Australien Rundreisen von A bis Z
Kreuz und quer durch Down Under
4x4 Tour mit 4 UNESCO Welterbestätten
ab CHF 7329.– / pro Person
ab Perth bis Darwin v.v.
Highlights: Delfine in Monkey Mia, Schnorcheln in der Turquoise Bay, Bungle Bungle Range, Kakadu Nationalpark
19 Tage / 18 Nächte
Adelaide, Kangaroo Island & Murray River
ab CHF 2142.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seal Bay Conservation Park, Flinders Chase Nationalpark, Greifvogelpräsentation in der Raptor Domain,...
8 Tage / 7 Nächte
Adelaide-Alice Springs - Abseits der Pfade
ab CHF 7190.– / pro Person
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights: Mungo Nationalpark, Big Red in der Simpson Desert , Cooper Creek Cruise & Dig Tree, Min Min Encounter in...
14 Tage / 13 Nächte
Australian Discoverer
ab CHF 5655.– / pro Person
ab Perth bis Brisbane
Highlights: Swan River Bootsfahrt, Perth-Skyline, Great Ocean Road mit „12 Aposteln“, Sonnenuntergang am Uluru mit...
22 Tage / 21 Nächte
Australien Highlights mit Tasmanien
ab CHF 9041.– / pro Person
ab Sydney bis Brisbane
Highlights: Great Ocean Road & 12 Apostel, Uluru & Kings Canyon , Great Barrier Reef, Whitsunday Islands & Whitehaven...
25 Tage / 24 Nächte
Best of the South West & Outback Coast
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Wave Rock, Pemberton Karri-Wälder, Kalgoorlie Superpit, Monkey Mia Delfine
13 Tage / 12 Nächte
Höhepunkte Tasmaniens
ab CHF 3451.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Wineglass Bay Cruise , Bay of Fires & St Columba Falls, Cradle Mountain Nationalpark, Mount Field & Bonorong
9 Tage / 8 Nächte
Nullarbor in Style
ab CHF 1640.– / pro Person
ab Perth bis Adelaide
Highlights: Wave Rock, Cape Le Grand Nationalpark, Nullarbor Plain, Baird Bay
10 Tage / 9 Nächte
NZZ Leserreise Australien
ab CHF 10990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Naturparadies Kangaroo Island , das Farbspiel der untergehenden Sonne am Uluru, Führung im ikonischen...
17 Tage / 16 Nächte
Ozeanien Explorer
ab CHF 9639.– / pro Person
ab Sydney bis Auckland
Highlights: Great Barrier Reef , Uluru, Milford Sound, Waitomo Caves
32 Tage / 31 Nächte
Sydney to Cairns - Best of Australia
ab CHF 6864.– / pro Person
ab Sydney bis Cairns
Highlights: Great Barrier Reef, Whitsunday Islands & Whitehaven Beach, Begegnung mit der Kultur der Ureinwohner,...
17 Tage / 16 Nächte
Terra Australis mit Perth
ab CHF 9142.– / pro Person
ab Perth bis Sydney
Highlights: Sonnenaufgang am Uluru, Fahrt mit dem legendären Ghan, Wildlife pur auf Kangaroo Island, Schnorcheln am...
24 Tage / 23 Nächte
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