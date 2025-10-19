Terra Australis mit Perth ab Perth

1 . Tag Perth Ankunft in Perth, Transfer zum Hotel individuell. Begrüssungsdrink im Hotel mit Reiseleiter und Mitreisenden.

2 . Tag Fremantle Busrundfahrt durch Perth mit dem Highlight Kings Park. Geniessen Sie den Panoramablick, bevor es zum Scarborough Beach und nach Fremantle geht. Via Boot geht es zurück nach Perth.

3 . Tag Nambung N.P. Der Tagesausflug führt zum Yanchep N.P. und zum Nambung N.P. Nachmittags Rückfahrt ins Swan Valley mit Weinprobe. Am frühen Abend Rückkehr nach Perth.

4 . Tag Perth – Melbourne Transfer zum Flughafen und Flug nach Melbourne. Nach Ankunft Transfer zum Hotel.

5 . Tag Melbourne Am Vormittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt. Nachmittag zur freien Verfügung.

6 . Tag Melbourne - Mount Gambier Fahrt Richtung Great Ocean Road. Die Route bietet spektakuläre Ausblicke auf die «12 Apostel» und die «Loch Ard Gorge». Gegen Abend Ankunft in Mount Gambier.

7 . Tag Mount Gambier – Kangaroo Island Über die malerische Fleurieu-Halbinsel geht es nach Cape Jervis, wo Sie die Fähre nach Kangaroo Island nehmen.

8-9 . Tag Kangaroo Island – Adelaide Kangaroo Island bietet einzigartige Tierbegegnungen und beeindruckende Felsformationen im Flinders Chase N.P. Am Abend Ankunft auf dem Festland und Weiterfahrt nach Adelaide. Der nächste Tag steht zur freien Verfügung.

10 . Tag Adelaide – Alice Springs Transfer zum Flughafen und Flug nach Alice Springs. Besuch des Royal Flying Doctor Service.

11 . Tag Alice Springs – Kings Canyon Im Watarrka N.P. erleben Sie die imposanten, roten Felswände des Kings Canyon und Sie unternehmen eine kurze Wanderung.

12 . Tag Kings Canyon – Uluru (Ayers Rock) Morgens Wanderung auf das Plateau des Kings Canyon (ca. 3 Std.). Weiterfahrt zum Uluru, Umrundung im Bus. Kurze Spaziergänge am Fuss sind möglich.

13 . Tag Uluru (Ayers Rock) – Alice Springs Erleben Sie den Sonnenaufgang am Uluru. Nach dem Frühstück Fahrt zu den Kata Tjuta (The Olgas) und Kurzwanderung. Gegen Abend Ankunft in Alice Springs.

14 . Tag West MacDonell Morgens Besuch des Alice Springs Desert Park und Erkundung des West MacDonnell N.P. Am Nachmittag Abfahrt mit dem legendären Ghan, der Sie nach Norden bringt.

15 . Tag Alice Springs – Darwin Heute erwartet Sie eine Bootsfahrt im Nitmiluk Nationalpark. Nach der Rückkehr Weiterfahrt mit dem Zug nach Darwin.

16 . Tag Darwin – Kakadu N.P. Morgens kurze Stadtrundfahrt durch Darwin, danach Fahrt in den Kakadu N.P.

17 . Tag Kakadu N.P. – Darwin Bootsfahrt auf der Yellow Waters Lagoon und Besuch im Warradjan Aboriginal Cultural Centre. Der Tag endet am Ubirr Rock mit alten Felsmalereien und einem grandiosen Ausblick.

18-19 . Tag Darwin - Cairns Transfer zum Flughafen Darwin und Flug nach Cairns. Transfer zum Hotel in Cairns. Am nächsten Tag Ausflug zum Great Barrier Reef. Ein Ausflugsschiff bringt Sie zum Outer Reef.

20 . Tag Kuranda Heute fahren Sie mit einer historischen Eisenbahn durch den Regenwald zu den Atherton Tablelands. Endstation ist das Dschungel-Dorf Kuranda, wo Sie mehr über die Ureinwohner erfahren. Nachmittags geht es mit der Seilbahn zurück.

21-22 . Tag Cairns – Sydney Transfer zum Flughafen und Flug nach Sydney. Transfer zum Hotel. Am nächsten Tag entdecken Sie die Highlights von Sydney mit dem Reisebus. Mittags Schiffsrundfahrt durch den Naturhafen mit Lunch an Bord. Rest des Tages zur freien Verfügung.

23 . Tag Blue Mountains Ein Tagesausflug zeigt Ihnen die Blue Mountains mit den «Three Sisters», Wasserfällen und charmanten Ortschaften.

24 . Tag Sydney Nach dem Frühstück Ende Ihrer Rundreise.