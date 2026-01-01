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Pinnacles, Australien

Australien Rundreisen von A bis Z

Kreuz und quer durch Down Under

Australien ist ein riesiges Land – wo soll man da mit seiner Erkundungstour am besten beginnen? Und was plant man als Höhepunkt für den Schluss auf? Australien Rundreisen sind ideal, um dieses enorm vielfältige Land am anderen Ende der Welt eingehend kennenzulernen. Je nach Region, Jahreszeit und Art der Reise finden Sie in unserer breiten Angebotspalette Touren zwischen zwei und mehr als dreissig Tagen – Sie haben die Wahl. Der Seele des australischen Outbacks kommt man auf 4WD-Touren nahe.

Kleingruppenreisen sind besonders nachhaltig, denn auf diesen Touren erfahren Gäste das Land intensiv und im Detail. Im Roten Zentrum bei Alice Springs und dem mystischen Uluru im Zentrum des Landes spielt die uralte Kultur der Aborigines auch bei Touren und Rundreisen eine wichtige Rolle. Entlang der Ostküste eignen sich Busrundreisen sehr gut, denn so fahren Sie komfortabel von Sydney oder Brisbane in Richtung der tropischen Regionen in Nord-Queensland.

Wenn Sie dann zum Beispiel von Darwin, Adelaide oder Perth Ihre nächste geführte Rundreise antreten möchten, sind Inlandflüge praktisch, um die grossen Distanzen schnell und zielgerichtet zu überwinden.

Ob Weltstädte, beschauliche Dörfer auf dem Land, Outback- oder Regenwaldlandschaften, Weingebiete im Südwesten oder tropischer Dschungel auf einer Insel im Great Barrier Reef – wählen Sie aus unserem riesigen Angebot an Touren und Rundreisen aus und stellen Sie sich so Ihre persönliche Traumroute zusammen. Unsere Australien Experten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für unvergessliche Ferien in Down Under.

Icon map19 Tage
4x4 Tour mit 4 UNESCO Welterbestätten
ab CHF 7329.– / pro Person
ab Perth bis Darwin v.v.
Highlights: Delfine in Monkey Mia, Schnorcheln in der Turquoise Bay, Bungle Bungle Range, Kakadu Nationalpark
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map8 Tage
Adelaide, Kangaroo Island & Murray River
ab CHF 2142.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seal Bay Conservation Park, Flinders Chase Nationalpark, Greifvogelpräsentation in der Raptor Domain,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map14 Tage
Adelaide-Alice Springs - Abseits der Pfade
ab CHF 7190.– / pro Person
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights: Mungo Nationalpark, Big Red in der Simpson Desert , Cooper Creek Cruise & Dig Tree, Min Min Encounter in...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map22 Tage
Australian Discoverer
ab CHF 5655.– / pro Person
ab Perth bis Brisbane
Highlights: Swan River Bootsfahrt, Perth-Skyline, Great Ocean Road mit „12 Aposteln“, Sonnenuntergang am Uluru mit...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map25 Tage
Australien Highlights mit Tasmanien
ab CHF 9041.– / pro Person
ab Sydney bis Brisbane
Highlights: Great Ocean Road & 12 Apostel, Uluru & Kings Canyon , Great Barrier Reef, Whitsunday Islands & Whitehaven...
Icon calendar25 Tage / 24 Nächte
Icon map13 Tage
Best of the South West & Outback Coast
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Wave Rock, Pemberton Karri-Wälder, Kalgoorlie Superpit, Monkey Mia Delfine
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte Tasmaniens
ab CHF 3451.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Wineglass Bay Cruise , Bay of Fires & St Columba Falls, Cradle Mountain Nationalpark, Mount Field & Bonorong
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map14 Tage
Kimberley Trail
ab CHF 3030.– / pro Person
ab/bis Broome
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map10 Tage
Nullarbor in Style
ab CHF 1640.– / pro Person
ab Perth bis Adelaide
Highlights: Wave Rock, Cape Le Grand Nationalpark, Nullarbor Plain, Baird Bay
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map17 Tage
NZZ Leserreise Australien
ab CHF 10990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Naturparadies Kangaroo Island , das Farbspiel der untergehenden Sonne am Uluru, Führung im ikonischen...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map32 Tage
Ozeanien Explorer
ab CHF 9639.– / pro Person
ab Sydney bis Auckland
Highlights: Great Barrier Reef , Uluru, Milford Sound, Waitomo Caves
Icon calendar32 Tage / 31 Nächte
Icon map17 Tage
Sydney to Cairns - Best of Australia
ab CHF 6864.– / pro Person
ab Sydney bis Cairns
Highlights: Great Barrier Reef, Whitsunday Islands & Whitehaven Beach, Begegnung mit der Kultur der Ureinwohner,...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map24 Tage
Terra Australis mit Perth
ab CHF 9142.– / pro Person
ab Perth bis Sydney
Highlights: Sonnenaufgang am Uluru, Fahrt mit dem legendären Ghan, Wildlife pur auf Kangaroo Island, Schnorcheln am...
Icon calendar24 Tage / 23 Nächte

Beste Reisezeit

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