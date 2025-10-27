Ozeanien Explorer ab Sydney

1-2 . Tag Sydney Geniessen Sie Sydney nach Ihrer Ankunft und vor dem Begrüssungsdrink um 18 Uhr. Am nächsten Tag erkunden Sie den Mrs Macquarie‘s Chair mit Blick auf das Opera House und die Harbour Bridge oder den berühmten Bondi Beach. Ihr Mittagessen geniessen Sie während einer Hafenrundfahrt.

3 . Tag Sydney - Cairns Flug von Sydney in die Tropenstadt Cairns.

4-5 . Tag Great Barrier Reef & Kuranda Geniessen Sie an einem Tag die faszinierende Wunderwelt des Great Barrier Reef und schnorcheln Sie zwischen farbenfrohen Korallenbänken. Am anderen Tag geht es mit der historischen Eisenbahn hinauf zu den Atherton Tablelands, wo Sie die Geschichte, Mythologie und traditionelle Lebensweise der Ureinwohner kennenlernen, bevor es mit der Gondel durch den Regenwald zurück an die Küste geht.

6 . Tag Cairns - Darwin Flug von Cairns ins spannende Top End.

7 . Tag Darwin - Katherine Sie erkunden die Sehenswürdigkeiten von Darwin bevor Sie in den, für seine monumentalen Termitenhügel und malerischen Wasserfälle, bekannten Litchfield Nationalpark fahren. Die historische Goldgräbersiedlung Pine Creek, mit knapp 350 Einwohnern, liegt am Weg zum Outback Städtchen Katherine.

8 . Tag Katherine - Kakadu N.P. Eine Bootsfahrt führt Sie durch die wild zerklüftete Nitmiluk Gorge. Bei den Edith Falls erwartet Sie eine Abkühlung. Anschliessend sehen Sie die Felsmalereien der Ureinwohner im grössten Naturschutzgebiet Australiens, dem Kakadu Nationalpark.

9 . Tag Kakadu N.P. - Darwin Während einer Yellow Waters Bootsfahrt begegnen Sie farbenfrohen Papageien, Pfeifmilanen und Krokodilen. Beim Nourlangie Rock erkunden Sie Spuren der Aboriginal People und beim Window of the Wetlands sehen Sie zahlreiche Wasservögel.

10 . Tag Darwin - Alice Springs Flug von Darwin nach Alice Springs. Nach der Ankunft erkunden Sie die alte Telegrafenstation sowie den einzigartigen Desert Park mit typischen australischen Landschaften und endemischen Tieren.

11 . Tag Alice Springs - Uluru Der Weg führt Sie zum weltberühmten Uluru. Sie umrunden den mystischen Berg und stoppen bei sehenswerten Stellen. Im Kulturzentrum erfahren Sie dessen spirituelle Relevanz für die Ureinwohner. Der Tag endet mit einem Glas Sekt beim farbenspiel des unglaublichen Sonnenuntergangs.

12 . Tag Uluru – Kings Canyon Heute starten Sie im Dunkeln, um den spektakulären Sonnenaufgang am Uluru zu verfolgen. Anschliessend fahren Sie zu den Kata Tjuta, wo Sie ein Spaziergang nah an die Felsformation heranführt. Die Weiterfahrt zum Watarrka National Park und Ihrem Hotel, unweit des Kings Canyons, führt Sie durch eindrucksvolle, ungezähmte Wüstenlandschaften.

13 . Tag Kings Canyon – Alice Springs Den imposanten Kings Canyon mit seinen bis zu 100 m hohen, zerklüfteten Steilwänden erkunden Sie während einer rund drei stündigen Wanderung. Anschliessend fahren Sie nach Alice Springs, um einen Einblick in die Dienstleistungen der fliegenden Ärzte zu erhalten.

14 . Tag Alice Springs - Adelaide Flug von Alice Springs nach Adelaide.

15 . Tag Adelaide - Kangaroo Island Sie reisen nach Kangaroo Island, dem «Zoo ohne Zäune», ein Paradies für Natur- und Tierfreunde. Sie sehen verspielte Seelöwen an der Seal Bay, niedliche Koalas an der Hanson Bay und sagenhafte Felsformationen im Flinders Chase Nationalpark.

16 . Tag Kangaroo Island - Mount Gambier Zurück auf dem Festland geht es in die renommierte Weinregion von Coonawarra, bekannt für Cabernet Sauvignons. Den Reisetag beenden Sie in Mount Gambier, einer Stadt am Hang eines erloschenen Vulkanes, welcher heute ein malerischer See ist.

17-18 . Tag Mount Gambier - Melbourne Geniessen Sie die schönste Küstenstrasse der Welt, die Great Ocean Road mit schwindelerregenden Steilküsten, den Twelve Apostels und der Loch Ard Gorge. Sie erreichen Melbourne, wo Sie am nächsten Tag nach der Stadtrundfahrt Freizeit haben. Ein optionaler Ausflug führt nach Philipp Island zur berühmten Penguin Parade.

19 . Tag Melbourne - Christchurch Flug von Melbourne nach Christchurch. Am Abend Begrüssung durch die neuseeländische Reiseleitung.

20 . Tag Christchurch - Fox Glacier Über den Arthur’s Pass erreichen Sie die grüne, regenreiche Westküste. Die optionale TranzAlpin Zugfahrt lohnt sich. In Hokitika, dem Greenstone Zentrum, können Sie den Schleifern zusehen. Entlang der Westküste, vorbei an einst boomenden Goldgräberorten, erreichen Sie die Hochgebirgsgletscher. Unternehmen Sie einen optionalen Gletscher Helikopterflug (wetterabhängig).

21-22 . Tag Fox Glacier - Queenstown Beim Haast Pass wechselt die Vegetation in trockene Graslandschaft. Entlang grosser Seen erreichen Sie Queenstown, wo Sie den freien Tag für eine romantische Dampfschifffahrt, eine Seilbahnfahrt auf den Bob´s Peak oder einen Spaziergang am See nutzen können.

23 . Tag Queenstown - Te Anau Durch den Fjordland Nationalpark, flankiert von unberührter Natur, und den Homer Tunnel, erreichen Sie den berühmten Milford Sound, wessen Schönheit Sie bei einer Schifffahrt bis zur Fjordöffnung bewundern.

24 . Tag Te Anau - Dunedin

25 . Tag Dunedin - Omarama Sie stoppen entlang der Ostküste bei den mysteriösen Steinkugeln am Strand von Moeraki. Durch das Waitaki-Tal erreichen Sie Omarama im Landesinneren.

26 . Tag Omarama - Christchurch Blicken Sie vom Lake Ohau bis zum Aoraki Mount Cook (wetterabhängig). In Lake Tekapo können Sie einen optionalen Panoramaflug über die Alpen machen. Von der hübsche Church of the Good Shepherd geht es durchs landwirschaftliche Zentrum nach Christchurch, wo Sie eine Stadtrundfahrt erwartet.

27 . Tag Christchurch - Blenheim Entlang der Ostküste, zur Weinregion Marlborough, stoppen Sie in Kaikoura, dem idealen Ort für ein optionales Whale Watching.

28 . Tag Blenheim - Wellington Die Fährüberfahrt bringt Sie durch die beeindruckenden Marlborough Sounds auf die Nordinsel. Nach der Ankunft in Wellington folgt eine Stadtrundfahrt mit Stopp auf den Mount Victoria mit toller Aussicht.

29-30 . Tag Wellington - Rotorua Entlang der Kapiti-Küste erreichen Sie den Tongariro Nationalpark, den ältesten Nationalpark Neuseelands mit drei noch immer recht aktiven Vulkanen. Ihr heutiges Ziel Rotorua, am gleichnamigen See, liegt inmitten eines Thermalgebietes und ist ein bedeutendes Kulturzentrum der Maori. Abends folgt auf traditionelle Tänze und Gesänge ein Hangi, das ursprünglich im Erdofen gegarte, typische Festmahl. Nutzen Sie den Tag zur freien Verfügung um Hobbiton oder eine der zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Rotorua zu besuchen.

31-32 . Tag Rotorua - Auckland Lernen Sie in Whakarewarewa und dem Kulturzentrum Te Puia mehr über die Tradition der Maoris. Die Glühwürmchen der Waitomo Caves erkunden Sie während einer Bootsfahrt. Anschliessend geht es durch saftig grüne Weiden nach Auckland wo das Programm am nächsten Morgen nach dem Frühstück endet.