Sydney to Cairns - Best of Australia ab Sydney

1 . Tag Sydney Nach dem Check-in und einer Erfrischung treffen Sie abends Ihren Reiseleiter und die Gruppe zum Willkommenstreffen und Spaziergang. Gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Hunter Valley & Newcastle Besuch eines Wildtierparks mit Koalas, Kängurus etc., geführt von einem Ranger. Geniessen Sie Wein-, Käse- und Schokoladenverkostungen.

3 . Tag Port Macquarie Fahrt nach Port Macquarie und Besuch des Koala-Krankenhaus. Am Abend entspannen Sie bei einem Küstenspaziergang, geniessen ein Abendessen und halten Ausschau nach Delfinen.

4-5 . Tag Byron Bay Erleben Sie eine intensive Begegnung und lernen Sie die traditionellen Hüter des Landes kennen. Danach geht es nach Byron Bay, einem entspannten Surferparadies. Am nächsten Tag geniessen Sie den Vormittag am Strand, erkunden lokale Geschäfte oder nehmen an optionalen Aktivitäten wie Surfen oder Kajakfahren teil.

6 . Tag Noosa & Rainbow Beach In Queensland beginnen Sie mit Noosa und dem Noosa National Park, wo Sie Koalas und andere australische Tiere beobachten können. Geniessen Sie die Atmosphäre des lebhaften Rainbow Beach.

7 . Tag K'gari (Fraser Island) Sie entdecken die grösste Sandinsel der Welt und entspannen an Aussichtspunkten, erkunden Regenwälder, schwimmen in klaren Seen und suchen nach Dingos an goldenen Stränden. Am Abend Rückkehr nach Noosa.

8 . Tag Brisbane Fahrt nach Brisbane. Entspannt, sonnig und pulsierend. Überzeugen Sie sich selbst und machen Sie einen Spaziergang entlang des Brisbane River, um sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen.

9 . Tag Brisbane & Airlie Beach Flug nach Airlie Beach, dem Juwel der Whitsundays. Heute haben Sie die freie Wahl: Schlendern Sie durch die Stadt, entdecken Sie eine gemütliche Bar oder erkunden Sie ein örtliches Schwimmloch. Das Abenteuer liegt ganz bei Ihnen.

10 . Tag Airlie Beach & Whitsunday's Nach dem Frühstück geniessen Sie eine Tageskreuzfahrt durch die Whitsunday-Inseln, einschliesslich eines Stopps am Whitehaven Beach. Erleben Sie beim Schnorcheln die Farbenpracht der Korallen und Meeresbewohner. Danach bleibt Zeit, sich zu entspannen oder die besten Restaurants und Bars der Stadt zu erkunden.

11 . Tag Mission Beach Fahrt durch hügelige Zuckerrohrfelder zum malerischen Mission Beach. Der Nachmittag steht zu Ihrer Verfügung.

12 . Tag Cairns Auf dem Weg zu den Atherton Tablelands entdecken Sie einen beeindruckenden Wasserfall im dichten Regenwald, wo Sie ein erfrischendes Bad nehmen können. Danach besuchen Sie den kristallklaren Lake Eacham und den riesigen «Curtain Fig Tree». Den Tag lassen Sie im lebhaften und tropischen Cairns ausklingen.

13 . Tag Great Barrier Reef Heute gehen Sie auf eine Kreuzfahrt zum Great Barrier Reef, wo Sie beim Schnorcheln faszinierende Meeresbewohner entdecken können. An Bord eines komfortablen Bootes erhalten Sie spannende Informationen über dieses Riff und seine einzigartige Unterwasserwelt. Den Abend verbringen Sie bei einem gemeinsamen Dinner.

14 . Tag Kuranda & Port Douglas Vom malerischen Kuranda geht es auf eine beeindruckende Gondelfahrt über den ältesten tropischen Regenwald der Welt. Anschliessend Fahrt nach Port Douglas.

15 . Tag Mosman Gorge Gut erfrischt besuchen Sie am Nachmittag die Mossman Gorge für eine beeindruckende Regenwaldwanderung. Später erleben Sie die Kultur, das Essen und die Bräuche der Kuku Yalanji (Ureinwohner) bei einem faszinierenden Event.

16 . Tag Daintree N.P. Heute fahren Sie mit der Fähre in den Daintree Rainforest und nach Cape Tribulation (keine Sorge, das ist nur der Name!). Treffen Sie die einheimische Familie, die David Attenboroughs Dokumentarfilmteam beherbergt hat, und halten Sie Ausschau nach uralten Kasuarvögeln, Krokodilen und anderen Wildtieren.

17 . Tag Port Douglas & Cairns Beginnen Sie Ihren letzten Tag mit einem köstlichen Frühstück, dann geht es auf einer wunderschönen Küstenfahrt ins tropische Cairns, wo Ihre Tour endet.