K'gari Walking Tours ab Hervey Bay

1 . Tag Hervey Bay – Fraser Island (6-7 km) Sie treffen Ihrer Reiseleitung und Mitwanderer in Hervey Bay und erfahren mehr über die Walking Tour. Anschliessend setzten Sie mit der Fähre nach Fraser Island über, wo Sie ein kurzer Spaziergang zu einem fesselnden Aussichtspunkt führt. Gestärkt von Gourmet Sandwiches besuchen Sie den historischen McKenzies Jetty und wandern zurück zum Kingfisher Bay Resort.

2 . Tag Lake Garawongera und Valley of the Giants (10-12 km) Sie erkunden den nördlichen Teil der Insel, wo sich der Lake Garawongaera befindet, zu Fuss und haben die Möglichkeit, ein erfrischendes Bad im See zu nehmen, bevor Sie sich an einem schönen Ort zum Picknick niederlassen. Nach dem Mittagessen wandern Sie im Valley of the Giants und entdecken einige der ältesten und grössten Bäume der Insel.

3 . Tag Lake Boomanjin und Lake Benaroon (15 km) Der heutige Tag startet mit einem Transfer zum K'gari Great Walk, wo Sie entlang Boardwalks die Insel zu Fuss entdecken. Am Lake Boomanjin können Sie baden und Ihr Mittagessen geniessen. Später wandern Sie entlang vom See durch wechselnde Insellandschaften zum Lake Benaroon.

4 . Tag Fraser Island – Hervey Bay (10 km) Ihr heutiges Abenteuer beginnt am Lake McKenzie mit seinem weissen Sandstrand, wo Sie sich im kristallklaren blauen Wasser erfrischen können. Anschliessend wandern Sie durch Schwarzbutt Wälder zum Basin Lake und weiter zur Central Station, ein Ort mit grosser historischer Bedeutung. Hier werden Sie ein wohlverdientes Mittagessen geniessen. Weiter geht es zum Pile Valley, wo Sie von faszinierenden alten Regenwäldern umgeben sind. Am späteren Nachmittag kehren Sie per Fähre zurück aufs Festland und werden nach Hervey Bay gebracht.