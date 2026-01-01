4x4 Tour mit 4 UNESCO Welterbestätten ab Perth
4x4 Tour mit 4 UNESCO Welterbestätten ab Perth
ab CHF 7329.– / pro Person
ab Perth bis Darwin v.v.
Highlights:
- Delfine in Monkey Mia
- Schnorcheln in der Turquoise Bay
- Bungle Bungle Range
- Kakadu Nationalpark
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Geraldton
Sie fahren von Perth zu den beeindruckenden Pinnacles. Nach einer Küstenfahrt erreichen Sie Geraldton, Westaustraliens sonnigste Stadt.
2. Tag Geraldton - Kalbarri
Am Vormittag besuchen Sie per Kleinflugzeug die Wallabi-Inseln im Houtman-Abrolhos-Archipel. Zurück auf dem Festland fahren Sie in den Kalbarri NP. Am Abend erreichen Sie das verträumte Kalbarri.
3. Tag Kalbarri - Monkey Mia
Heute besuchen Sie die Murchison Gorge und gegen Nachmittag erreichen Sie Monkey Mia. Nach dem Abendessen geniessen Sie einen Spaziergang mit Geschichten und Didgeridoo-Klängen eines Aborigines unter dem Sternenhimmel.
4. Tag Monkey Mia - Carnarvon
Morgens können Sie die Delfinfütterung hautnah erleben. Auf der Weiterfahrt stoppen Sie am einzigartigen Shell Beach und dem Hamelin Pool. Eindrücke vom Outback begleiten Sie bis Carnarvon.
5-6. Tag Carnarvon - Exmouth
Heute Vormittag fahren Sie nach Coral Bay und danach weiter ins nördlich gelegene Exmouth, wo Sie zwei Nächte verbringen. Am zweiten Tag unternehmen Sie eine Wanderung im Cape Range Nationalpark. In der Turquoise Bay geniessen Sie den Ningaloo Marine Park. Rückfahrt zum Hotel.
7-8. Tag Exmouth - Karijini N.P.
Heute durchqueren Sie in nordöstlicher Richtung die Pilbara Region. Im Karijini Nationalpark verbringen Sie zwei Nächte. Am zweiten Tag wandern Sie zu den Fortescue Falls und dem Fern Pool, die zum Plantschen einladen.
9. Tag Karijini N.P. - Port Hedland
Sie verlassen das Eisenerzgebiet Westaustraliens Richtung Port Hedland.
10. Tag Port Hedland - Broome
Heute reisen Sie durch die spärliche Vegetation der Great Sandy Desert Richtung Norden. Der Eighty Mile Beach lädt mit seinem weissen Strand zum Verweilen ein. Am Abend erreichen Sie Broome.
11. Tag Broome
Broome hat eine bedeutende Geschichte als Perlenfischerstadt und ist für ihre Zuchtperlen bekannt. Nach der Tour steht der Tag zur freien Verfügung. Optionaler Ausflug zu den Horizontal Falls.
12. Tag Broome - Derby
Auf der einzigen für Besucher zugänglichen Perlenfarm in der Kimberley erfahren Sie alles über die Perlenzucht. Danach geht die Reise nordwärts nach Derby.
13. Tag Derby - Halls Creek
Der Weg durch die Kimberley Region mit Besuch der Windjana Gorge und des Tunnel Creek ist das Ziel.
14. Tag Halls Creek - Kununurra
Besuchen Sie The Grotto, ein idyllischer Badepool am Anfang einer malerischen Schlucht. Weiterfahrt nach Kununurra.
15. Tag Bungle Bungle
Heute entdecken Sie die Bungle Bungle Felsformationen und den Lake Argyle aus der Luft und zu Fuss.
16. Tag Kununurra
Mittags Fahrt zum Lake Argyle und Bootsfahrt nach Kununurra. Abends Rückfahrt ins Hotel.
17. Tag Kununurra - Katherine
Grenzüberfahrt zum Northern Territory, wo die Uhren auf eine neue Zeitzone umgestellt werden. Der Weg führt auf dem Victoria Highway nach Katherine.
18. Tag Katherine - Cooinda
Morgens Bootsfahrt durch die Katherine Schlucht. Über den Kakadu Highway erreichen Sie schliesslich den Kakadu NP.
19. Tag Cooinda - Darwin
Bootsfahrt frühmorgens, wo Sie Krokodile und vielfältige Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung aus nächster Nähe beobachten können. Weiterfahrt nach Darwin.
Bootsfahrt frühmorgens, wo Sie Krokodile und vielfältige Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung aus nächster Nähe beobachten können. Weiterfahrt nach Darwin.
Tipp vom Spezialisten
Wir empfehlen den optionalen Ausflug zu den Horizontal Falls zu buchen. Von Broome aus fliegen Sie mit einem Wasserflugzeug zur Talbot Bay und erleben eine aufregende Fahrt durch die Horizontal Waterfalls mit dem schnellsten Boot der Kimberley Region. Danach geniessen Sie die Buchten und Inselwelt, bevor es per Flugzeug zurück nach Broome geht. Die Tour hängt von den täglich wechselnden Gezeiten ab und findet nur bei ausreichender Strömung statt.
Gruppenreise 19 Tage ab Perth bis Darwin v.v.
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im klimatisierten 4x4 Fahrzeug
- Unterkunft in Hotels, Motels & Safari Zelt
- 18 Frühstücke, 3 Mittagessen
- Trinkwasser während der Fahrt
- Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Optionaler Horizontal Falls Ausflug
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Das Reisegepäck (Softbag) ist auf 23 kg pro Person limitiert
- Programmänderungen aufgrund von saisonalen Strassenbedingungen bleiben vorbehalten
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 7329.– / pro Person