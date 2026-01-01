Indian Pacific von Sydney nach Perth ab Sydney
Indian Pacific von Sydney nach Perth ab Sydney
Preis auf Anfrage
ab Sydney bis Perth
Highlights:
- Blue Mountains und das Outback
- Erkunden Sie Broken Hill
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Sydney
Individuelle Anreise zur Sydney Central Station. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Sydney in Richtung Westen. Der Rest des Tages vergeht mit der Fahrt durch die Blue Mountains und das Outback von New South Wales. Das Nachtessen nehmen Sie im exklusiven Speisewagen ein. Danach beginnt die Nacht in Ihrer rollenden Unterkunft.
2. Tag Broken Hill - Adelaide
Nach einem grandiosen Sonnenaufgang erreichen Sie am frühen Morgen Broken Hill. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Ort zu erkunden oder machen Sie eine der optionalen Touren mit. Der Morgen und Nachmittag vergeht mit der Reise durch South Australia. Im Verlauf vom Nachmittag erreichen Sie Adelaide. Sie haben genügend Zeit sich die Füsse zu vertreten und die Hauptstadt von South Australia zu entdecken. Es werden auch hier optionale Touren angeboten. Im Verlauf vom Abend verlässt der Indian Pacific die Stadt und Sie schaukeln der zweiten Nacht in Ihrem Abteil entgegen.
3. Tag Nullarbor
Sie gelangen heute in den Westen von South Australia. Die Landschaft ist flach und nur einzelne kleine Büsche sind zu sehen. Die Bahnstrecke führt geradeaus zum Horizont. Sie überqueren die Grenze nach Western Australia und erreichen Rawlinna. Am späten Abend drehen sich die Räder des Zuges wieder weiter nach Westen für die nächsten 600 km dieser Fahrt.
4. Tag Perth
Im Verlauf des Nachmittags erreichen Sie den Bahnhof von Perth. Ihre interessante Reise durch den 5. Kontinent ist zu Ende.
Bahnreise 4 Tage ab Sydney bis Perth
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- Ankunft East Perth Terminal: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 4 Tage ab Sydney bis Perth
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage