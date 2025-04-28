Adelaide, Kangaroo Island & Murray River ab Adelaide

1 . Tag Adelaide Ankunft in Adelaide. Der heutige Tag ist ohne Programm, lernen Sie diese facettenreiche Stadt auf eigene Faust kennen.

2 . Tag Adelaide & Hahndorf Heute Morgen sehen Sie Adelaide, eine gelungene Mischung aus vielen Parks, historischen Gebäuden, breiten Strassen, Cafés und Restaurants auf einer Stadtrundfahrt. Sie machen einen Zwischenstopp beim National Wine Centre of Australia, das bei den Botanischen Gärten liegt. Am Nachmittag fahren Sie zum Mount Lofty, dem höchsten Punkt der Gegend. Danach geht es weiter durch malerische Dörfer nach Hahndorf.

3 . Tag Adelaide - Kangaroo Island Mit Bus und Fähre erreichen Sie Kangaroo Island. Mit einem Ranger machen Sie im Seal Bay Conservation Park einen geführten Strandspaziergang durch eine Kolonie seltener, wilder australischer Seelöwen - ein unvergessliches Erlebnis! Nach dem Mittagessen können Sie im Flinders Chase National Park Ausschau halten nach Ameisenigeln, Wallabys, Reptilien und Koalas. Die zerklüftete Küste rund um die Remarkable Rocks und den Admirals Arch erkunden Sie bei einem Spaziergang.

4 . Tag Kangaroo Island - Adelaide Auf die morgendliche Greifvogelpräsentation in der Raptor Domain folgt das Mittagessen in der Emu Ridge Eucalyptus Distillery mit Führung. Kangaroo Island ist auch bekannt für die exquisiten lokalen Produkte, welche Sie heute kosten können. Weiterfahrt zur Pennington Bay, einem spektakulären Strand an der Südküste. Die Tour endet mit dem Besuch eines Weingutes auf der wunderschönen Dudley-Halbinsel. Vor der Rückfahrt mit Fähre und Bus haben Sie Zeit zum Abendessen.

5 . Tag Adelaide - Murray Bridge Bustransfer nach Mannum und Einschiffung. Am Nachmittag verlässt die Murray Princess das historische Städtchen und fährt flussabwärts, während Sie das Willkommensdinner geniessen. Halten Sie Ausschau nach nachtaktiven Kängurus, Wombats, Schildkröten und Reiher am Flussufer.

6 . Tag Murray Bridge - Salt Bush Flat Nach dem Frühstück können Sie die historischen Sehenswürdigkeiten von Murray Bridge oder das Roundhouse besuchen. Alternativ können Sie auch eine Wildtiertour im Monarto Safari Park (kostenpflichtig) unternehmen. Mittagessen an Bord und Weiterfahrt flussaufwärts.

7 . Tag Salt Bush Flat - Piggy Flat/Coolcha Morgendlicher, geführter Naturspaziergang, wobei Sie viel über die lokale Flora und Fauna erfahren. Bei Fromms Landing dreht das Schiff um und fährt flussabwärts zur River View Lodge, wo sie auf kleine Schiffe umsteigen. Damit erkunden Sie die erstaunliche Vogelwelt des Flusses. Halten Sie Ausschau nach Schlangenhalsvögeln, Seidenreihern und Flussreihern.

8 . Tag Piggy Flat/Coolcha-Adelaide Wir kommen an in Mannum, nach dem Frühstück Ausschiffung. Anschliessend Transfer nach Adelaide. Optional können Sie an einer Barossa Wine & Heritage Tour teilnehmen (kostenpflichtig).