springs

Am Morgen haben Sie inzwischen das Northern Territory und somit die Wüste erreicht. Geniessen Sie die farbenfrohe Landschaft zum morgendlichen Tee. Nach dem Mittag Ankunft in Alice Springs. Ihre Fahrt im Zug endet an der Alice Springs Station.

Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Alice Springs

  • Unterkunft in einer Gold Service Cabin
Im Preis inbegriffen:
  • - Alle Mahlzeiten
  • - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
  • - Kissen, Duvet und Handtuch
  • - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
  • - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - weitere alkoholische Getränke
  • - optionale Aktivitäten
  • - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
  • - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
Abfahrt Adelaide Parklands Terminal: XX:XX Uhr
  • Ankunft Alice Springs Train Station: XX:XX Uhr
************************************************************
Spezielle Annullationsbedingungen:
  • Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
  • 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
  • 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
  • 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
  • Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Alice Springs
  • Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
Im Preis inbegriffen:
  • - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
  • - Alle Mahlzeiten
  • - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
  • - Kissen, Duvet und Handtuch
  • - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
  • - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
  • - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
  • - Persönlicher Butler in Platinum Service
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - weitere alkoholische Getränke
  • - optionale Aktivitäten
  • - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
  • - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
************************************************************
Spezielle Annullationsbedingungen:
  • Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
  • 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
  • 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
  • 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
Zuschlag für Kabine zur Alleinbenützung und Kinder 4 - 16 Jahre als 2.

Person im Abteil zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage. Maximale Belegung 2 Personen pro Abteil

  • Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
  • Die Preise für die Jubiläumsfahrt mit dem Ghan am 04.08. sind auf Anfrage erhältlich und weichen von den aufgeführten ab.

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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