Indian Pacific von Perth nach Sydney ab Perth

Entdecken Sie mit diesem Zug zwei Ozeane und durchqueren Sie Australien von West nach Ost. Auf einer der längsten Bahnstrecken der Welt bringt Sie der Indian Pacific von Perth via Adelaide und entlang der Blue Mountains nach Sydney. In Kalgoorlie, Rawlinna, Cook, Adelaide oder Broken Hill hält der Zug für eine kurze Zeit und Sie können einen Ausflug unternehmen (Stopps variieren je nach Strecke).



Reisedauer ganze Strecke:

72 Stunden von Perth bis Sydney

4352 Kilometer

4 Tage / 3 Nächte



Abfahrtstage ab Perth

Fahrplan Sonntag (ganzjährig)

Perth 10.00 Uhr (Sonntag)

Adelaide 10.15 Uhr (Dienstag)

Sydney 12.15 Uhr (Ankunft Mittwoch)



Gold Service

Unterkunft

Die Kabinen des Gold Service verfügen entweder über zwei Einzelbetten, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen oder über ein Einzelbett.

Jeder Zug verfügt zusätzlich über ein Superior-Abteil mit einem Kajüten-Queensize-Bett sowie einem schmalen oberen Bett, Tisch und Sitzgelegenheit (Preis auf Anfrage).



Kabineneinrichtung

Die Kabinen verfügen über einen Kleiderschrank, eine Leselampe, einen Klapptisch und einen Spiegel, 240V Stromanschluss und ein kleines Reisenecessaire. Die Betten sind mit Leintuch, Kissen und Duvet ausgestattet. Die Doppel-Kabinen mit zwei Einzelbetten verfügen über Dusche/Toilette und eine Waschgelegenheit. Die Einzelkabinen verfügen lediglich über eine Waschgelegenheit.

Dusche und Toilette befinden sich am Ende des Wagens zur Gemeinschaftsnutzung.



Mahlzeiten

Fahrgäste des Gold Service nehmen Ihre Mahlzeiten im «Queen Adelaide Restaurant» Speisewagen ein. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Zeitungen und Brettspiele stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.



Gold Premium Service

Ein neuer Reisestil wird für die Ghan- und Ghan-Expedition-Reisen mit den modern gestalteten Gold Premium Kabinen angeboten.

Ab Dezember 2024 wird auch der Great Southern über Gold Premium Kabinen verfügen.



Kabineneinrichtung

Die Kabinen des Gold Premium Service sind mit zwei Einzelbetten ausgestattet, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen, sowie einer eigenen Dusche/Toilette und Waschgelegenheit. Die Gold Premium Suite bietet dieselben Vorteile wie die Gold Premium Kabinen, ist jedoch etwas geräumiger und verfügen über ein Dreiviertel-

Doppelbett, ein ausklappbares oberes Bett und einen Lounge-Bereich.

In jedem Zug gibt es nur 1 bis 3 Gold Premium Suiten, wir empfehlen daher eine frühzeitige Reservation (Preis auf Anfrage).



In der exklusiv für Premium-Gäste zugänglichen Gold Premium Lounge und im Gold Premium

Speisewagen werden Sie mit vorzüglichen All-Inclusive-Speisen und Getränken verwöhnt.



Platinum Service

Die wenigen Kabinen des Platinum Service sind im gehobenen Standard und bieten viel Komfort und Platz. Sie verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten sowie Dusche und Toilette.

Während des Tages wird die Kabine in eine schöne Lounge umgewandelt, während sie in der Nacht ein geräumiges Schlafzimmer ist. Verköstigen können Sie sich im «Platinum Club»- Restaurant Speisewagen. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Exklusiv für Platinum Service Fahrgäste: Kostenloser Transfer vor/nach der Zugfahrt sowie persönlicher Butler während der Zugreise, welcher den Fahrgästen jeden Wunsch zu ermöglichen versucht.



Geführte Ausflüge

Great Southern Rail bietet den Fahrgästen während den mehrstündigen, streckenbedingten Stopps Ausflüge zu diversen Sehenswürdigkeiten an.

Das genaue Programm erhalten Sie im Zug. Viele Ausflüge sind bereits im Reisepreis eingeschlossen.



Gut zu wissen

Platinum Service Fahrgäste dürfen drei Gepäckstücke à je 30kg pro Person aufgeben, Gold Service Fahrgäste zwei Gepäckstücke à je 30kg pro Person. Bitte beachten Sie, dass Ihr aufgegebenes Gepäck während der Bahnreise in einem separaten Wagen untergebracht ist und Sie entsprechend kein Gepäck zu sich holen können.

Es wird daher dringend empfohlen, die von Ihnen benötigten Utensilien in einer kleinen Reisetasche mit an Bord zu nehmen. Alle Züge sind Nichtraucherzüge und verfügen nicht über WLAN. Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie

die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien.