The Ghan von Adelaide bis Alice Springs ab Adelaide
The Ghan von Adelaide bis Alice Springs ab Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights:
- Endlosen Gebiete des Aborigine-Landes
- Northern Territory
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Adelaide - South Australia
Individuelle Anreise zum Adelaide Parkland Terminal. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Adelaide in Richtung Norden. Der Nachmittag vergeht mit der Fahrt durch South Australia. Bestaunen Sie die endlosen Gebiete des Aborigine-Landes, wo die ansässigen Gemeinden ihre Verbindung mit dem Land über Jahrtausende hinweg bewahrt haben. Nach dem Nachtessen beginnt dann die Nacht in Ihrer rollenden Unterkunft.
2. Tag Ankunft in Alice Springs
Am Morgen haben Sie inzwischen das Northern Territory und somit die Wüste erreicht. Geniessen Sie die farbenfrohe Landschaft zum morgendlichen Tee. Nach dem Mittag Ankunft in Alice Springs. Ihre Fahrt im Zug endet an der Alice Springs Station.
Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Alice Springs
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Alice Springs Train Station: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Alice Springs
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
Person im Abteil zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage. Maximale Belegung 2 Personen pro Abteil
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
- Die Preise für die Jubiläumsfahrt mit dem Ghan am 04.08. sind auf Anfrage erhältlich und weichen von den aufgeführten ab.
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage