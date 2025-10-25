Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen

Höhepunkte Tasmaniens ab Hobart

Diese hochwertige Tour zeigt Ihnen die ursprüngliche Wildnis und einzigartige Tierwelt, die ausgeprägte Kultur und Geschichte und natürlich die Gastfreundschaft der Tasmanier.

Reisedaten
17.10. – 25.10.25
31.10. – 08.11.25
14.11. – 22.11.25
28.11. – 06.12.25
12.12. – 20.12.25
09.01. – 17.01.26
23.01. – 31.01.26
06.02. – 14.02.26
20.02. – 28.02.26
06.03. – 14.03.26
20.03. – 28.03.26
Höhepunkte Tasmaniens ab Hobart
ab CHF 3451.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights:
- Wineglass Bay Cruise
- Bay of Fires & St Columba Falls
- Cradle Mountain Nationalpark
- Mount Field & Bonorong
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hobart

Ankunft und Transfer zur Unterkunft. Am Nachmittag erwartet Sie eine Stadtrundfahrt mit Willkommens-Abendessen.

2-3. Tag Hobart – Freycinet N.P.

Via das gregorianische Städtchen Richmond erreichen Sie die Freycinet Halbinsel. Auf der Wineglass Bay Cruise entdecken Sie die Hazard’s Küste, Delphine, Albatrosse, Buckelwale (saisonal) und die berühmte Wineglass Bay.

4. Tag Freycinet N.P. – Launceston

Sie erreichen Launceston via die spektakuläre Bay of Fires Küste mit blauem Wasser, weissen Stränden und orange gefärbten Granitsteinblöcken, sowie die höchsten Wasserfälle Tasmaniens, die St Columba Falls.

5-6. Tag Launceston – Cradle Mountain N.P.

Eine Stadtrundfahrt durch Launceston führt Sie zur Cataract Schlucht. Auf dem Weg zum Cradle Mountain Nationalpark stoppen Sie im für seine Wandmalereien bekannte Sheffield. Eine Wanderung führt Sie um den Dove Lake in den Cradle Mountains.

7. Tag Cradle Mountain N.P. – Mount Field N.P.

Besuchen Sie Geschäfte und Galerien in Deloraine und sehen Sie mit etwas Glück Schnabeltiere. Über das Tasmanische Hochplateau mit Sicht auf die 1000-Seenplatte, erreichen Sie den Mount Field Nationalpark.

8. Tag Mount Field N.P. – Hobart

Im Mount Field Nationalpark treffen Sie auf die weltgrössten Laubbäume und beeindruckende Wasserfälle. In der Bonorong Auffangstation erleben Sie tasmanische Tierarten aus nächster Nähe. Am Nachmittag erreichen Sie Hobart.

9. Tag Hobart

Bis zu Ihrer Weiterreise haben Sie Zeit, Hobart auf eigene Faust zu entdecken.

Gruppenreise 9 Tage ab/bis Hobart
Im Preis inbegriffen:
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Reise im klimatisierten Kleinbus
  • Unterkunft in guten Mittelklassehotels
  • 9-Tagestour: 8 Frühstücke, 2 Mittagessen, 2 Abendessen
  • 5-Tagestouren: 4 Frühstücke, 1 Mittagessen, (nur Ostküste) 1 Abendessen
  • Transfers, Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweise
  • Details 5 Tages Touren auf Anfrage

Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 3451.– / pro Person

Ähnliche Reisen