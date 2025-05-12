Kimberley Trail ab Broome

1 . Tag Broome – Tunnel Creek Fahrt durch die wunderschöne Landschaft der West Kimberley. Nach einer Teepause am Fitzroy River, dem grössten Wasserlauf der Kimberley, erreichen Sie bald die Gibb River Road. Am Nachmittag erkunden Sie den Tunnel Creek, ein 750 Meter langes Höhlensystem, das sich durch die Napier Range gegraben hat und in dem Sie Stalaktiten, Höhlen und viele Wildtiere entdecken. Sie fahren zu Ihrem Campingplatz, wo Sie Ihr Lager für die erste Nacht unter den Sternen der Kimberley aufschlagen.

2-3 . Tag West Kimberley Gorges Besuch der Napier Range mit ihrer imposanten Windjana-Schlucht, wo Sie nach Süsswasserkrokodilen und heimischen Vögeln suchen. Weiterfahrt zur Bell Gorge, bekannt für ihre Wasserfälle und klaren Pools, und entlang der Gibb River Road zur Mt Barnett Cattle Station. Dort verbringen Sie zwei Nächte und erkunden die Galvans Gorge, Adcock Gorge sowie die Manning Falls.

4-5 . Tag Mitchell Plateau Das Mitchell Plateau zählt sicherlich zu den Höhepunkten der Reise. Mit dem 4x4-Fahrzeug fahren Sie entlang der Kalumburu- Strasse und dem Mitchell Plateau Track. Sie überqueren Flüsse und reisen durch alte Livistonia Palmenwälder. Während den zwei Nächten im Park wandern Sie zu den Little und Big Merten Falls, schwimmen in unberührten Naturpools und lernen viel über die traditionelle Felskunst. Auf einem Helikopterflug (optional) können Sie die Schönheit aus der Vogelperspektive erleben.

6 . Tag Drysdale River Station Die Drysdale River Station ist der perfekte Platz, um die Abgeschiedenheit und Schönheit der nördlichen Kimberley-Region zu bestaunen. Die Farm wurde 1967 erbaut und dient nun als Viehzuchtstation. Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie das Abendessen am Lagerfeuer geniessen.

7-8 . Tag El Questro Wilderness Park Zwei Nächte im El Questro Wilderness Park ermöglichen Ihnen, an mehreren zahlreichen Aktivitäten teilzunehmen. Ob ein erfrischendes Bad in den Zebedee Springs, eine Bootsfahrt in der Chamberlain Gorge, ein «Bush-Tucker» Essen, eine Vogelbeobachtungstour oder eine Wanderung auf einem der zahlreichen Wanderwege.

9-10 . Tag Lake Argyle Sie erreichen am Vormittag Kununurra und können die Ortschaft auf eigene Faust entdecken. Am Nachmittag geht die Fahrt zum Lake Argyle, einem riesigen, künstlich angelegten Stausee. Sie besuchen das Durack Homestead Museum und unternehmen eine unvergessliche Bootsfahrt in den Sonnenuntergang. Am kommenden Tag können Sie optional einen Flug über die Region unternehmen (nicht inbegriffen).

11-12 . Tag Purnululu N.P. Die nächsten zwei Tage werden Sie den Purnululu Nationalpark, die Heimat der imposanten Bungle Bungles, erkunden. Diese aussergewöhnlichen geologischen Formationen wurden von Flüssen über einen Zeitraum von 20 Millionen Jahren geschaffen und wurden erst in den 1980er Jahren entdeckt. Sie erkunden die Echidna Chasm, bekannt für ihre hoch aufragenden Livistonia- Palmen und unternehmen eine kurze Wanderung in der Cathedral Gorge, wo die hoch aufragenden Felsen ein natürliches Amphitheater schaffen. Am zweiten Nachmittag können Sie einen Rundflug über die Bungle Bungles und den Purnululu Nationalpark unternehmen (auf eigene Kosten).

13 . Tag Fitzroy Crossing Heute besuchen Sie die China Wall, welche eine beeindruckende Akustik inmitten der Outback-Natur bietet. Nach dem Mittag besuchen Sie eine Aboriginal Kunstgalerie, bevor Sie nach Fitzroy Crossing fahren.

14 . Tag Fitzroy Crossing - Broome Am Morgen nehmen wir am Darlgunya Cultural Walk teil, geführt von einem örtlichen indigenen Guide. Sie erfahren mehr über den Fitzroy River, seine Pflanzen, Tierwelt und kulturelle Bedeutung. Zum Abschluss gibt es eine Tasse Billy Tea. Am Nachmittag geht es zurück nach Broome.