Indian Pacific von Adelaide nach Sydney ab Adelaide
Indian Pacific von Adelaide nach Sydney ab Adelaide
Preis auf Anfrage
ab Adelaide bis Sydney
Highlights:
- Outback
- Ländliche New South Wales
- Millionenstadt Sydney
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Adelaide - Broken Hill
Individuelle Anreise zum Adelaide Parklands Terminal. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlässt der Indian Pacific die Stadt. Sie gelangen dann in das Outback und kurz nach der Grenze zu New South Wales erreichen Sie die Minenstadt Broken Hill. Schlendern Sie durch den Ort oder genehmigen Sie sich ein erfrischendes Getränk im Pub. Optionale Touren werden auch angeboten. Anschliessend geht die Reise weiter nach Osten.
2. Tag Sydney (F)
In der Nacht und am frühen Morgen durchfahren Sie das ländliche New South Wales. Am Schluss geht die Fahrt durch die Blue Mountains, bevor die Vororte der Millionenstadt Sydney auftauchen. Um die Mittagszeit ist Ihr Ziel, die Sydney Central Station erreicht. Ihre interessante Bahnreise auf dem 5. Kontinent ist zu Ende.
Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Sydney
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Sydney Central Station: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 2 Tage ab Adelaide bis Sydney
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage