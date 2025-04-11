Nullarbor in Style ab Perth

1 . Tag Perth – Fitzgerald River N.P. Erster Stopp in York für eine Erfrischung. Anschliessend Weiterreise zum Wave Rock, wo Sie das Mittagessen einnehmen und den Felsen betrachten können. Im Fitzgerald River Nationalpark stellen Sie die Swags für die Übernachtung auf und entdecken die Umgebung auf einem Spaziergang.

2 . Tag Fitzgerald River N.P. – Cape Le Grand N.P. Nach dem Frühstück erklimmen Sie den East Mount Baron und geniessen die Aussicht. Weiterfahrt nach Esperance, wo Sie Zeit zur freien Verfügung haben und zum Cape Le Grand National Park. In Lucky Bay schlagen Sie Ihr Lager auf. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Cape Le Grand N.P. Östlich von Esperance liegt der Cape Le Grand Nationalpark, der für seine weissen Sandstrände und atemberaubenden Buchten bekannt ist. Nutzen Sie die freie Zeit in dieser faszinierenden Umgebung zum Schwimmen, Spazieren oder Entspannen.

4 . Tag Cape Le Grand N.P. – Nullarbor Nach einem frühen Start erleben Sie heute die längste gerade Strecke Australiens, die Nullarbor Plain, und beeindruckende Outback- Landschaften. Am Abend erreichen Sie ein grossartiges Bush Camp unter freiem Himmel, wo die geringe Lichtverschmutzung Ihnen bei klarer Nacht einen unvergesslichen Sternenhimmel bietet.

5 . Tag Nullarbor – Great Australian Bight Der heutige Tag steht im Zentrum der unendlichen Landschaft der Nullarbor Plain. Besuchen Sie das bekannteste Roadsign Australiens, jenem mit einem Kamel, Känguru und Wombat. Am Abend erreichen Sie die Fowlers Bay.

6 . Tag Eyre Peninsula Besuch von Cactus Beach, danach Weiterfahrt zum Penong Windmill Museum. Anschliessend Sandboarden und abends ein typisches Barbecue.

7 . Tag Baird Bay Morgens optionaler Ausflug, um mit Seelöwen und Delfinen zu schwimmen. Alternativ Besuch des Point Labatt Conservation Park, welcher viele Robben beheimatet. Weiterfahrt zum Camp Nyroca.

8 . Tag Coffin Bay & Port Lincoln Nach dem Frühstück Fahrt nach Coffin Bay, wo Sie eine Tour durch die letzten Eichenwälder erleben. Am Nachmittag Besuch der bedeutenden Kulturstätten rund um Port Lincoln. Später erreichen Sie Mikkira Station, Heimat wilder Koalas, Kängurus und Emus.

9 . Tag Port Lincoln Am Vormittag erleben Sie eine Surflektion in der ruhigen Fisheries Bay, welche ideal für Anfänger ist. Alternativ entspannen Sie am Strand. Nach dem Mittagessen leisten Sie drei Stunden freiwillige Arbeit im Naturschutzgebiet Brinkworth Reserve, wo Sie je nach Jahreszeit Samen sammeln, jäten oder Bäume pflanzen.

10 . Tag Port Lincoln – Adelaide Packen Sie nach dem Frühstück Ihre Sachen und fahren Sie zum Spencer Gulf. Heute erleben Sie die einzigartige Silokunst in Tumby Bay und Cowell. In Lucky Bay checken Sie für die Fähre nach Wallaroo auf der Yorke Peninsula ein und geniessen die zweieinhalbstündige Fahrt. In Wallaroo steigen Sie in den Bus und fahren zurück nach Adelaide, wo Sie gegen 18 Uhr ankommen.