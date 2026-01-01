Indian Pacific von Perth nach Adelaide ab Perth
Indian Pacific von Perth nach Adelaide ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Adelaide
Highlights:
- Besichtigung eines Goldgräberort
- Nullarbor Ebene
- Stopp in der Geisterstadt Cook
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Kalgoorlie
Individuelle Anreise zum Bahnhof von Perth, dem East Perth Rail Terminal an der West Parade (off Zebina Street), East Perth. Bitte finden Sie sich spätestens 1.5 Stunde vor der offiziellen Abfahrt im Terminal ein. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Perth in Richtung Osten. Der Tag vergeht mit der Fahrt durch Western Australia bis Sie am Abend in Kalgoorlie eintreffen. Sie haben Zeit den Goldgräberort zu besichtigen oder eine optionale Tour mitzumachen.
2. Tag Kalgoorlie - South Australia
Die Räder des Zuges drehen sich um Mitternacht wieder. Kalgoorlie wird verlassen und Sie erleben die erste Nacht im Bahnwagen. Es geht durch die Nullarbor Ebene (von lat. nullus arboris = "kein Baum"), eine flache, weit ausgedehnte Karstwüste. Die Bahnstrecke führt geradeaus zum Horizont. Sie überqueren die Grenze nach South Australia und stoppen in der Geisterstadt Cook bevor Sie der zweiten Nacht in Ihrem Abteil entgegen schaukeln.
3. Tag Adelaide
Nach einem grandiosen Sonnenaufgang erreichen Sie am frühen Morgen Adelaide. Ihre interessante Reise durch den 5. Kontinent ist zu Ende.
Bahnreise 3 Tage ab Perth bis Adelaide
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Adelaide Parklands Terminal: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 3 Tage ab Perth bis Adelaide
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage