Australien Highlights mit Tasmanien ab Sydney

1-2 . Tag Sydney Ankunft in Sydney und individueller Transfer zum Hotel. Begrüssungsdrink im Hotel mit dem Reiseleiter und den Mitreisenden. Am nächsten Tag entdecken Sie die Highlights von Sydney. Mittags erwartet Sie eine Hafenrundfahrt inklusive Mittagessen. Restlicher Tag zur freien Verfügung.

3 . Tag Sydney – Hobart Transfer zum Flughafen und Flug nach Hobart, mit anschliessender Busrundfahrt.

4 . Tag Port Arthur Ein Ausflug führt Sie nach Port Arthur an der tasmanischen Ostküste. Erleben Sie die Geschichte bei einer Führung und Hafenrundfahrt. Nach dem Mittagessen auf einer Lavendel-Farm, Rückfahrt nach Hobart.

5 . Tag Hobart – Cradle Mountain Fahrt in den Nordwesten der Insel. In Brighton Besuch des Bonorong Wildlife Sanctuary, wo Sie den seltenen Tasmanischen Teufel sehen. Weiterfahrt zum Cradle Mountain-Lake St. Clair Nationalpark.

6 . Tag Cradle Mountain – Launceston Wanderung um den Gletschersee im Cradle Mountain Nationalpark. Danach Fahrt nach Launceston.

7-8 . Tag Launceston – Melbourne Fahrt zum Flughafen, Flug nach Melbourne und Transfer zum Hotel. Am nächsten Tag entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten Melbournes bei einer Stadtrundfahrt. Rest des Tages zur freien Verfügung.

9 . Tag Melbourne – Mount Gambier Fahrt entlang der Great Ocean Road. Geniessen Sie spektakuläre Ausblicke auf die «12 Apostel» und die „«Loch Ard Gorge». Weiterfahrt nach Mount Gambier.

10 . Tag Mount Gambier – Kangaroo Island Fahrt über die Fleurieu-Halbinsel nach Cape Jervis, wo Sie die Fähre nach Kangaroo Island nehmen und dort übernachten.

11-12 . Tag Kangaroo Island – Adelaide Kangaroo Island bietet faszinierende Tierbegegnungen und beeindruckende Felsformationen im Flinders Chase National Park. Am Abend Rückfahrt zum Festland, wo Ihr Reisebus Sie nach Adelaide bringt. Der nächste Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

13 . Tag Adelaide – Alice Springs Transfer und Flug nach Alice Springs. Nach Ankunft erkunden Sie Alice Springs, beginnend mit dem Royal Flying Doctor Service.

14 . Tag Alice Springs – Kings Canyon Fahrt zum Watarrka Nationalpark, wo Sie der Kings Canyon erwartet und Sie eine kurze Wanderung unternehmen.

15 . Tag Kings Canyon – Uluru (Ayers Rock) Unternehmen Sie die Rim Walk Wanderung beim Kings Canyon (ca. 3 Std., Trittsicherheit erforderlich). Weiterfahrt zum Uluru.

16 . Tag Uluru (Ayers Rock) – Cairns Besuch des Kulturzentrums der Aborigines und Weiterfahrt zu den Kata Tjuta (Olgas). Danach Transfer zum Flughafen, Flug nach Cairns und Transfer zum Hotel.

17 . Tag Great Barrier Reef Ein Ausflugsschiff bringt Sie zum Outer Reef mit farbenfrohen Korallenbänken.

18 . Tag Kuranda Heute fahren Sie mit einer historischen Eisenbahn durch den Regenwald zu den Atherton Tablelands. Endstation ist das Dschungel-Dorf Kuranda, wo Sie mehr über die Ureinwohner erfahren. Nachmittags geht es mit der Seilbahn zurück.

19 . Tag Cairns – Airlie Beach Morgens Transfer zum Bahnhof für die Zugfahrt mit dem «Spirit of Queensland». Nach der etwa 9½-stündigen Fahrt erreichen Sie Proserpine, nähe Airlie Beach, Ihrem Ausgangspunkt für die Whitsunday-Inseln.

20 . Tag Whitsundays Ganztägiger Ausflug durch die Whitsunday Islands. Geniessen Sie ein BBQ-Mittagessen und lassen Sie sich von der Schönheit des Whitehaven Beach verzaubern.

21-22 . Tag Airlie Beach – Sunshine Coast Flug nach Brisbane und Weiterfahrt zur Sunshine Coast. Die Region beeindruckt durch ihre Weitläufigkeit und Landschaft. Nächster Tag zur freien Verfügung.

23 . Tag Sunshine Coast – Brisbane Heute erkunden Sie das Landesinnere. Bewundern Sie den Regenwald der Sunshine Coast und geniessen einen atemberaubenden Blick auf die Glasshouse Mountains. Anschliessend geht es nach Brisbane.

24-25 . Tag Brisbane Stadtrundfahrt in Brisbane. Nachmittag zur freien Verfügung. Am nächsten Tag endet ihre Rundreise nach dem Frühstück.