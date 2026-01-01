The Ghan von Darwin bis Alice Springs ab Darwin
The Ghan von Darwin bis Alice Springs ab Darwin
Preis auf Anfrage
ab Darwin bis Alice Springs
Highlights:
- 4 Stunden Fahrt erreichen Sie Katherine
- Nitmiluk Nationalpark
- Red Centre
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Darwin - Katherine
Individuelle Anreise zum Terminal in Darwin. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Darwin in Richtung Süden. Nach fast vier Stunden Fahrt erreichen Sie Katherine. Sie haben genug Zeit, um Katherine zu entdecken, oder unternehmen Sie eine Tour in den Nitmiluk Nationalpark (Katherine Gorge). Danach Weiterfahrt und Nachtessen im Speisewagen sowie die erste Nacht in Ihrer rollenden Unterkunft.
2. Tag Ankunft in Alice Springs
Das Frühstück wird Ihnen im Speisewagen serviert. Inzwischen haben Sie das Red Centre und somit die Wüste erreicht. Während des Morgens Ankunft in Alice Springs.
Bahnreise 2 Tage ab Darwin bis Alice Springs
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Alice Springs Train Station: XX:XX Uhr
- Spezielle Annullationsbedingungen:
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 2 Tage ab Darwin bis Alice Springs
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
Person im Abteil zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage. Maximale Belegung 2 Personen pro Abteil
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
- Die Preise für die Jubiläumsfahrt mit dem Ghan am 04.08. sind auf Anfrage erhältlich und weichen von den aufgeführten ab.
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage