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Katherine, Australia

Australien Katherine Reisen vom Spezialisten

Gateway zur Katherine Gorge

Katherine liegt 300 Kilometer südöstlich der australischen Tropenstadt Darwin und ist der Ausgangspunkt für die sagenhafte Katherine Gorge. Diese tief ins Felsplateau gefurchte Schlucht heisst Nitmiluk in der Sprache der lokalen Aborigines. Der Katherine River grub sich im Laufe der Jahrmillionen in den weichen Sandstein und hinterliess eine beeindruckende Canyonlandschaft von dreizehn aufeinanderfolgenden Schluchten. Senkrecht aufragende Felswände reichen bis 70 Meter in den stahlblauen Outback-Himmel. Den unteren Teil der Gorge kann man im Ausflugsboot, Kayak oder zu Fuss erkunden.

Katherine ist allem voran ein Verkehrsknotenpunkt – unter anderem für den transkontinentalen Fernzug «The Ghan», der Adelaide mit Darwin verbindet. Oft wird der Ort in Mietwagenrundreisen in Kombination mit den ebenfalls in der Region befindlichen Kakadu und Litchfield Nationalparks angesteuert. Wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Australien Reise.

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ab CHF 232.– / pro Person
Katherine
Die Unterkunft liegt ca. 300 km südlich von Darwin und 32 km vom Städtchen Katherine direkt am malerischen Katherine...
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