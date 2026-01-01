The Ghan Expedition ab Darwin

Der Ghan ist noch heute eine «lebende Legende». Sie fahren von Adelaide nach Alice Springs ins Herz Australiens. Von dort aus sind faszinierende Ausflüge in das Outback möglich. Weiter geht es in das tropische Top End nach Darwin. An Bord des Zuges steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie für eine unvergessliche Reise durch das australische Outback benötigen.



Von April bis Oktober sowie im März bietet der Ghan eine längere Variante der Zugfahrt von Darwin nach Adelaide an.

Auf dieser 4-tägigen Reise werden in Alice Springs und Coober Pedy Tagesstopps eingelegt, bei denen Sie die jeweiligen Regionen intensiver kennenlernen. In Alice Springs haben Sie sogar die Möglichkeit, einen Abstecher zum Uluru (Ayers Rock) mit dem Flugzeug zu unternehmen (gegen Gebühr). Coober Pedy ist die Opal-Hauptstadt der Welt. Hier können Sie auf einer Tour Wissenswertes über die Edelsteine erfahren.



Diese Reise kann nur von Darwin nach Adelaide reserviert werden (Teilstrecken sind nicht möglich).



Reisedauer ganze Strecke

4 Tage / 3 Nächte

2979 Kilometer



Abfahrtstag ab Darwin

Fahrplan Mittwoch (April bis Oktober)

Darwin 10.00 Uhr (Mittwoch)

Adelaide 10.50 Uhr (Ankunft Samstag)



Fahrplan Samstag (April bis Oktober)

Darwin 09.00 Uhr (Samstag)

Adelaide 11.50 Uhr (Ankunft Dienstag)



Gold Service Unterkunft

Die Kabinen des Gold Service verfügen entweder über zwei Einzelbetten, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen oder über ein Einzelbett.

Jeder Zug verfügt zusätzlich über ein Superior-Abteil mit einem Kajüten-Queensize-Bett sowie einem schmalen oberen Bett, Tisch und Sitzgelegenheit (Preis auf Anfrage).



Kabineneinrichtung

Die Kabinen verfügen über einen Kleiderschrank, eine Leselampe, einen Klapptisch und einen Spiegel, 240V Stromanschluss und ein kleines Reisenecessaire. Die Betten sind mit Leintuch, Kissen und Duvet ausgestattet. Die Doppel-Kabinen mit zwei Einzelbetten verfügen über Dusche/Toilette und eine Waschgelegenheit. Die Einzelkabinen verfügen lediglich über eine Waschgelegenheit.

Dusche und Toilette befinden sich am Ende des Wagens zur Gemeinschaftsnutzung.



Mahlzeiten

Fahrgäste des Gold Service nehmen Ihre Mahlzeiten im «Queen Adelaide Restaurant» Speisewagen ein. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und ausgewählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Zeitungen und Brettspiele stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.



Gold Premium Service Unterkunft

Die Kabinen des Gold Premium Service bieten ein modernes, elegantes Design, das höchsten Komfort mit einem Hauch von Luxus vereint.

Jede Kabine verfügt über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten, die sich durch stilvolle Einrichtung und hochwertige Materialien auszeichnen. Zusätzlich bieten die Kabinen grosszügige Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die australische Landschaft ermöglichen. Die Kabinen sind so konzipiert, dass sie tagsüber als gemütliche Lounge und nachts als komfortables Schlafzimmer dienen. Die Gäste können sich auf viel Platz und eine ruhige Atmosphäre freuen, die die Reise zu einem einzigartigen Erlebnis macht.





Kabineneinrichtung

Die Kabinen sind mit luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein geräumiger Kleiderschrank, eine Leselampe, ein praktischer Klapptisch und ein Spiegel. Die Betten sind mit feinstem Leinen, Kissen und einem Duvet ausgestattet. Ein 240V Stromanschluss ist ebenfalls vorhanden, sodass Gäste ihre elektronischen Geräte problemlos aufladen können. Das Design der Kabinen wird durch edle Materialien und Akzente abgerundet, die eine moderne und komfortable Atmosphäre schaffen.

Die Badezimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette, sowie hochwertige Pflegeprodukte. Zusätzlich zu den Kabinen gibt es Lounges, in denen Gäste entspannen können, während sie die faszinierende Aussicht geniessen.



Mahlzeiten

Fahrgäste des Gold Premium Service geniessen ihre Mahlzeiten im exklusiven Gold Premium Restaurant. Hier erwartet sie ein Gourmet-Menü, das aus frischen, lokalen Zutaten zubereitet wird und eine Auswahl an erlesenen Weinen und Bieren umfasst.

Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und eine exklusive Auswahl an australischen Weinen sind im Preis inbegriffen. Die Menüs sind saisonal und bieten den Gästen ein wahres kulinarisches Erlebnis. Für die Unterhaltung während der Mahlzeiten stehen den Fahrgästen hochwertige Weine, Kaffee und eine Auswahl an erfrischenden Getränken zur Verfügung. Der Speisewagen ist komfortabel gestaltet und lädt zum Verweilen und Geniessen ein.





Exklusive Extras Gäste des Gold Premium Service profitieren von einem exklusiven Zugang zu luxuriösen Lounges und speziell eingerichteten Ruhebereichen. Die Premium-Erfahrung wird durch einen persönlichen Concierge-Service ergänzt, der den Gästen während der gesamten Reise mit Tipps und Informationen zur Seite steht.



Platinum Service

Die wenigen Kabinen des Platinum Service sind im gehobenen Standard und bieten viel Komfort und Platz. Sie verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten sowie Dusche und Toilette.

Während des Tages wird die Kabine in eine schöne Lounge umgewandelt, während sie in der Nacht ein geräumiges Schlafzimmer ist. Verköstigen können Sie sich im «Platinum Club» Restaurant Speisewagen. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Exklusiv für Platinum Service Fahrgäste: Kostenloser Transfer vor/nach der Zugfahrt sowie persönlicher Butler während der Zugreise, welcher den Fahrgästen jeden Wunsch zu ermöglichen versucht.





Geführte Ausflüge Great Southern Rail bietet den Fahrgästen während den mehrstündigen, streckenbedingten Stopps Ausflüge zu diversen Sehenswürdigkeiten an. Das genaue Programm erhalten Sie im Zug. Viele Ausflüge sind bereits im Reisepreis eingeschlossen.



Gut zu wissen

Platinum Service Fahrgäste dürfen drei Gepäckstücke à je 30 kg pro Person aufgeben. Gold Service Fahrgäste dürfen zwei Gepäckstücke à je 30 kg pro Person aufgeben.

Gäste des Gold Premium Service dürfen drei Gepäckstücke à je 25 kg pro Person aufgeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr aufgegebenes Gepäck während der Bahnreise in einem separaten Wagen untergebracht ist und Sie dieses nicht zu sich holen können. Es wird daher dringend empfohlen, die von Ihnen benötigten Utensilien in einer kleinen Reisetasche mit an Bord zu nehmen. Alle Züge sind Nichtraucherzüge und bieten kein WLAN an.

Es wird empfohlen, sich vor der Reise entsprechend vorzubereiten, um die Reise in vollen Zügen geniessen zu können. Alle Uhrzeiten in den Zügen sind Ortszeiten. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ankunftszeiten korrekt einplanen.