Indian Pacific von Perth nach Sydney ab Perth
Indian Pacific von Perth nach Sydney ab Perth
ab CHF 2214.– / pro Person
ab Perth bis Sydney
Highlights:
- Super Pit Mine & Geisterstadt Cook
- Weingenuss im Barossa Valley
- Silberstadt Broken Hill
- Blue Mountains Erlebnis
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Kalgoorlie (F, M, A)
Vom Indischen Ozean starten Sie Ihre Reise, entlang der längsten geraden Eisenbahnstrecke der Welt, in Richtung Pazifik.
2. Tag Kalgoorlie - Cook (F, M, A)
Am Morgen tauchen Sie in die faszinierende Super Pit Mine, in der Bergbaustadt Kalgoorlie, ein, welche seit des Goldrausches betrieben wird. Durch die endlosen Weiten der Nullarbor Plain erreichen Sie die fast gespenstische Stadt Cook, wo Sie am Lagerfeuer die Sternen beobachten.
3. Tag Cook - Barossa Valley (F, M, A)
Durch die Flinders Ranges und Adelaide Plains erreichen Sie Two Wells. Während einem Abstecher ins weltbekannte Barossa Valley geniessen Sie auf dem Weingut Seppeltsfield ein traditionelles "Firing of the Barrel" sowie ein Essen mit Weinbegleitung.
4. Tag Barossa Valley - Brooken Hill (F, M, A)
Nach einem Ausflug in die Silberstadt Broken Hill bewundern Sie die vorbeiziehende Landschaft, während der Indian Pacific durch New South Wales fährt und Sie die letzte Nacht an Board verbringen.
5. Tag Brooken Hill - Sydney (F, M, A)
In den Blue Mountains verlassen Sie den Indian Pacific um entweder die Bergbahnen der Scenic World zu nutzen oder während einer geführten Wanderung zahlreiche Aussichtspunkte zu besuchen. Beim Echo Point Lookout wird ein Mittagessen serviert bevor Sie mit einem gecharterten Zug und der Indian Pacific Crew nach Sydney fahren.
Bahnreise 4 Tage ab Perth bis Sydney
- Unterkunft in einer Gold Service Kabine
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer (60 km)
- Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
- Kissen, Duvet & Handtuch
- Gepäck pro Person: 2x 30 kg
- Weitere alkoholische Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Reservationsgebühr CHF 30
- Optionale Verlängerung Blue Mountains oder Rückfahrt Sydney
- Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
- Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2.
Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.
- Max. Belegung 2 Personen pro Abteil
- Bahnreise 4 Tage ab Perth bis Sydney
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfer (60 km) & Butler (Platinum)
- Alle Mahlzeiten, Getränke & ausgewählte alkoholische Getränke
- Kissen, Duvet & Handtuch
- Gepäck pro Person: Gold 2x 30 kg, Premium 3x 25 kg, Platinum 3x 30 kg
- Weitere alkoholische Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Reservationsgebühr CHF 30
- Optionale Verlängerung Blue Mountains oder Rückfahrt Sydney
- Die Stopps können variieren und sind abhängig vom Reiseverlauf
- Zuschlag für Alleinbenützung und Kinder 4–15 Jahre als 2. Person zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage.
- Max. Belegung 2 Personen pro Abteil
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2214.– / pro Person