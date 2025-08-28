Australian Discoverer ab Perth

1-3 . Tag Perth Transfer in Eigenregie zum Hotel. Am Abend lernen Sie Ihren Reiseleiter und Mitreisenden kennen. Am nächsten Tag, erkunden Sie Perth und Fremantle und geniessen eine Bootsfahrt auf dem Swan River von Fremantle zurück nach Perth. Am letzten Tag in Western Australia besuchen Sie den Yanchep und Nambung Nationalpark.

4-6 . Tag Melbourne Heute reisen Sie von Perth nach Melbourne. Am ersten Tag in Melbourne, besuchen Sie die neugotische St. Patrick’s Cathedral, Fitzroy Gardens und das schöne Parlament des Bundesstaates Victoria. Am darauffolgenden Tag machen Sie einen Tagesausflug an eine der schönsten Küstenstrassen der Welt; die Great Ocean Road.

7-9 . Tag Sydney Sie reisen an Tag 7 nach Sydney. Am nächsten Morgen machen Sie eine Stadtrundfahrt, bei welcher Sie «Mrs Macquarie’s Chair» im Botanischen Garten, wo Sie einen fantastischen Blick auf das Opera House und die Harbour Bridge haben, und Bondi Beach besuchen. Mittags machen Sie eine Hafenrundfahrt. Am Tag 9 besuchen Sie die spektakulären Blue Mountains, einem UNESCO-Weltnaturerbe.

10-11 . Tag Sydney – Rotes Zentrum Heute fliegen Sie nach Alice Springs, wo Sie den Royal Flying Doctor Service und den «Desert Park» besuchen. Am nächsten Tag reisen Sie zum Watarrka National Park, wo die Felskulissen und Steilwände des Kings Canyon imponieren. Nehmen Sie zudem an der Kurzwanderung am Canyongrund teil.

12-13 . Tag Rotes Zentrum – Cairns Am Morgen können Sie eine ausgedehnte Rundwanderung auf dem Felsplateau über dem Kings Canyon unternehmen. Danach fahren Sie zum Uluru (Ayers Rock) und lassen Ihren Tag bei einem Aussichtspunkt mit einem Glas Sekt bei Sonnenuntergang ausklingen. Bevor Sie zurück an die Küste nach Cairns reisen, besuchen Sie am darauffolgenden Morgen den Uluru-Kata Tjuta Nationalpark.

14-17 . Tag Cairns An Ihrem ersten Tag in Cairns machen Sie einen Tagesausflug zum «Outer Reef» vom Great Barrier Reef, wo Sie die farbenfrohen Korallenriffe entdecken können. Am darauffolgenden Tag fahren Sie mit der historischen Eisenbahn nach Kuranda, wo Sie den Regenwald des Atherton Tablelands erkunden können, bevor Sie mit der Gondel zurückfahren. Tag 16 steht Ihnen zur freien Verfügung, bevor am Tag 17 Ihre Rundreise endet.

16-17 . Tag Verlängerungsprogramm: Cairns - Airlie Beach An Tag 16 fahren Sie während ca. 9.5 Stunden mit dem Spirit of Queensland Zug nach Proserpine/Airlie Beach. Der nächste Tag führt Sie während einer ganztägigen Bootsfahrt durch die Wunder der Whitsunday Islands.

18-19 . Tag Sunshine Coast Ein kurzer Flug bringt Sie nach Brisbane, von wo Sie mit einem Reisebus an die Sunshine Coast fahren. Die Tage stehen Ihnen zur freien Verfügung.

20-22 . Tag Brisbane Während Ihrer Fahrt zurück nach Brisbane besuchen Sie das Cairncross Scenic Reserve, von wo Sie einen atemberaubenden Blick über die Glasshouse Mountains haben. Am nächsten Morgen erkunden Sie Brisbane während einer Stadtrundfahrt. Am Tag 22 endet Ihre Rundreise.