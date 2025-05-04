Best of the South West & Outback Coast ab Perth

1 . Tag Perth - Margaret River Vorbei an Mandurah und Bunbury besuchen Sie in Busselton den längsten hölzernen Schiffsteg auf der Südhalbkugel. Danach erkunden Sie Margaret River, eines der bekanntesten Weinanbaugebiete Australiens, wo Sie Zeit für eine köstliche Weinverkostung haben. Zum Abschluss des Tages besuchen Sie die faszinierenden Canal Rocks.

2 . Tag Margaret River - Pemberton Nach dem Frühstück erkunden Sie Margaret River, gefolgt von einer weiteren Weinprobe. Durch wunderschöne Waldgebiete gelangen Sie zum Cape Leeuwin, von welchem aus Sie kein Land mehr bis Afrika und bis in die Antarktis mehr sehen würden. Nach dem Besuch der malerischen Hamelin Bay tauchen Sie ein in die imposanten Karri- Wälder rund um Pemberton und Walpole.

3 . Tag Pemberton - Albany Wagemutige haben die Möglichkeit, einen der höchsten Feueraussichtsbäume der Welt (Gloucester Tree) zu erklimmen. Im Tal der Giganten finden sich 300 bis 400 Jahre alte Baumriesen. Auf einem Rundgang auf dem Tree Top Walk bestaunen Sie aus der Vogelperspektive die stummen Zeugen einer Millionen Jahre alten Vergangenheit. Am Nachmittag Besuch des William Bay Nationaparks mit seinen bizzaren Elephant Rocks. Am Abend erreichen Sie Albany, die erste Siedlung von Westaustralien.

4 . Tag Albany - Esperance Eine Stadtbesichtigung von Albany und der Panoramablick vom Mount Clarence über den King George Sound, wo 1826 die ersten Siedler Westaustraliens landeten, vermittelt Ihnen die historische Bedeutung dieser Ecke. Danach erkunden Sie die Natural Bridge und The Gap im Torndirrup Nationalpark. Wenn es das Wetter zulässt, wandern Sie in der Stirling Range Richtung Gipfel, dem Bluff Knoll mit endemischen Pflanzen. Weiterfahrt nach Esperance.

5-6 . Tag Esperance - Kalgoorlie Fahrt entlang des faszinierenden Great Ocean Drive bei Esperance sowie Fahrt in den Cape Le Grand Nationalpark. Reizvolle Buchten, Strände mit blendend weissem Sand und das blau grüne Meer beherrschen diese Küstenlinie. Danach liegen 400 km vor Ihnen, um von der Küste nach Kalgoorlie zu kommen. Nach einer Stadtrundfahrt liefert das Kalgoorlie Museum viele Informationen über die Vergangenheit der reichsten Goldabbaustelle Australiens. Am Folgetag erreichen Sie über eine Staubpiste den Lake Ballard, ein trockener Salzsee mit einem nicht alltäglichen Skulpturenpark. Zurück in Kalgoorlie steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung.

7 . Tag Kalgoorlie - Hyden Heute Vormittag Besuch der «Superpit», der grössten Goldmine Australiens. Auf den Spuren der Goldsucher gelangen Sie auf dem Great Eastern Highway nach Coolgardie. Weiterfahrt auf der ungeteerten Emu Fence Road nach Hyden.

8-9 . Tag Hyden - Perth Heute Morgen besichtigen Sie den Wave Rock. Durch den ausgedehnten Weizengürtel mit einem Stopp in York, der ältesten Inlandsiedlung Westustraliens, geht es nach Perth. Am nächsten Morgen entdecken Sie Perth und Fremantle. Auf dem Wasserweg geht es bequem zurück nach Perth.

10 . Tag Perth - Kalbarri Über das Swan Valley, dem Weinanbaugebiet von Perth, fahren Sie ins geschichtlich wichtige New Norcia. Die Reise führt durch Farmland nach Geraldton, der sonnigsten Stadt von Westaustralien. Via Küstenstrasse gelangen Sie in den Kalbarri Nationalpark mit seinen schroffen Küstenfelsformationen.

11 . Tag Kalbarri - Monkey Mia Im Kalbarri Nationalpark geniessen Sie einen überwältigenden Blick hinunter in die Murchison Gorge. Später erreichen Sie die Shark Bay Halbinsel und Monkey Mia, die Heimat der Delfine. Vor dem Abendessen unternehmen Sie eine Katamaranfahrt.

12 . Tag Monkey Mia - Geraldton Erfahren Sie während der Delfinfütterung viel Interessantes und Faszinierendes über dieses intelligente Lebewesen. Auf der Weiterfahrt stoppen Sie am einzigartigen Shell Beach. Eindrücke vom Outback begleiten Sie bis nach Geraldton, wo Sie den Mount Scott besuchen, eine Gedenkstätte für die Opfer des gesunkenen Kriegsschiffes HMAS Sydney II.

13 . Tag Geraldton - Perth Sie besuchen die architektonisch interessanten St. Francis Xavier Kathedrale bevor es entlang der Küste Richtung Perth geht. In Cervantes besuchen Sie den «Lobster Shack» und erhalten einen Einblick in die multimillionen Dollar Langusten Exportindustrie. Am Nachmittag besuchen Sie die Pinnacles im Nambung Nationalpark, bevor Sie am frühen Abend zurück in Perth sind.