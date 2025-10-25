Höhepunkte Tasmaniens ab Hobart

1 . Tag Hobart Ankunft und Transfer zur Unterkunft. Am Nachmittag erwartet Sie eine Stadtrundfahrt mit Willkommens-Abendessen.

2-3 . Tag Hobart – Freycinet N.P. Via das gregorianische Städtchen Richmond erreichen Sie die Freycinet Halbinsel. Auf der Wineglass Bay Cruise entdecken Sie die Hazard’s Küste, Delphine, Albatrosse, Buckelwale (saisonal) und die berühmte Wineglass Bay.

4 . Tag Freycinet N.P. – Launceston Sie erreichen Launceston via die spektakuläre Bay of Fires Küste mit blauem Wasser, weissen Stränden und orange gefärbten Granitsteinblöcken, sowie die höchsten Wasserfälle Tasmaniens, die St Columba Falls.

5-6 . Tag Launceston – Cradle Mountain N.P. Eine Stadtrundfahrt durch Launceston führt Sie zur Cataract Schlucht. Auf dem Weg zum Cradle Mountain Nationalpark stoppen Sie im für seine Wandmalereien bekannte Sheffield. Eine Wanderung führt Sie um den Dove Lake in den Cradle Mountains.

7 . Tag Cradle Mountain N.P. – Mount Field N.P. Besuchen Sie Geschäfte und Galerien in Deloraine und sehen Sie mit etwas Glück Schnabeltiere. Über das Tasmanische Hochplateau mit Sicht auf die 1000-Seenplatte, erreichen Sie den Mount Field Nationalpark.

8 . Tag Mount Field N.P. – Hobart Im Mount Field Nationalpark treffen Sie auf die weltgrössten Laubbäume und beeindruckende Wasserfälle. In der Bonorong Auffangstation erleben Sie tasmanische Tierarten aus nächster Nähe. Am Nachmittag erreichen Sie Hobart.

9 . Tag Hobart Bis zu Ihrer Weiterreise haben Sie Zeit, Hobart auf eigene Faust zu entdecken.