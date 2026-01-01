The Ghan von Alice Springs bis Darwin ab Alice Springs
The Ghan von Alice Springs bis Darwin ab Alice Springs
Preis auf Anfrage
ab Alice Springs bis Darwin
Highlights:
- Verlassen vom Red Centre
- Goldminenstadt Tennant Creek
- Gegen Abend Darwin
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Alice Springs - Fahrt nach Norden
Individuelle Anreise zur Alice Springs Station, George Crescent. Bitte finden Sie sich spätestens 1.5 Stunde vor der offiziellen Abfahrt im Terminal ein. Nach dem Bezug Ihres Abteils verlassen Sie das Red Centre. Während dem Nachtessen im Speisewagen bewundern Sie den feurigen Sonnenuntergang über dem Horizont, bevor das Land im Dunkel der Nacht verschwindet.
2. Tag Katherine - Darwin
Morgens durchqueren Sie die Goldminenstadt Tennant Creek und halten in der historischen Pioniergemeinde Katherine. Nun ist der tropische Norden des Kontinents erreicht. Die Räder des Zuges bewegen sich um den Mittag wieder für den letzten Teil der Fahrt. Nach über 23 Stunden erreichen Sie gegen Abend Darwin.
Bahnreise 2 Tage ab Alice Springs bis Darwin
- Unterkunft in einer Gold Service Cabin
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ankunft Darwin Train Station: XX:XX Uhr
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
- Bahnreise 3 Tage ab Alice Springs bis Darwin
- Unterkunft in der gewünschten Unterkunftskategorie
- - Transfer vor / nach der Zugreise bis 60 km (nur Platinum Service)
- - Alle Mahlzeiten
- - Kaffee, Tee, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränke
- - Kissen, Duvet und Handtuch
- - Zugang zum Queen Adelaide Restaurant / Outback Lounge (Gold Service)
- - Zugang zum Platinum Club Restaurant / Lounge (Platinum Service)
- - 2 Gepäckstücke à 30 kg pro Person (3 Gepäckstücke bei Platinum Service)
- - Persönlicher Butler in Platinum Service
- - weitere alkoholische Getränke
- - optionale Aktivitäten
- - persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- - Reservationsgebühr CHF 30 pro Buchung
- Ab Buchung bis 60 Tage vor Reisebeginn: 20%
- 59 - 30 Tage vor Reisebeginn: 50%
- 29 - 15 Tage vor Reisebeginn: 75%
- 14 - 0 Tage vor Reisebeginn: 100% Spesen
Person im Abteil zusammen mit 1 Erwachsenen auf Anfrage. Maximale Belegung 2 Personen pro Abteil
- Erhebung eines Treibstoffzuschlages jederzeit möglich
- Die Preise für die Jubiläumsfahrt mit dem Ghan am 04.08. sind auf Anfrage erhältlich und weichen von den aufgeführten ab.
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage