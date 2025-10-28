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Australien Highlights mit Tasmanien ab Sydney

Erleben Sie Australien während 25 Tagen: Starten Sie in Sydney, entdecken Sie Hobart und den Cradle Mountain-Nationalpark, bewundern Sie die Great Ocean Road und Kangaroo Island. Erkunden Sie Alice Springs und den Uluru (Ayers Rock) im Outback, reisen Sie durch die Whitsundays und entspannen Sie an der Sunshine Coast auf dem Weg nach Brisbane.

Reisedaten
04.10. – 28.10.25 *
01.11. – 25.11.25 *
25.08. – 18.09.26 *
14.03. – 08.04.26 *
28.03. – 21.04.26

* = Garantierte Abfahrt
Australien Highlights mit Tasmanien ab Sydney
ab CHF 9041.– / pro Person
ab Sydney bis Brisbane
Highlights:
- Great Ocean Road & 12 Apostel
- Uluru & Kings Canyon
- Great Barrier Reef
- Whitsunday Islands & Whitehaven Beach
Icon calendar 25 Tage / 24 Nächte

Reiseprogramm

1-2. Tag Sydney

Ankunft in Sydney und individueller Transfer zum Hotel. Begrüssungsdrink im Hotel mit dem Reiseleiter und den Mitreisenden. Am nächsten Tag entdecken Sie die Highlights von Sydney. Mittags erwartet Sie eine Hafenrundfahrt inklusive Mittagessen. Restlicher Tag zur freien Verfügung.

3. Tag Sydney – Hobart

Transfer zum Flughafen und Flug nach Hobart, mit anschliessender Busrundfahrt.

4. Tag Port Arthur

Ein Ausflug führt Sie nach Port Arthur an der tasmanischen Ostküste. Erleben Sie die Geschichte bei einer Führung und Hafenrundfahrt. Nach dem Mittagessen auf einer Lavendel-Farm, Rückfahrt nach Hobart.

5. Tag Hobart – Cradle Mountain

Fahrt in den Nordwesten der Insel. In Brighton Besuch des Bonorong Wildlife Sanctuary, wo Sie den seltenen Tasmanischen Teufel sehen. Weiterfahrt zum Cradle Mountain-Lake St. Clair Nationalpark.

6. Tag Cradle Mountain – Launceston

Wanderung um den Gletschersee im Cradle Mountain Nationalpark. Danach Fahrt nach Launceston.

7-8. Tag Launceston – Melbourne

Fahrt zum Flughafen, Flug nach Melbourne und Transfer zum Hotel. Am nächsten Tag entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten Melbournes bei einer Stadtrundfahrt. Rest des Tages zur freien Verfügung.

9. Tag Melbourne – Mount Gambier

Fahrt entlang der Great Ocean Road. Geniessen Sie spektakuläre Ausblicke auf die «12 Apostel» und die „«Loch Ard Gorge». Weiterfahrt nach Mount Gambier.

10. Tag Mount Gambier – Kangaroo Island

Fahrt über die Fleurieu-Halbinsel nach Cape Jervis, wo Sie die Fähre nach Kangaroo Island nehmen und dort übernachten.

11-12. Tag Kangaroo Island – Adelaide

Kangaroo Island bietet faszinierende Tierbegegnungen und beeindruckende Felsformationen im Flinders Chase National Park. Am Abend Rückfahrt zum Festland, wo Ihr Reisebus Sie nach Adelaide bringt. Der nächste Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

13. Tag Adelaide – Alice Springs

Transfer und Flug nach Alice Springs. Nach Ankunft erkunden Sie Alice Springs, beginnend mit dem Royal Flying Doctor Service.

14. Tag Alice Springs – Kings Canyon

Fahrt zum Watarrka Nationalpark, wo Sie der Kings Canyon erwartet und Sie eine kurze Wanderung unternehmen.

15. Tag Kings Canyon – Uluru (Ayers Rock)

Unternehmen Sie die Rim Walk Wanderung beim Kings Canyon (ca. 3 Std., Trittsicherheit erforderlich). Weiterfahrt zum Uluru.

16. Tag Uluru (Ayers Rock) – Cairns

Besuch des Kulturzentrums der Aborigines und Weiterfahrt zu den Kata Tjuta (Olgas). Danach Transfer zum Flughafen, Flug nach Cairns und Transfer zum Hotel.

17. Tag Great Barrier Reef

Ein Ausflugsschiff bringt Sie zum Outer Reef mit farbenfrohen Korallenbänken.

18. Tag Kuranda

Heute fahren Sie mit einer historischen Eisenbahn durch den Regenwald zu den Atherton Tablelands. Endstation ist das Dschungel-Dorf Kuranda, wo Sie mehr über die Ureinwohner erfahren. Nachmittags geht es mit der Seilbahn zurück.

19. Tag Cairns – Airlie Beach

Morgens Transfer zum Bahnhof für die Zugfahrt mit dem «Spirit of Queensland». Nach der etwa 9½-stündigen Fahrt erreichen Sie Proserpine, nähe Airlie Beach, Ihrem Ausgangspunkt für die Whitsunday-Inseln.

20. Tag Whitsundays

Ganztägiger Ausflug durch die Whitsunday Islands. Geniessen Sie ein BBQ-Mittagessen und lassen Sie sich von der Schönheit des Whitehaven Beach verzaubern.

21-22. Tag Airlie Beach – Sunshine Coast

Flug nach Brisbane und Weiterfahrt zur Sunshine Coast. Die Region beeindruckt durch ihre Weitläufigkeit und Landschaft. Nächster Tag zur freien Verfügung.

23. Tag Sunshine Coast – Brisbane

Heute erkunden Sie das Landesinnere. Bewundern Sie den Regenwald der Sunshine Coast und geniessen einen atemberaubenden Blick auf die Glasshouse Mountains. Anschliessend geht es nach Brisbane.

24-25. Tag Brisbane

Stadtrundfahrt in Brisbane. Nachmittag zur freien Verfügung. Am nächsten Tag endet ihre Rundreise nach dem Frühstück.

Gruppenreise 25 Tage ab Sydney bis Brisbane
Im Preis inbegriffen
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Fahrt im komfortablen Fahrzeug
  • Unterkunft in Mittelklassehotels
  • Bahnfahrt Cairns-Airlie Beach im Spirit of Queensland
  • 24 Frühstücke, 5 Mittagessen, 4 Abendessen
  • Aktivitäten & Ausflüge gem. Programm
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfers am Anfang/Ende der Reise
  • 5 Inlandflüge
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweise
  • Benötigte Inlandflüge
  • Tag 3: Sydney–Hobart
  • Tag 7: Launceston–Melbourne
  • Tag 13: Adelaide–Alice Springs
  • Tag 16: Ayers Rock-Cairns
  • Tag 21: Proserpine–Brisbane
  • Das Reisegepäck (Softbag) ist auf 20 kg pro Person limitiert

Preise
25 Tage / 24 Nächte ab CHF 9041.– / pro Person

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