Indian Pacific von Adelaide nach Perth ab Adelaide
Indian Pacific von Adelaide nach Perth ab Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Perth
Highlights:
- Stopp in der Geisterstadt Cook
- Die Räder des Zuges drehen weiter für die nächsten 600 km
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Adelaide
Individuelle Anreise zum Adelaide Parklands Terminal in der Richmond Road, Keswick. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie Adelaide und schaukeln der ersten Nacht in Ihrem Abteil entgegen.
2. Tag Nullarbor
Sie gelangen heute in den Westen von South Australia und stoppen in der Geisterstadt Cook. Die Bahnstrecke führt dann geradeaus zum Horizont. Sie überqueren die Grenze nach Western Australia und erreichen Rawlinna. Am späten Abend drehen sich die Räder des Zuges wieder weiter nach Westen für die nächsten 600 km dieser Fahrt.
3. Tag Perth
Im Verlauf des Nachmittags erreichen Sie den Bahnhof von Perth. Ihre interessante Reise durch den 5. Kontinent ist zu Ende.
Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Perth
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft East Perth Terminal: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 3 Tage ab Adelaide bis Perth
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage