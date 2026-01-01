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K'gari Walking Tours ab Hervey Bay

Entdecken Sie die grösste Sandinsel der Welt zu Fuss, mit dem Tagesrucksack, während Sie in bequemen Unterkünften übernachten und Gourmet-Mahlzeiten geniessen.

Reisedaten
2x pro Monat (April - Oktober & März)
K'gari Walking Tours ab Hervey Bay
ab CHF 2022.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights:
- Lake Garawongera
- Valley of the Giants
- Lake Boomanjin
- Lake McKenzie
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hervey Bay – Fraser Island (6-7 km)

Sie treffen Ihrer Reiseleitung und Mitwanderer in Hervey Bay und erfahren mehr über die Walking Tour. Anschliessend setzten Sie mit der Fähre nach Fraser Island über, wo Sie ein kurzer Spaziergang zu einem fesselnden Aussichtspunkt führt. Gestärkt von Gourmet Sandwiches besuchen Sie den historischen McKenzies Jetty und wandern zurück zum Kingfisher Bay Resort.

2. Tag Lake Garawongera und Valley of the Giants (10-12 km)

Sie erkunden den nördlichen Teil der Insel, wo sich der Lake Garawongaera befindet, zu Fuss und haben die Möglichkeit, ein erfrischendes Bad im See zu nehmen, bevor Sie sich an einem schönen Ort zum Picknick niederlassen. Nach dem Mittagessen wandern Sie im Valley of the Giants und entdecken einige der ältesten und grössten Bäume der Insel.

3. Tag Lake Boomanjin und Lake Benaroon (15 km)

Der heutige Tag startet mit einem Transfer zum K'gari Great Walk, wo Sie entlang Boardwalks die Insel zu Fuss entdecken. Am Lake Boomanjin können Sie baden und Ihr Mittagessen geniessen. Später wandern Sie entlang vom See durch wechselnde Insellandschaften zum Lake Benaroon.

4. Tag Fraser Island – Hervey Bay (10 km)

Ihr heutiges Abenteuer beginnt am Lake McKenzie mit seinem weissen Sandstrand, wo Sie sich im kristallklaren blauen Wasser erfrischen können. Anschliessend wandern Sie durch Schwarzbutt Wälder zum Basin Lake und weiter zur Central Station, ein Ort mit grosser historischer Bedeutung. Hier werden Sie ein wohlverdientes Mittagessen geniessen. Weiter geht es zum Pile Valley, wo Sie von faszinierenden alten Regenwäldern umgeben sind. Am späteren Nachmittag kehren Sie per Fähre zurück aufs Festland und werden nach Hervey Bay gebracht.

Trekking 4 Tage ab/bis Hervey Bay
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Unterkunft im Waiuta Retreat
  • Alle Mahlzeiten & Getränke
  • Fährüberfahrt River Heads-Fraser Island-River Heads
  • Sämtliche Transfers
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweise
  • Nehmen Sie nur mit, was Sie für die Wandertour brauchen. Ihr weiteres Gepäck kann sicher beim Tourunternehmen deponiert werden.

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2022.– / pro Person

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