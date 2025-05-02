Adelaide-Alice Springs - Abseits der Pfade ab Adelaide

1 . Tag Adelaide Heute lernen Sie Ihre Mitreisenden und Tourguides kennen sowie unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt vor dem Hotel Check-in.

2 . Tag Adelaide – Mungo N.P. Heute verlassen Sie Adelaide und fahren Richtung Norden durch Gawler und das Barossa Valley zum Stuart Highway. Geniessen Sie ein Picknick am Ufer des Murray River, bevor Sie via Mildura zum Mungo National Park, Ihrem Tagesziel fahren.

3-4 . Tag Mungo N.P. - Broken Hill Heute Morgen erkunden Sie den Mungo-Nationalpark. Später fahren Sie durch Pooncarie nach Menindee, einer Stadt mit 1000 Einwohnern am Ufer des Darling River. Am späten Nachmittag erreichen Sie Broken Hill und Ihr Hotel für 2 Nächte. Am nächsten Tag besuchen Sie das Besucherzentrum des Royal Flying Doctor Service. Anschliessend besichtigen Sie Silverton, bevor es zurück nach Broken Hill geht. Da besuchen Sie das Sulphide Street Railway & Historical Museum, das Living Desert Reserve und das Sculpture Symposium.

5 . Tag Broken Hill – Tibooburra Nach einem Stopp beim Line of Lode Miners Memorial verlassen Sie Broken Hill auf dem Silver City Highway nach Milparinka. Sie besichtigen einige der alten Kolonialgebäude, bevor Sie zu ihrem Ziel, dem kleine Outback-Dorf Tibooburra, fahren.

6 . Tag Tibooburra - Innamincka Heute Morgen fahren Sie zum riesigen Sturt Nationalpark, wo sich der mit über 5600 km längste Zaun der Welt, der Dog Fence, erstreckt. Nach dem Mittagessen folgen Sie dem Strzelecki Track zum Dorf Innamincka, welches am Ufer von Cooper Creek liegt und nicht mehr als 50 Einwohner hat.

7 . Tag Coopers Creek Cruise Am Morgen überqueren Sie die Grenze nach Queensland und besuchen den „Dig Tree“, der am Ufer des Cooper Creek liegt. Nach dem Mittagessen geht es auf eine Schifffahrt auf dem Cooper Creek.

8 . Tag Innamincka – Leigh Creek Heute Morgen folgen Sie dem Strzelecki Track bis Lyndhurst und fahren dann nach Leigh Creek, wo Sie übernachten.

9 . Tag Leigh Creek – Birdsville Heute fahren Sie auf dem Oodnadata Track nach Marree und weiter über den berühmten Outback-Trail, den Birdsville Track. Sie besuchen Mungerannie, fahren nach Clifton Hills und Pandie Pandie, bevor Sie am späten Nachmittag Ihr Tagesziel erreichen.

10 . Tag Simpson Desert & Big Red Sie besichtigen die Stadt und das Wirrarri Visitor Centre mit einer umfangreichen Galerie. Am Nachmittag besuchen Sie „Big Red“, bevor Sie zu Ihrer Unterkunft zurückkehren.

11 . Tag Birdsville – Boulia Sie fahren zur kleinen Gemeinde Bedourie und nach dem Mittagessen weiter nach Boulia, der Hauptstadt des Channel Countrys. Am Nachmittag geniessen Sie ein Theater im Min Min Encounter Visitor Centre.

12-14 . Tag Boulia – Alice Springs Über den Plenty Highway erreichen Sie Alice Springs. Hier besuchen Sie den Alice Springs Desert Park, die Royal Flying Doctors und die Old Telegraph Station gefolgt von einem Abschieds-BBQ-Abendessen.