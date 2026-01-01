The Ghan von Alice Springs bis Adelaide ab Alice Springs
The Ghan von Alice Springs bis Adelaide ab Alice Springs
Preis auf Anfrage
ab Alice Springs bis Adelaide
Highlights:
- Durch die Wüste in den Sonnenuntergang
- Nach 23 Stunden Fahrt eintreffen in Adelaide
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Alice Springs
Individuelle Anreise zum Terminal in Alice Springs. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Alice Springs in Richtung Süden. Es geht durch die Wüste in den Sonnenuntergang. Anschliessend Nachtessen im Speisewagen sowie die erste Nacht in Ihrer rollenden Unterkunft.
2. Tag Adelaide
Sie haben nun South Australia erreicht. Die Räder des Zuges bewegen sich für den letzten Teil der Fahrt. Nach rund 23 Stunden Fahrt treffen Sie in Adelaide ein. Ihr Ziel ist das Adelaide Parkland Terminal.
Bahnreise 2 Tage ab Alice Springs bis Adelaide
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Adelaide Parklands Terminal: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 2 Tage ab Alice Springs - Adelaide
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
Person im Abteil zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage. Maximale Belegung 2 Personen pro Abteil
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
- Die Preise für die Jubiläumsfahrt mit dem Ghan am 04.08. sind auf Anfrage erhältlich und weichen von den aufgeführten ab.
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage